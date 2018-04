Vicenza, Granfondo Liotto, modifiche alla viabilità

La manifestazione ciclistica, organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica A.s.d. Team Granfondo Liotto in collaborazione con l'assessorato alla formazione-ufficio sport, prenderà il via domenica 22 aprile alle 8.30 da viale Roma.

I percorsi previsti sono due: il Mediofondo di 95 chilometri con 1.550 metri di dislivello, obbligatorio per i Cicloturisti, e il Granfondo di 130 chilometri con 2.450 metri di dislivello, aperto agli amatori agonisti.

Le operazioni preliminari (verifica tessere, ritiro numero e pacco gara, iscrizioni) si svolgeranno a Vicenza, in viale Roma, sabato 21 aprile, dalle 15 alle 19, e domenica 22 aprile, dalle 6 alle 7.30.

Possono partecipare tutti i tesserati ACSI e tutti gli enti e federazioni aderenti alla Consulta nazionale ciclismo con validità della tessera per l’anno 2018.

Per i non tesserati a un ente della Consulta c’è la possibilità di partecipazione presentando il certificato medico agonistico per attività del ciclismo e sottoscrivendo una tessera giornaliera al costo di 10 euro.

Le premiazioni riguarderanno i primi tre atleti classificati di ogni percorso, Mediofondo e Granfondo, i primi tre di ciascuna categoria ACSI sui due percorsi e le prime dieci società per numero di iscritti.

Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri e Forze dell’ordine garantiranno il presidio.

L’assistenza sanitaria è curata dalla Croce Rossa Italiana (Comitato Locale di Vicenza con personale medico).

La Granfondo Liotto è la seconda prova del Circuito Zero Wind Show (www.zerowindshow.com) e fa parte del Campionato Nazionale ACSI.

Informazioni: www.granfondoliotto.it, info@granfondoliotto.it, 0444-507641, 3382563677.

Modifiche alla viabilità