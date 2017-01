Vicenza: gli appuntamenti nei quartieri dal 23 al 30 gennaio

Numerosi gli appuntamenti nei quartieri di Vicenza dal lunedì 23 a lunedì 30 gennaio a cura dell'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza tra incontri, conferenze, laboratori, iniziative, corsi, mostre e spettacoli teatrali.

Il calendario degli eventi:

Lunedì 23 gennaio, alle 15.30, al centro dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, si terrà la conferenza: “Per un ascolto consapevole della musica classica”, relatore Antonio Rigobello. L'iniziativa è a cura della Scuola del Lunedì “Don Paolo Gastaldello” (corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati) in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Per informazioni:circoscrizione7@comune.vicenza.it, tel. 0444 222770.

Mercoledì 25 gennaio, dalle 20.30 alle 22.30, il centro dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, organizza il corso di formazione sul mondo dell’erboristeria “La medicina dei Semplici”, relatrici Roberta Tonellotto e Emanuela Fattori. Il corso, a cura dell’associazione Il Casale delle Erbe in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione, proseguirà nei giorni 1, 8, 15 e 22 febbraio. Per informazioni: tel. 393 9412817, www.locomotivaferrovieri.it, e mail locomotivaferrovieri@gmail.com oppure 333 8669781 (Emanuela), e mail emanuela.fattori@tin.it.

Giovedì 26 gennaio, dalle 17 alle 18.30, al centro dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, l’associazione genitori “Insieme con le scuole”, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione, organizza “Disegnastorie”, laboratori per bambini e ragazzi tra i 6 e i 12 anni. Per informazioni: tel. 393 9412817, www.locomotivaferrovieri.it, e mail locomotivaferrovieri@gmail.com oppure kattylemail@yahoo.it (Katarina).

Giovedì 26 gennaio, alle 20.30, nel salone del centro civico dei Ferrovieri, in via Vaccari 107, si terrà la conferenza “Mantenere una buona salute mentale”, a cura dell’Associazione Culturale Nazionale Igienistiche naturali (A.C.N.I.N.) in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Per informazioni: sc@acnin.it, tel. 0444 375064 (Ida Carboniero), www.acnin.it.

Venerdì 27 gennaio, alle 20.30, al centro dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, l’associazione Alcolisti Anonimi di Vicenza, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione, organizza “Un Cuore per cambiare”, documentario sulla nascita e storia degli Alcolisti Anonimi. Per informazioni: tel. 393 9412817, www.locomotivaferrovieri.it, e-mail locomotivaferrovieri@gmail.com oppure 334 1196196 (Ottorino).

Sabato 28 gennaio, alle 16.30, alla Galleria di Parco Città, in via Quadri 79 si terrà “Sanremo Music Awards”, concorso nazionale cantanti. L'evento è a cura della Galleria di Parco Città e Sanremo Music Awards in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Iscrizioni su www.sanremomusicawards.eu. Per informazioni: circoscrizione n. 4, tel. 0444 222740, circoscrizione4@comune.vicenza.it, oppure www.parcocitta.it, info@parcocitta.it.

Da sabato 28 gennaio a venerdì17 febbraio a Villa Tacchi, in viale della Pace 87, si terrà la mostra documentaria "1938-1945: la persecuzione degli ebrei in Italia” a cura del Centro Culturale Italo-Tedesco in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. L'esposizione è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, il sabato e la domenica dalle 17 alle 19. L'ingresso è libero. Per informazioni: Centro Culturale Italo-Tedesco, 0444 512516, info@italotedesco.de.

Domenica 29 gennaio, dalle 15.30 alle 17.30, al centro dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, si terrà “La favola del paese confetto - Diritto al gioco”, percorso di letture espressive tratte dalla Carta dei Diritti del Bambino. L'iniziativa è a cura di Ensemble Teatro Vicenza in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Per informazioni: tel. 393 9412817, 335 5439976 (Irma), www.locomotivaferrovieri.it, e mail locomotivaferrovieri@gmail.com.

Domenica 29 gennaio, alle 16, al Teatro San Giuseppe, in via Mercato Nuovo, andrà in scena “Donne in Shakespeare”, commedia di Piero Dal Prà, con la Compagnia “Prototeatro” di Montagnana (PD). L'evento, che rientra nell'ambito della “Rassegna Teatrosei 2017”, è a cura di Teatrosei, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. L'ingresso pomeridiano intero è di 7 euro mentre ridotto è di 5 euro; per il serale l'ingresso è unico a 7 euro. Per informazioni: F.I.T.A. Vicenza, 0444 323837, fitavicenza@libero.it; La Ringhiera: 347 1747432; Lo Scrigno: 340 78712744.

Fino a domenica 29 gennaio in contra' Piancoli 14 è possibile visitare la mostra personale di incisione e di illustrazione di Matteo Perdon “La musica che vedo". L'esposizione, a cura di Artù-Artisti Uniti, è aperta al pubblico da martedì alla domenica dalle 15.30 alle 19.30.

Lunedì 30 gennaio, alle 15.30, al centro dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, si terrà la conferenza: “Alimentazione e reflusso gastroesofageo”, relatrice Luisa Milan. L'iniziativa è a cura della Scuola del Lunedì “Don Paolo Gastaldello” (corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati) in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Per informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it, tel. 0444 222770.

Altre iniziative e corsi:

Tutti i giorni, eccetto festivi, al nuovo centro dei Ferrovieri, in via Vaccari 107: spazio lettura riviste e quotidiani, studio, postazioni internet wi-fi, scambialibro, letture bambini. A cura della cooperativa “La Casetta” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Info: centrodeiferrovieri@gmail.com, www.locomotivaferrovieri.it.

Ogni lunedì, dalle 20.30 alle 22.15, corso base gratuito di Sahaja Yoga al centro civico della circoscrizione n. 7, in via Rismondo 2. A cura dell'associazione di promozione sociale Sahaja Yoga in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Ogni lunedì fino al 10 aprile, dalle 21 alle 22.30, Balla che ti passa, corso di danza folk, nell'aula magna della scuola Carta, in via Carta 3. Ciclo di 10 incontri con contributo. Il primo incontro è sempre gratuito. A cura dell'associazione La Farandola in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: lafarandola@yahoo.it, www.lafarandola.it

Ogni lunedì e giovedì dalle 9 alle 11, al centro civico n. 7 (Ferrovieri), in via Rismondo 2, scuola di italiano per immigrati stranieri, corsi gratuiti di lingua italiana. Livelli: elementare e intermedio (A1 e A2+), durata 4/8 mesi. A cura del Gruppo Comunicando in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: centro civico 7, 0444 222770, email circoscrizione7@comune.vicenza.it.

Dal martedì al giovedì, dalle 13 alle 18 in Riviera Berica doposcuola L'Attiko! per ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado. Finita la scuola, uno spazio per preparare assieme il pranzo, studiare, imparare a organizzare il proprio tempo, per sperimentare insieme a un educatore la vita quotidiana in modo quasi indipendente. A cura della cooperativa Alinsieme in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Per iscrizioni: segreteria@alinsiemecoop.org, cell. 345 5139791.

Ogni martedì e giovedì, dalle 16 alle 19, al centro dei Ferrovieri, in via Vaccari 107, distribuzione dei libri e scambialibro, servizio volontario di distribuzione dei libri della Biblioteca Bertoliana. A cura della cooperativa “La Casetta” in collaborazione con l'associazione genitori IC 8 e l'assessorato alla partecipazione. Per informazioni: centrodeiferrovieri@gmail.com, tel. 3939412817.

Ogni martedì e venerdì, dalle 15 alle 16.30, al centro dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, servizio di doposcuola. A cura del centro dei Ferrovieri in collaborazione con associazione genitori IC 8 e con l'assessorato alla partecipazione. Per informazioni: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com, tel. 3939412817.

Ogni mercoledì, dalle 18.30 alle 20 nella sede della cooperativa Alinsieme, in via Riviera Berica 334, Arteterapia e consapevolezza di sé, laboratori pratici per ritrovare energia, emozioni e benessere. 2° modulo “Il linguaggio dei sensi”. A cura della cooperativa Alinsieme in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info e iscrizioni: segreteria@alinsiemecoop.org, cell.345 5139791.

Ogni giovedì, dalle 18 alle 19 al centro civico circoscrizione 7, in via Rismondo 2, Yoga della Risata, a cura di Laughter Yoga International University in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it.

Ogni venerdì, dalle 19.15 alle 20.15, Yoga della Risata al centro civico circoscrizione 3, in viale della Pace 89. A cura di Laughter Yoga International University in collaborazione con gli assessorati alla partecipazione e alla comunità e alle famiglie. Info: viviana.casarotto@gmail.com.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il calendario eventi nel sito del comune di Vicenza: www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/calendario.php