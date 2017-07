Vicenza: gli appuntamenti nei quartieri dal 28 luglio al 6 agosto

Previste alcune attività per grandi e bambini nei quartieri di Vicenza fino al 6 agosto a cura dell'assessorato comunale alla partecipazione tra corsi, incontri, feste, mostre, attività culturali e giochi.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI:

Fino al 31 luglio al Centro Civico 7, in via Rismondo 2, “Reflex”, mostra fotografica di Antonio Cunico, a cura del Fotoclub Il Punto Focale in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. La mostra si può visitare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 16.30 alle 18.30. Ingresso libero. Info: ilpuntofocale@libero.it, www.ilpuntofocale.com.

Fino al 14 settembre, nel pomeriggio, “Summer Fest 2017”, giochi per bambini e intrattenimento per genitori nel parco giochi di via Durando 82, a cura della Pro loco San Bortolo in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: asdprosanbortolo@libero.it

INIZIATIVE CONTINUATIVE:

Tutti i giorni, eccetto festivi, alla Locomotiva Centro dei Ferrovieri, via Rismondo 2, spazio lettura riviste e quotidiani, studio, postazioni internet wi-fi, scambialibro, letture bambini a cura della Locomotiva e assessorato alla partecipazione. Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 9-12, martedì e giovedì 16-19. Info: www.locomotivaferrovieri.it, email locomotivaferrovieri@gmail.com, tel. 393 9412817.

Tutti i giorni, eccetto festivi, alle 15, Centro Diurno Proti, contra' De' Proti 3, La Grande Tombola a cura del Circolo d'Argento e assessorato alla partecipazione. Info: 0444 328064, circolodargento@gmail.com.

Tutti i giorni, eccetto festivi, alle 15, in viale San Lazzaro 112, gioco delle carte, a cura di A.P.S. Senza Frontiere e assessorato alla partecipazione. Info: tel./fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it.

Dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 19, in viale Istria 39, gioco delle carte e gioco delle bocce, a cura del Club I Sempreverdi e assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 510795, email clubisempreverdi@alice.it.

Ogni lunedì e giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti, contra' De' Proti 3, scuola di burraco con la maestra Valeria Croci, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. e assessorato alla partecipazione. Info: 0444 328064, circolodargento@gmail.com.

Ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle 16 alle 19, alla Locomotiva, Centro dei Ferrovieri, via Rismondo 2, distribuzione dei libri e scambialibro, servizio volontario di distribuzione dei libri della biblioteca a cura dell'associazione genitori ICS e assessorato alla partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com, tel. 393 9412817.

Ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 18, in viale San Lazzaro 112, gioco della tombola a cura di A.P.S. Senza Frontiere e assessorato alla partecipazione. Info: tel./fax 0444 963068, mail centro.sf@libero.it.

Ogni mercoledì, dalle 20.45 alle 22.30, al centro civico di via Colombo 9, “Delos per la città 2017”: serate di dibattito, informazione e sensibilizzazione alla lotta contro la violenza di genere e depotenziamento degli stereotipi che creano discriminazione a cura di associazione D.E.L.O.S. e assessorato alla partecipazione. Info: associazione D.E.L.O.S., cell. 339 8946918, info@delosvicenza.it.

Ogni giovedì, dalle 15 alle 17.30, in viale San Lazzaro 112, cucito e lavori manuali a cura di A.P.S. Senza Frontiere e assessorato alla partecipazione. Info: tel./fax 0444/963068, mail centro.sf@libero.it.

ELENCO MANIFESTAZIONI