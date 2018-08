Festa dei Oto, luna park in funzione da venerdì: orari e indicazioni

Come da tradizione Campo Marzo si prepara ad accogliere il luna park allestito in occasione della Festa dei Oto dell'8 settembre. L'apertura delle attrazioni lungo viale Dalmazia è prevista a partire da venerdì 24 agosto fino a domenica 16 settembre. Le operazioni di allestimento sono iniziate lunedì 20 agosto.

Saranno 38 gli operatori presenti nell’area di Campo Marzo durante la settimana della Festa dei Oto: 14 le attrazioni in funzione da venerdì 24 agosto mentre da venerdì 31 agosto si aggiungeranno altre 16 attrazioni. Per incentivare gli operatori (in particolare quelli impegnati nelle località balneari) quest’anno è stata data, infatti, la possibilità di poter avviare l’attività in due fasi. Saranno presenti, inoltre, anche 8 operatori del settore alimentare.

Il luna park sarà in funzione dalle 16 alle 24, dal lunedì al giovedì, e dalle 15 all'1 di notte il venerdì e il sabato; la domenica, invece, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 24.

Venerdì 7 settembre, in occasione dell'annuale processione al Santuario di Monte Berico, gli impianti sonori verranno spenti alle 20.

Sabato 8 settembre il luna park sarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 all'1 di notte.

È stato previsto un servizio di ambulanza equipaggiata nei periodi di massima affluenza. Con apposita ordinanza è stato disposto, nei confronti degli operatori del settore alimentare, concessionari delle aree pubbliche a Campo Marzo in occasione del luna park, il divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro.

Come stabilito dal regolamento comunale di polizia urbana, approvato lo scorso anno, non sarà, inoltre, possibile detenere bevande in bottiglie di vetro, pena il sequestro delle stesse.