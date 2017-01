Vicenza: gli appuntamenti nei quartieri da lunedì 16 a domenica 22 gennaio

Numerosi gli appuntamenti nei quartieri di Vicenza da lunedì 16 a domenica 22 gennaio a cura dell'assessorato alla partecipazione del comune berico tra incontri, conferenze, laboratori, corsi, iniziative, teatro e spettacoli.

Il calendario degli eventi:

Lunedì 16 gennaio alle 15.30, nel salone del Centro Civico n. 7 (Ferrovieri), in via Rismondo 2, si terrà la conferenza “Donne Vicentine nella resistenza (1943-1945)”, relatrice Sonia Residori. L'iniziativa è a cura della Scuola del Lunedì “Don Paolo Gastaldello” (corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati) in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Per informazioni:circoscrizione7@comune.vicenza.it, tel. 0444 222770.

Giovedì 19 gennaio, alle 16, le Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari, in contra' Santa Corona 25, ospiteranno la conferenza “L'Alcesti di Euripide, una favola di amore e morte”, a cura di Margherita Sandri con letture di Andrea Dellai. L'evento è a cura della Società Dante Alighieri, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione Per informazioni: tel. 0444 504293.

Sabato 21 gennaio, alle 16.30 alla Galleria di Parco Città, in via Quadri 79 si terrà un'esibizione di giovani talenti: canto, danza, musica e sfilata di moda. Presentano Maira Salvagno e Paolo Somaggio. L'iniziativa è a cura della Galleria Parco Città e di Talent Eventi in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Per informazioni: circoscrizione n. 4 tel. 0444 222740, circoscrizione4@comune.vicenza.it, www.parcocitta.it, info@parcocitta.it.

Sabato 21 gennaio alle 21, al Teatro Ca' Balbi di Bertesinella, andrà in scena “I morti non pagano le tasse!”, commedia di Nicola Manzari, con la Compagnia Arcadia di Torri di Quartesolo. Adattamento e regia di Franco Picheo. Lo spettacolo è a cura degli Amici del Teatro Ca' Balbi Parrocchia di Bertesinella in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso: intero 8 euro, ragazzi fino 14 anni 4 euro. Lo spettacolo sarà replicato sabato 28 gennaio. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0444 912779, www.teatrocabalbi.com.

Domenica 22 gennaio, dalle 15.30 alle 17.30, al centro polifunzionale dei Ferrovieri si terranno laboratori e giochi per bambini e ragazzi. L'iniziativa è a cura dell’associazione genitori “Insieme con le scuole” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Per informazioni: tel. 393 9412817, www.locomotivaferrovieri.it, e mail locomotivaferrovieri@gmail.com, cell. 328 4748878 (Michela).

Altre iniziative e corsi:

Tutti i giorni, eccetto festivi, al nuovo centro polifunzionale dei Ferrovieri, in via Vaccari 107: spazio lettura riviste e quotidiani, studio, postazioni internet wi-fi, scambialibro, letture bambini. A cura della Cooperativa “La Casetta” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Info: centrodeiferrovieri@gmail.com, www.locomotivaferrovieri.it.

Ogni lunedì, dalle 20.30 alle 22.15, corso base gratuito di Sahaja Yoga al Centro Civico della Circoscrizione n. 7, in via Rismondo 2. A cura dell'Associazione di Promozione Sociale Sahaja Yoga in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Ogni lunedì, dalle 21 alle 22.30 "Balla che ti passa" corso di danza folk, nell'aula magna della scuola Carta, in via Carta 3. Ciclo di 10 incontri con contributo. Primo incontro gratuito. A cura dell'associazione La Farandola in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: lafarandola@yahoo.it, www.lafarandola.it

Ogni lunedì e giovedì dalle 9 alle 11, al Centro Civico n. 7, in via Rismondo 2, scuola di italiano per immigrati stranieri, corsi gratuiti di lingua italiana. Livelli: elementare e intermedio (A1 e A2+), durata 4/8 mesi. A cura del Gruppo Comunicando in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni Centro Civico 7 0444 222770, email circoscrizione7@comune.vicenza.it.

Dal martedì al giovedì, dalle 13 alle 18 in Riviera Berica, L'Attiko! doposcuola per ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado. Finita la scuola, uno spazio per preparare assieme il pranzo, studiare, imparare a organizzare il proprio tempo, per sperimentare insieme a un educatore la vita quotidiana in modo quasi indipendente. A cura della cooperativa Alinsieme in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Per iscrizioni: segreteria@alinsiemecoop.org, cell. 345 5139791.

Ogni martedì e giovedì, dalle 16 alle 19, al nuovo centro polifunzionale dei Ferrovieri, in via Vaccari 107, distribuzione dei libri e scambialibro, servizio volontario di distribuzione dei libri della Biblioteca Bertoliana. A cura della cooperativa “La Casetta” in collaborazione con l'associazione genitori IC 8 e l'assessorato alla partecipazione. Per informazioni: centrodeiferrovieri@gmail.com, tel. 3939412817.

Ogni martedì e venerdì, dalle 15 alle 16.30, al centro polifunzionale dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, servizio di doposcuola. A cura del centro polifunzionale dei Ferrovieri in collaborazione con associazione genitori IC 8 e con l'assessorato alla partecipazione. Per informazioni: locomotivaferrovieri@gmail.com, tel. 3939412817.

Ogni mercoledì, dalle 18.30 alle 20 nella sede della cooperativa Alinsieme, in via Riviera Berica 334, Arteterapia e consapevolezza di sé, laboratori pratici per ritrovare energia, emozioni e benessere. 2° modulo “Il linguaggio dei sensi”. A cura della cooperativa Alinsieme in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info e iscrizioni: segreteria@alinsiemecoop.org, cell.345 5139791.

Ogni giovedì, dalle 18 alle 19 al Centro Civico Circoscrizione 7, in via Rismondo 2, Yoga della Risata, a cura di Laughter Yoga International University in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it.

Ogni venerdì, dalle 19.15 alle 20.15, Yoga della Risata al Centro Civico Circoscrizione 3, in viale della Pace 89. A cura di Laughter Yoga International University in collaborazione con gli assessorati alla partecipazione e alla comunità e alle famiglie. Info: viviana.casarotto@gmail.com.

ELENCO MANIFESTAZIONI