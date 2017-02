Vicenza: gli appuntamenti nei quartieri dal 2 al 10 marzo

Numerosi gli appuntamenti nei quartieri di Vicenza a cura dell'assessorato comunale alla partecipazione da giovedì 2 a venerdì 10 marzo tra incontri, conferenze, corsi, laboratori, mostre, concerti e teatro.

Giovedì 2 marzo, alle 17, alle Gallerie d'Italia, Palazzo Leoni Montanari in contra' Santa Corona 25, conferenza “Il concetto di informazione e il suo significato filosofico” con Paolo Vidali. A cura della Società Dante Alighieri, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444504293

Giovedì 2 marzo, alle 20.45, nella Sede Circoscrizione 2 in via De Nicola, “Rischio e consapevolezza”, prima di tre conferenze del ciclo “Idee e spunti per affrontare il mondo della finanza con più consapevolezza”. A cura dell’Associazione Nazionale Alpini, Gruppo ANA Campedello, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. L'ingresso è libero. Informazioni: madda.antonio45@libero.it

Venerdì 3 marzo, alle 20.30, al Centro Civico dei Ferrovieri in via Rismondo 2, incontro “Buonumore free” su come imparare ad accrescere il buonumore dentro di sé. Sarà relatrice la dottoressa Manuela Zorzi. A cura del Comune di Vicenza e Assogevi. Informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it, 0444222770, manuzorzi@gmail.com, 3475755353

Sabato 4 marzo, dalle 9 alle 17, al Centro polifunzionale Alinsieme in via Riviera Berica 254, laboratorio espressivo “Come stai?” per operatori che lavorano in ambito sociale e sanitario. A cura di Alinsieme cooperativa sociale, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Corso a pagamento con preiscrizione. Informazioni: 3455139791, segreteria@alinsiemecoop.org,www.alinsiemecoop.org

Sabato 4 marzo, alle 16, in viale San Lazzaro 112, Festa della Donna, pomeriggio musicale e rinfresco. A cura dell'A.P.S. Senza Frontiere, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444963068, centro.sf@libero.it

Sabato 4 marzo, alle 17, nel Centro Civico di via Calvi 60, corso base di meditazione Raja Yoga “La vera personalità, riscoprire il sé”, il secondo di sei incontri. A cura dell'Università Spirituale Mondiale Brahma Kumaris Onlus, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Informazioni: Laura Spada 340.2152224 - www.brahmakumaris.it - www.formazionespirituale.org.

Sabato 4 marzo, alle 18.30, nel Sagrato della Parrocchia San Carlo in via C. Colombo, “Concertino d’Inverno”. Concerto di Neuma, quartetto di fiati (flauto, fagotto, clarinetto, oboe) dell'Orchestra Giovanile Vicentina. In programma Overture e arie di Mozart, Rossini, Tchaikovsky e musiche da film di Nino Rota. A cura dell'Orchestra Giovanile Vicentina in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: Circoscrizione 6, 0444222760, circoscrizione6@comune.vicenza.it.

Sabato 4 marzo, alle 21, al Teatrino di Bertesina in via San Cristoforo, “La corte dei piccoli miracoli”, una brillante commedia di Aldo Cirri con la Compagnia Teatrale Micromega (Verona). Regia di Enrico Matrella. A cura della parrocchia di Bertesina, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso a 8 euro per gli adulti e a 6 euro fino a 14 anni. Informazioni e prenotazioni: Italo Zuccon 0444511645, 3476416986.

Domenica 5 marzo, dalle 15.30 alle 17.30, alla Locomotiva in via Rismondo 2, “Laboratori e giochi per bambini e ragazzi”. A cura di Associazione genitori I.C.S.“Insieme con le scuole”, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso gratuito. Informazioni: Michela 3284748878, www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com

Domenica 5 marzo, alle 16, al Teatro San Lazzaro in via P.L. Da Palestrina 82, la commedia di Georges Feydeau “Sarto per Signora” con gli Amici del Teatro D. Marchesin di Noventa Vicentina, nell'ambito della della rassegna Teatro Sei 2017 (vedi programma). A cura di Teatrosei, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: F.I.T.A. Vicenza 0444 323837, fitavicenza@libero.it, La Ringhiera 3471747432, Lo Scrigno 34078712744, Circoscrizione 6, 0444 222760, circoscrizione6@comune.vicenza.it.

Lunedì 6 marzo, alle 15.30, al Centro Civico dei Ferrovieri in via Rismondo 2, la conferenza “A cento anni dalla Rivoluzione Russa”, con relatore Tommaso Rebesani. Corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati, a cura della scuola del lunedì “Don Paolo Gastaldello”, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni:circoscrizione7@comune.vicenza.it,0444222770.



Lunedì 6 marzo, alle 20.45, al Centro diurno “Proti” in contra' De' Proti 3, conferenza “Memorie che lasciano il segno” per il ciclo di conferenze 2016-2017 “Traiano e Adriano, l'Apogeo dell'Impero”. Relatrici Daniela Caracciolo e Valentina Traverso. A cura del Gruppo Archeologico CRT, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni:Circoscrizione 1, 0444222711, circoscrizione1@comune.vicenza.it, C.R.T, 0444321851,presti.grazia@fastwebnet.it.

Martedì 7 marzo, alle 20.45, alla Locomotiva in via Rismondo 2, “Ethiopia: popoli dell’omo river tra sviluppo e sopravvivenza", una proiezione di foto del viaggio in Ethiopia di Maurizio Cucchiara. A cura dell’associazione culturale “L’Angolo dell’Avventura”, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso gratuito. Informazioni: Maurizio, 3398907558, Roberto, 3477040361, www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com

MOSTRE:

Fino a domenica 12 marzo, da martedì a domenica dalle 15.30 alle 19.30, in contra' Piancoli 14, mostra di Italo Zappata “Immaginario. Reale”. A cura di Galleria d'arte ARTU-Artisti Uniti. Informazioni: www.artistiuniti.com, info@artistiuniti.com

Fino al 10 aprile, nella Circoscrizione 7 (Ferrovieri) in via Vaccari 107,“Noi due e il nostro mondo”, mostra di pittura di Renata Padovani e Gilda Guiotto dell'associazione Amici per l'Arte. A cura dell'associazione Amici per l'Arte, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. La mostra è visitabile negli orari di apertura della Circoscrizione: dal lunedì al venerdì 9-12.30, martedì e giovedì anche 16.30-18. Informazioni: 0444511669, 338 7584031.

CORSI E INIZIATIVE PERIODICHE:

Tutti i giorni, eccetto festivi, al Centro dei Ferrovieri in via Rismondo 2, Spazio lettura riviste e quotidiani-Studio-Postazioni internet wi-fi. Scambialibro - Letture Bambini. A cura della Locomotiva, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Informazioni: www.locomotivaferrovieri.it - locomotivaferrovieri@gmail.com - 393.9412817.

Ogni lunedì, dalle 21 alle 22.30, nell'aula magna della scuola Carta in via Carta 3, il corso di danza folk “Balla che ti passa”. A cura dell'Associazione La Farandola, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: lafarandola@yahoo.it, www.lafarandola.it.

Ogni lunedì e giovedì, dalle 9 alle 11, al Centro Civico n. 7 (Ferrovieri) in via Rismondo 2, Scuola di italiano per Immigrati Stranieri. Corsi gratuiti di Lingua Italiana. A cura del Gruppo Comunicando, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. I livelli di lingua proposti sono elementare e intermedio (A1 e A2+), della durata: 4/8 mesi. Informazioni: Centro Civico 7, 0444222770, circoscrizione7@comune.vicenza.it

Ogni martedì, dalle 20.30 alle 22.15, al Centro Civico della Circoscrizione n. 7 in via Rismondo 2, Corso base gratuito di Sahaja Yoga. A cura dell'Associazione di Promozione Sociale Sahaja Yoga, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Dal martedì al giovedì, dalle 13 alle 18, in Riviera Berica, L'Attiko! Per ragazzi delle superiori. A cura della coop. Alinsieme, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Finita la scuola, uno spazio per preparare assieme il pranzo, studiare, imparare a organizzare il proprio tempo, per sperimentare insieme a un educatore la vita quotidiana in modo quasi indipendente. Per iscrizioni: segreteria@alinsiemecoop.org, 3455139791.

Ogni martedì e giovedì, dalle 16 alle 19, alla Locomotiva in via Rismondo 2, Distribuzione dei Libri e Scambialibro. Servizio volontario di distribuzione dei libri della Biblioteca. A cura dell'Associazione genitori ICS, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com, 3939412817.

Ogni martedì e venerdì, dalle 15 alle 16.30, alla Locomotiva in via Rismondo 2, Doposcuola. A cura di Associazione genitori ICS, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: locomotivaferrovieri@gmail.com, locomotivaferrovieri@gmail.com

Ogni mercoledì, dalle 10 alle 11.30, in contra' G. De Proti 3, Dentelli e Tondelli. Viaggio nel magico mondo del collezionismo. Incontri dedicati alla filatelia e alla numismatica. A cura dell'Unione filatelica e numismatica vicentina, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: circoscrizione1@comune.vicenza.it

Ogni mercoledì, alle 15, al Centro Diurno Proti, contra’ De' Proti 3, "La Grande Tombola" a cura del Circolo d'Argento a.p.s., in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 328064, circolodargento@gmail.com.

Ogni giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti, contra’ De' Proti 3, Scuola di Burraco con la maestra Valeria Croci. A cura del Circolo d'Argento a.p.s., in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 328064, circolodargento@gmail.com.

Ogni giovedì, dalle 18 alle 19, al Centro Civico Circoscrizione 7 in via Rismondo 2, Yoga della Risata. A cura di Laughter Yoga International University, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it

Ogni venerdì, dalle 19.15 alle 20.15, al Centro Civico Circoscrizione 3 in viale della Pace 89, Yoga della Risata. A cura di Laughter Yoga International University, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione e con l'assessorato alla comunità e alle famiglie. Informazioni: viviana.casarotto@gmail.com

ELENCO MANIFESTAZIONI