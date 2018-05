Vicenza: gli appuntamenti nei quartieri dal 24 al 31 maggio

Giovedì 24 maggio, dalle 20.30 alle 22, al centro civico dei Ferrovieri, Via Rismondo 2, conferenza “Allergie e malattie da virus”, relatore Ferdinando Donolato. Serate divulgative ad ingresso gratuito sulla salute e benessere del corpo e della mente. A cura dell'Associazione Culturale Nazionale Igienistiche Naturali (A.C.N.I.N.) in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: sc@acnin.it, 0444 375064, www.acnin.it.

Giovedì 24 maggio, alle 20.45 in viale San Lazzaro 112, “Tapum”, piccola storia della grande guerra. Evento multimediale a cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel./fax 0444 963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org.

Giovedì 24 maggio, alle 21, in via Rismondo 2, serata "Passione fotografia: fotografie e tecniche/riprese video con apparecchi reflex. Come realizzare un video con una fotocamera reflex”, con Luigi De Frenza. A cura del Fotoclub Il Punto Focale in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.ilpuntofocale.com, Facebook https://www.facebook.com/Fotoclub.IlPuntoFocale/, 345 7999819 (Antonio Cunico).

Giovedì 24 maggio, alle 12.30 in viale San Lazzaro 112, pranzo di pesce a Cortellazzo. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info e prenotazioni: tel./fax 0444 963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org.

Da giovedì 24 a domenica 27 maggio a Saviabona 30° Palio delle Contrade, festa patronale. A cura della Parrocchia di S. M. Ausiliatrice in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Venerdì 25 maggio, all'Istituto comprensivo 3 V.Scamozzi, "Conoscere il disastro del Vajont", accompagnamento guidato per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado Scamozz. A cura del Gruppo Alpini Campedello e dell'Istituto Comprensivo 3 "V.Scamozzi" in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione2@comune.vicenza.it.

Venerdì 25 maggio, dalle 20 alle 23, al centro La Locomotiva, in via Rismondo 2, “3° Bitcoin meetup Vicenza”. Fotovoltaico e Bitcoin: un’opzione industriale. A cura di “Bitcoin Meetup Vicenza” in collaborazione con la Locomotiva e l'assessorato alla partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com. Serata rivolta a chi ha già una buona conoscenza sul tema delle criptovalute. Ingresso a pagamento: 5 euro a persona. Info: 329 2011682 (Igor).

Domenica 27 maggio, alle 15.30, al centro La Rondine di via Calvi 56, tombolone. A seguire cena. A cura del Gruppo Pensionati La Rondine in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 504924, rondine_1926@libero.it.

Lunedì 28 maggio, alle 15.30, al centro La Rondine di via Calvi 56, torneo di bocce "Memorial Renato Galvanetti". A cura del Gruppo Pensionati La Rondine in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 504924, rondine_1926@libero.it.

Lunedì 28 maggio, dalle 16.30 alle 18, al centro La Locomotiva, in via Rismondo 2, “Accanto e insieme”, pittura interattiva/espressiva madre-figlia, con Michela Guglielmoni. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info e iscrizioni: 392 8014080 (Michela), www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com.

Lunedì 28 maggio, alle 20.30, al centro La Locomotiva, in via Rismondo 2, “Esprimiti e migliora la tua vita”, pittura espressiva per adulti, con Michela Guglielmoni. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info e iscrizioni: 392 8014080 (Michela), www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com.

Martedì 29 maggio, dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30, a Villa Tacchi, in viale della Pace 89, giornate gratuite di screening della memoria per persone con più di 60 anni. Su appuntamento. A cura dell'associazione Pro Senectute in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info e appuntamenti: circoscrizione 3, tel. 0444 222730, prosenectutevicenza@gmail.com, www.prosenectutevicenza.it.

Martedì 29 maggio, alle 20.30, al centro civico 7, in via Vaccari 107, corso base di alpinismo: preparazione dell'escursione, relatore Andrea Basso, guida alpina. A cura di Andrea Basso in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso libero. Info: 346 7162193, info@andreabasso.it, www.andreabasso.it.

Martedì 29 maggio, dalle 20.30 alle 23, al centro La Locomotiva, in via Rismondo 2, gioco del burraco con la maestra Valeria Croci. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com.

Mercoledì 30 maggio, dalle 20 alle 22.30, al centro La Locomotiva, in via Rismondo 2, “L’alchimia del Feng Shui: come trasformare gli ambienti in spazi per l’anima”. A cura dell’architetto Marta Casa in collaborazione con la Locomotiva e l'assessorato alla partecipazione. Info: artedidisporrelospazio@gmail.com (Marta), www.locomotivaferrovieri.it. Ingresso a pagamento. È necessaria la preiscrizione. su www.lotushome.it/workshop/lalchimia-del-feng-shui/.

Mercoledì 30 maggio, dalle 20.30 alle 22, al centro La Locomotiva, in via Rismondo 2, “Oltre le resistenze al cambiamento” a cura di Michela Guglielmoni. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info e iscrizioni: 392 8014080 (Michela), www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com.

Giovedì 31 maggio, alle 18.45, all'Hotel Da Porto, in viale del Sole 142, “L'arte è di casa”: aperitivi letterari tra luce e ombra nelle opere di Michela Rompato: Monica Vaccaretti e i suoi racconti da “Il tempo di un fiocco di neve”, con l'autrice, il giornalista Alessandro Scandale e l'artista Michela Rompato. A cura di Michela Menegus e Hotel Da Porto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: info@menegusmichela.com.

Giovedì 31 maggio, 7 e 14 giugno, dalle 20 alle 21.30, al centro La Locomotiva, in via Rismondo 2, “Laboratorio di lettura espressiva per adulti: dalla parola all’emozione”, a cura di Luca Toschi, educatore teatrale. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info e iscrizioni: 393 9412817 (Donato), www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com.

Fino a maggio al centro La Locomotiva, in via Rismondo 2 corso d'Inglese per bambini. A cura dell’associazione Genitori ICS in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 328 4748878 (Michela), www.locomotivaferrovieri.it, email locomotivaferrovieri@gmail.com.

Appuntamenti continuativi al centro La Locomotiva (Ferrovieri) e in circoscrizione 7