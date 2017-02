Vicenza: gli appuntamenti nei quartieri dal 16 al 24 febbraio

Numerosi gli appuntamenti nei quartieri di Vicenza da giovedì 16 a venerdì 24 febbraio a cura dell'assessorato comunale alla partecipazione tra incontri, conferenze, feste, corsi e spettacoli di teatro.

Il calendario degli eventi:

Giovedì 16 febbraio, alle 16, alle Gallerie d'Italia, Palazzo Leoni Montanari, in contra' S. Corona 25, conferenza “Il tempo dell'antico. Le ambre della principessa”: riflessioni intorno all'esposizione di ceramiche attiche e magnagreche delle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, tra archeologia e collezionismo, a cura di Federica Giacobello. A cura della Società Dante Alighieri, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444.504293.

Giovedì 16 febbraio, alle 20.30 nella Sala riunioni della Circoscrizione 2, in via E. De Nicola, presentazione di “Vicenza. Emozioni in cammino” con Rossella Menegato e Manuela Brocco, autrici dei due volumi assieme a Mariapia Ciani e Giorgia Costeniero. Voce narrante Liliana Boni. A cura del Gruppo Alpini di Campedello, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444.222722.

Sabato 18 febbraio, alle 16.30 alla Galleria Parco Città, "Festa Musicale di Carnevale", con esibizione degli allievi dei corsi musicali di Musicaria. A cura di Parco Città e dell'Associazione Culturale Musicale Musicaria, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444.222742, circoscrizione4@comune.vicenza.it, www.parcocitta.it

Sabato 18 febbraio, alle 21, al Teatrino di Bertesina, in via San Cristoforo, andrà in scena la commedia “Una Sposa per Tre”, a cura della parrocchia di Bertesina, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso euro 8 adulti, euro 6 fino a 14 anni. Info e prenotazioni Italo Zuccon 0444.511645 - 347.6416986.

Sabato 18 febbraio alle 21 e domenica 19 febbraio, alle 16 al Teatro San Giuseppe, in via Mercato Nuovo, nell'ambito della rassegna "Teatro Sei 2017" si terrà lo spettacolo “Il Clan delle Vedove”, commedia di G.B.Garcin, con la compagnia teatrale Lo Scrigno di Vicenza. A cura di Teatrosei, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso: pomeridiano intero 7 euro e ridotto 5 euro, serale 7 euro. Info: F.I.T.A. Vicenza 0444.323837 - fitavicenza@libero.it - La Ringhiera 347.1747432 - Lo Scrigno 340.78712744

Lunedì 20 febbraio, alle 15.30 al Centro Civico dei Ferrovieri – via Rismondo 2, conferenza “Sulle orme dei dinosauri nelle montagne d’Italia”, relatore Paolo Mietto. Corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati a cura della scuola del Lunedì “Don Paolo Gastaldello, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it - 0444.222770

Mercoledì 22 febbraio, alle 20, al Centro Civico dei Ferrovieri, via Rismondo 2, “Alla scoperta del proprio mondo interiore”, seminario di approfondimento psicologico. Relatrice Viviana Casarotto, Psicologa e Psicoterapeuta. A cura dell’Associazione Pillole di Benessere, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Viviana Casarotto 328.4350660 e viviana.casarotto@gmail.com

Giovedì 23 febbraio, alle 10, al Centro Diurno Proti, contra' De' Proti 3, proviamo la ginnastica dolce, a cura del Circolo d'Argento a.p.s., in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444.328064 - circolodargento@gmail.com

Giovedì 23 febbraio, alle 20.30, al Centro Civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, conferenza “Perdere peso e vivere bene”. A cura dell’Associazione Culturale Nazionale Igienistiche naturali (A.C.N.I.N.), in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione

Info: sc@acnin.it o Ida Carboniero 0444.375064 – www.acnin.it

Venerdì 24 febbraio, alle 20.30, alla Locomotiva, Centro Civico dei Ferrovieri, via Rismondo 2, “La parola ulula?”, lettura di poesia contemporanea da parte dalla poetessa Annamaria Ghirardello, con accompagnamento musicale di cornamusa e flauto traverso a cura di Alessandro Ceccato. In collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Annamaria Ghirardello 331.6465852.

