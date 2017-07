Vicenza: gli appuntamenti nei quartieri da venerdì 21 a lunedì 31 luglio

ESTATE NEI QUARTIERI DI VICENZA 2017: TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Numerosi gli appuntamenti nei quartieri di Vicenza da venerdì 21 fino a lunedì 31 luglio a cura dell'assessorato comunale alla partecipazione tra corsi, incontri, escursioni, mostre,

CALENDARIO DEGLI EVENTI:

Venerdì 21 luglio 2017, alle 18, A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione organizza una gita all'Arena di Verona per assistere al recital di Placido Domingo “Antologìa de la Zarzuela”. Partenza da ex scuola Tecchio, viale San Lazzaro 112. Info e prenotazioni: tel. e fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it.

Martedì 25 luglio 2017, alle 20.30 ACA “La Rua” C.T.G. in collaborazione con l'asssessorato alla partecipazione propone "Vicenza di Notte. Passeggiate in centro storico alla scoperta della Chiesa di San Vincenzo. Ritrovo in piazza dei Signori. Per informazioni: 0444 500528, 345 8097108, larua@ctg.it. L'iniziativa è a contributo libero.

ATTIVITA' CONTINUATIVE:

Fino al 30 luglio, dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 17.30, alla Locomotiva, in via Vaccari 107, "Don't worry be happy!!! Insieme è meglio" per studiare ed imparare assieme in un laboratorio fatto per sviluppare intelligenze e creatività. Il corso, rivolto a studenti delle classi medie e superiori, si propone di dare un supporto scolastico di gruppo con approfondimento per compiti delle vacanze con un approccio innovativo fatto di condivisione e confronto: dalle 16 alle 17 ci si concentrerà sullo studio, dalle 17 alle 17.30 è previsto un laboratorio creativo. A cura della Locomotiva, del Comitato Genitori ICS e dell’assessorato alla partecipazione. Iscrizione obbligatoria: 10 euro a pomeriggio a partecipante. Info: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com, tel.393 9412817, Michela Zaggia 328 4748873

Fino al 30 luglio, dal lunedì al giovedì dalle 17.30 alle 18.30, alla Locomotiva, in via Vaccari 107, "Dont'worry be happy!!! Potenziamento individuale su prenotazione, su tutte le materia scolastiche” per studenti delle classi medie e superiori. A cura della Locomotiva, del Comitato Genitori ICS e dell’assessorato alla partecipazione. Iscrizione obbligatoria: 10 euro a pomeriggio a partecipante.

Info: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com, tel.393 9412817, Michela Zaggia 328 4748873.

MOSTRE TEMPORANEE:

Fino al 31 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30, mostra personale di Rocco Grippa al centro civico 7 in via Rismondo 2, a cura dell’associazione amici per l’arte in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione.

Fino al 31 luglio al Centro Civico 7, in via Rismondo 2, “Reflex”, mostra fotografica di Antonio Cunico, a cura del Fotoclub Il Punto Focale in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. La mostra si può visitare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 16.30 alle 18.30. Ingresso libero. Info: ilpuntofocale@libero.it, www.ilpuntofocale.com.

INIZIATIAVE CONTINUATIVE:

Tutti i giorni, eccetto festivi, alla Locomotiva Centro dei Ferrovieri, via Rismondo 2, spazio lettura riviste e quotidiani, studio, postazioni internet wi-fi, scambialibro, letture bambini a cura della Locomotiva e assessorato alla partecipazione. Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 9-12, martedì e giovedì 16-19. Info: www.locomotivaferrovieri.it, email locomotivaferrovieri@gmail.com, tel. 393 9412817.

Tutti i giorni, eccetto festivi, alle 15, Centro Diurno Proti, contra' De' Proti 3, La Grande Tombola a cura del Circolo d'Argento a.p.s. e assessorato alla partecipazione. Info: 0444 328064, circolodargento@gmail.com.

Tutti i giorni, eccetto festivi, alle 15, in viale San Lazzaro 112, gioco delle carte, a cura di A.P.S. Senza Frontiere e assessorato alla partecipazione. Info: tel./fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it.

Dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 19, in viale Istria 39, gioco delle carte e gioco delle bocce, a cura del Club I Sempreverdi e assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 510795, email clubisempreverdi@alice.it.

Ogni lunedì e giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti, contra' De' Proti 3, scuola di burraco con la maestra Valeria Croci, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. e assessorato alla partecipazione. Info: 0444 328064, circolodargento@gmail.com.

Ogni martedì, dalle 20.30 alle 22.15, al Centro Civico della Circoscrizione n. 7, via Rismondo 2, corso base gratuito di Sahaja Yoga, a cura dell'associazione di promozione sociale Sahaja Yoga e assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 222772, circoscrizione7@comune.vicenza.it.

Ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle 16 alle 19, alla Locomotiva, Centro dei Ferrovieri, via Rismondo 2, distribuzione dei libri e scambialibro, servizio volontario di distribuzione dei libri della biblioteca a cura dell'associazione genitori ICS e assessorato alla partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com, tel. 393 9412817.

Ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 18, in viale San Lazzaro 112, il gioco della tombola a cura di A.P.S. Senza Frontiere e assessorato alla partecipazione. Info: tel./fax 0444 963068, mail centro.sf@libero.it.

Ogni mercoledì, dalle 20.45 alle 22.30, al Centro Civico di via Colombo 9, "Delos per la Città 2017": serate di dibattito, informazione e sensibilizzazione alla lotta contro la violenza di genere e depotenziamento degli stereotipi che creano discriminazione a cura di associazione D.E.L.O.S. e assessorato alla partecipazione. Info: Associazione D.E.L.O.S., cell. 339 8946918, info@delosvicenza.it.

Ogni giovedì, dalle 15 alle 17.30, in viale San Lazzaro 112, cucito e lavori manuali a cura di A.P.S. Senza Frontiere e assessorato alla partecipazione. Info: tel./fax 0444/963068, mail centro.sf@libero.it.

ELENCO MANIFESTAZIONI