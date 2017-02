Vicenza: gli appuntamenti nei quartieri dal 2 al 9 febbraio

Numerosi gli appuntamenti nei quartieri e nelle circoscrizioni di Vicenza da giovedì 2 a giovedì 9 febbraio a cura dell'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza tra corsi, incontri, iniziative, mostre, spettacoli, teatro

Giovedì 2 febbraio, alle 16, nelle Gallerie d'Italia, Palazzo Leoni Montanari, contra' S. Corona 25, conferenza “La Basilicata”, a cura di Paolo Bevilacqua. A cura della Società Dante Alighieri, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 504293

Giovedì 2 febbraio, alle 20.30, il Gruppo Alpini di Campedello, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione, organizza un Incontro informativo: “Le bollette gas e luce: che rompicapo”. Durante l'incontro, si affronteranno tematiche quali avere una corretta informazione sulle modalità di tariffazione del servizio nel rispetto di nuove disposizioni di legge (per la luce arriva quest’anno un regime di libero-tutelato per abituare i clienti – dal 2018 – al mercato libero); come scegliere eventuali nuovi operatori; i vantaggi dell’autolettura; l’uso della conciliazione per superare eventuali controversie. Relatore della serata sarà il dott. Otello Dalla Rosa, Amministratore Unico di AIM Energy. L'incontro si svolgerà presso la sala riunioni della Circoscrizione 2, in via E. De Nicola. Info: 0444.222722

Sabato 4 febbraio, alle 16.30, "Baby Show", animazione per bambini alla Galleria Parco Città, via Quadri 79. A cura Galleria Parco Città, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info Circoscrizione n.4: telefono 0444.222740 - circoscrizione4@comune.vicenza.it - www.parcocitta.it - info@parcocitta.it

Sabato 4 febbraio, alle 21 al Teatrino di Bertesina, in via San Cristoforo, “Come fare colpo”, commedia brillante di Aldo Nicolaj, con la Compagnia Teatrale La Maschera (Verona). Regia di Ermanno Regattieri. A cura della Parrocchia di Bertesina, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso euro 8 adulti, euro 6 fino a 14 anni. Info e prenotazioni Italo Zuccon 0444 511645, 347 6416986

Domenica 5 febbraio, alle 16, al Teatro San Lazzaro, via P.L. Da Palestrina, Vicenza “Boeing Boeing”, commedia di M. Camoletti, con la Compagnia “Trentamicidellarte” di Villatora (PD). Rassegna Teatro Sei 2017 (vedi programma) a cura di Teatrosei, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso: pomeridiano intero 7 euro e ridotto 5 euro. Info: F.I.T.A. Vicenza 0444.323837 -fitavicenza@libero.it, La Ringhiera 347 1747432, Lo Scrigno 340 78712744.

Lunedì 6 febbraio, alle 15.30, a La Locomotiva – Centro dei Ferrovieri, via Rismondo 2, conferenza: “Come funziona la ricerca scientifica - l’esempio dei farmaci antitumorali”, relatrice Maria Ruzzene. Corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati, a cura della scuola del Lunedì “Don Paolo Gastaldello, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it - tel. 0444 222770.

Lunedì 6 febbraio, alle 20.45, al Centro Diurno “Proti”, contra' De' Proti 3, per il ciclo di conferenze 2016-2017 “Traiano e Adriano, l'Apogeo dell'Impero”, conferenza “Evoluzione dell'arte figurativa in età adrianea”: relatrice Elena Marzola. A cura del Gruppo Archeologico CRT, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info Circoscrizione 1: telefono 0444.222711 -circoscrizione1@comune.vicenza.it, C.R.T tel. 0444 321851, presti.grazia@fastwebnet.it

Martedì 7 febbraio, alle 20.30, a La Locomotiva – Centro dei Ferrovieri, via Rismondo 2 “Assam, Arunachal e Nagaland - Non sembra ma anche questa è India”, proiezione fotografica a cura di Ambrogio Rebellato, Associazione Culturale “L’Angolo dell’Avventura”, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Maurizio 339 8907558 e Roberto 347 7040361 - www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com

Giovedì 9 febbraio, alle 16, alle Gallerie d'Italia, Palazzo Leoni Montanari, contra' S. Corona 25, conferenza “Avvisi murali emessi dall'Amministrazione Comunale del sindaco conte Licinio Muzani nel periodo bellico 1915-18”, a cura di Luciano Parolin. A cura della Società Dante Alighieri, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444.504293.

Giovedì 9 febbraio, alle 20.30, al Centro Civico dei Ferrovieri, via Vaccari 107 (Vicenza) – conferenza “Il dolore e la malattia nella vita”, a cura dell’Associazione Culturale Nazionale Igienistiche naturali (A.C.N.I.N.), in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Ingresso libero. Info: sc@acnin.it o Ida Carboniero tel. 0444 375064 - www.acnin.it

Mostre ed altri appuntamenti continuativi:

Fino al 17 febbraio sarà possibile visitare la mostra documentaria “1938-1945: la persecuzione degli ebrei in Italia”, allestita dal Centro Culturale Italo-Tedesco, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione a Villa Tacchi, viale della Pace 87, Vicenza. Orario: dal lunedì al venerdì 17 - 20, sabato e domenica 17 - 19. Info: Centro Culturale Italo-Tedesco 0444 512516 info@italotedesco.de

Tutti i giorni, eccetto festivi, spazio lettura riviste e quotidiani-Studio-Postazioni internet wi-fi, Scambialibro-Letture Bambini a cura di La Locomotiva - Centro dei Ferrovieri, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione in via Rismondo 2. Info: www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com, tel 393 9412817. Orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 - martedì e giovedì dalle 16 alle 19

Ogni lunedì, dalle 21 alle 22.30, Balla che ti passa, corso di danza folk - Ciclo di 13 incontri con contributo. Primo incontro gratuito.

A cura dell'Associazione La Farandola, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Aula magna scuola Carta, Via Carta 3, Vicenza. Info: lafarandola@yahoo.it, www.lafarandola.it

Ogni lunedì e giovedì dalle 9 alle 11 Scuola di Italiano per Immigrati Stranieri. Corsi gratuiti di Lingua Italiana Livelli: Elementare e intermedio (A1 e A2+), durata: 4/8 mesi. A cura del Gruppo Comunicando, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione

Al Centro Civico n. 7 (Ferrovieri), via Rismondo 2. Informazioni Centro Civico 7 0444 222770 mail circoscrizione7@comune.vicenza.it

Ogni martedì, dalle 20.30 alle 22.15 Corso base gratuito di Sahaja Yoga a cura dell'Associazione di Promozione Sociale Sahaja Yoga, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Al Centro Civico della Circoscrizione n. 7, Via Rismondo 2.

Dal martedì al giovedì, dalle 13 alle 18, L'Attiko! Per ragazzi della superiori. Finita la scuola, uno spazio per preparare assieme il pranzo, studiare, imparare a organizzare il proprio tempo, per sperimentare insieme a un educatore la vita quotidiana in modo quasi indipendente. A cura della coop. Alinsieme, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione (Riviera Berica). Per iscrizioni: segreteria@alinsiemecoop.org, cell. 345 5139791

Ogni martedì e giovedì, dalle 16 alle 19, distribuzione dei Libri e Scambialibro. Servizio volontario di distribuzione dei libri della Biblioteca. A cura dell'Associazione Genitori ICS, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Luogo: La Locomotiva - Centro dei Ferrovieri, via Rismondo 2, Vicenza. Info: www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com

tel. 393 9412817

Ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 16,30 Doposcuola alla Locomotiva - Centro dei Ferrovieri. A cura di Associazione Genitori ICS, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: locomotivaferrovieri@gmail.com, mail locomotivaferrovieri@gmail.com

Ogni mercoledì, dalle 10 alle 11.30, in contrà G. De Proti 3, Dentelli e Tondelli. Viaggio nel magico mondo del Collezionismo. Incontri dedicati alla filatelia e alla numismatica. A cura dell'Unione Filatelica e Numismatica Vicentina, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione1@comune.vicenza.it

Ogni mercoledì, fino all'8 febbraio 2017, dalle 18.30 alle 20. Arteterapia e consapevolezza di sé, laboratori pratici per ritrovare energia, emozioni e benessere. 2° modulo “Il linguaggio dei sensi”. A cura della coop. Alinsieme, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione Sede Coop. Alinsieme, via Riviera Berica 334, Vicenza. Info e iscrizioni: segreteria@alinsiemecoop.org, cell.345 5139791

Ogni giovedì, dalle 18 alle 19, Yoga della Risata, a cura di Laughter Yoga International University, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Al Centro Civico Circoscrizione 7, via Rismondo 2. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it.

Ogni venerdì, dalle 19.15 alle 20.15, al Centro Civico Circoscrizione 3, in viale della Pace 89, Vicenza - Yoga della Risata, a cura di Laughter Yoga International University, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: viviana.casarotto@gmail.com

ELENCO MANIFESTAZIONI