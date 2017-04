Vicenza: gli appuntamenti nei quartieri da Pasquetta al 20 aprile

TOP 5 PER PASQUA E PASQUETTA 2017 SUL TERRITORIO BERICO

Numerosi gli appuntamenti nei quartieri di Vicenza da lunedì 17 a giovedì 20 aprile a cura dell’assessorato comunale alla partecipazione tra incontri, conferenze, corsi, iniziative, laboratori ed escursioni.

CALENDARIO DEGLI EVENTI:

Lunedì 17 aprile, alle 10, con partenza dal piazzale scuole di via Carta, “Pasquetta tra le rane”. Si tratta di una passeggiata naturalistica dal Parco Retrone a Gogna con pic-nic, osservazioni degli animali e giochi davanti allo stagno. Il costo è di 5 euro a famiglia.

A cura della Locomotiva, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni e iscrizioni: Sara 3402474178, www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com

Mercoledì 19 aprile, alle 20.30, al Centro Civico dei Ferrovieri in via Rismondo 2, “Diamo colore alle emozioni”, seminario di approfondimento psicologico. A cura di “Pillole di Benessere”, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. L'ingresso è libero con preiscrizione obbligatoria. Informazioni: Monica Marinotto 3471521686, monica.marinotto@gmail.com



Giovedì 20 aprile, dalle 17 alle 18.30, alla Locomotiva in via Rismondo 2, “DisegnaStorie: laboratori per bambini e ragazzi tra i 6 e i 12 anni”. A cura di Katarina, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. L'ingresso è gratuito. Informazioni: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com, kattylemail@yahoo.it

Giovedì 20 aprile, alle 20.30, al Centro Civico dei Ferrovieri in via Rismondo 2, “Come superare i malanni invernali”, conferenza a cura dell'Associazione Culturale Nazionale Igienistiche Naturali (A.C.N.I.N.), in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

L'evento fa parte delle serate divulgative ad ingresso gratuito sulla salute e benessere del corpo e della mente. Informazioni: sc@acnin.it o Ida Carboniero 0444375064, www.acnin.it

Giovedì 20 aprile, alle 20.30, nella Sala del Centro Civico 2 in via De Nicola 8, “Incontri con la Natura: i funghi dei Colli Berici”, conferenza con il fotografo naturalista, micologo ed esperto di botanica Cesare Feltrin. A cura dell'Associazione Micologica Bresadola Gruppo di Vicenza, delegazione della Riviera Berica - Longara, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 3492380613, 0444222720.

Giovedì 20 aprile, alle 20.30, a Villa Tacchi in viale della Pace 87, “Vivere senza panico. Cos'è l'attacco di panico”. Formazione di un gruppo di auto-mutuo aiuto con la partecipazione della dottoressa Giovanna Cortiana, psicologa e psicoterapeuta.

A cura dell'Associazione Cittadinanza e Salute Onlus, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 3202534728, 3395065231.

APPUNTAMENTI CONTINUATIVI:

Tutti i giorni, eccetto festivi, al Centro dei Ferrovieri in via Rismondo 2, Spazio lettura riviste e quotidiani, studio, postazioni internet wi-fi, scambialibro, letture bambini. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Informazioni: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com, 3939412817.

Tutti i giorni, eccetto festivi, alle 15, al Centro Diurno Proti in contra' De' Proti 3, La Grande Tombola. A cura del Circolo d'Argento a.p.s., in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444328064, circolodargento@gmail.com.

Tutti i giorni, eccetto festivi, alle 15, in viale San Lazzaro 112, Gioco delle Carte. A cura di A.P.S. - Associazione di Promozione Sociale, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444963068, centro.sf@libero.it.

Ogni lunedì, dalle 21 alle 22.30, nell'aula magna della scuola media Carta in via Carta 3, il corso di danza folk “Balla che ti passa”. Ciclo di 13 incontri con contributo. Primo incontro gratuito. A cura dell'associazione La Farandola, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: lafarandola@yahoo.it, www.lafarandola.it.

Ogni lunedì e giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti in contra' De' Proti 3, Scuola di Burraco con la maestra Valeria Croci. A cura del Circolo d'Argento a.p.s., in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444328064, circolodargento@gmail.com.

Ogni martedì, dalle 20.30 alle 22.15, al Centro Civico della Circoscrizione 7 in via Rismondo 2, corso base gratuito di Sahaja Yoga. A cura dell'associazione di promozione sociale Sahaja Yoga, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Per informazioni: 0444222772, circoscrizione7@comune.vicenza.it

Dal martedì al giovedì, dalle 13 alle 18, in Riviera Berica, L'Attiko! Per ragazzi delle superiori. A cura della Cooperativa Alinsieme, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Finita la scuola, uno spazio per preparare assieme il pranzo, studiare, imparare a organizzare il proprio tempo, per sperimentare insieme a un educatore la vita quotidiana in modo quasi indipendente. Per iscrizioni: segreteria@alinsiemecoop.org, 3455139791.

Ogni martedì e giovedì, dalle 16 alle 19, alla Locomotiva - Centro dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, distribuzione dei libri, scambialibro e servizio volontario di distribuzione dei libri della biblioteca. A cura dell'associazione Genitori ICS, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com, 3939412817.

Ogni martedì e venerdì, dalle 15 alle 16.30, alla Locomotiva - Centro dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, servizio di doposcuola. A cura di associazione Genitori ICS, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com.

Ogni martedì e venerdì, dalle 15 alle 18, in viale San Lazzaro 112, il Gioco della Tombola. A cura di A.P.S. - associazione di promozione sociale, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444963068, centro.sf@libero.it.

Ogni mercoledì, dalle 10 alle 11.30, al Centro Diurno Proti in contra' G. De Proti 3, Dentelli e Tondelli. Viaggio nel magico mondo del collezionismo. Incontri dedicati alla filatelia e alla numismatica. A cura dell'Unione filatelica e numismatica vicentina, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: circoscrizione1@comune.vicenza.it.

Ogni giovedì, dalle 15 alle 17.30, in viale San Lazzaro 112, cucito e lavori manuali. A cura di A.P.S. Senza Frontiere - associazione di promozione sociale, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444963068, centro.sf@libero.it.

Ogni giovedì, dalle 18 alle 19, al Centro Civico Circoscrizione 7 in via Rismondo 2, Yoga della risata. A cura di Laughter Yoga International University, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it.

Ogni venerdì, alle 9.30 alle 10.45, al Centro Diurno Proti in contra' De' Proti 3, corso di Tai Chi. A cura del Circolo d'Argento a.p.s., in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444328064, circolodargento@gmail.com.

Ogni venerdì, dalle 19.15 alle 20.15, al Centro Civico Circoscrizione 3 in viale della Pace 89, Yoga della risata. A cura di Laughter Yoga International University, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione e con l'assessorato alla comunità e alle famiglie. Informazioni: viviana.casarotto@gmail.com.

Ogni sabato, previo appuntamento, dalle 10 alle 12, in viale San Lazzaro 112, lezioni di musica – pianoforte. A cura di A.P.S. Senza Frontiere - associazione di promozione sociale, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444963068, centro.sf@libero.it.

