Vicenza, eventi nei quartieri dall’1 al 7 giugno

Venerdì 1 giugno, alle 10.45, in via Cà Alte, Commemorazione del 170° anniversario della battaglia del 1848. A cura del Gruppo Alpini "Giuriolo” e in collaborazione con l'assessore alla partecipazione.

Sabato 2 e domenica 3 giugno, Gita a Cascia e all'Infiorata di Spello. A cura A.P.S. Senza Frontiere e in collaborazione con l'assessore alla partecipazione

Partecipazione a pagamento e su prenotazione. Info e prenotazioni: tel./fax 0444 963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org

Domenica 3 giugno, alle 16, al Centro di via Calvi 56, Tombolone. A seguire cena. A cura Gruppo Pensionati La Rondine in collaborazione con l'assessore alla partecipazione. Info: tel. 0444 504924, rondine_1926@libero.it

Domenica 3 giugno, alle 18, nella Sala Polifunzionale San Giuseppe, al Mercato Nuovo, 4° concerto di Primavera, spettacolo musicale e teatrale con i due gruppi, orchestra e teatro, dell’Orchestra Giovanile Vicentina. Dirigono i Maestri Mariano Doria e Michele Sguotti. A cura Orchestra Giovanile Vicentina in collaborazione con Radio Vicenza e con l'assessore alla partecipazione. Info: Orchestra Giovanile Vicentina cell. 338 4292470, mauro2424@libero.it

Martedì 5 giugno, dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30, in Villa Tacchi, in viale della Pace 89, Giornata gratuita di Screening della Memoria per persone con più di 60 anni. Su appuntamento. A cura Associazione Pro Senectute in collaborazione con l'assessore alla partecipazione. Info e appuntamenti: circoscrizione 4 tel. 0444 222730, prosenectutevicenza@gmail.com, www.prosenectutevicenza.it

Martedì 5 giugno, alle 20.45, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, “People at work. L’arte di vivere e sopravvivere", una videoproiezione di Iago Corazza e Greta Ropa. A cura Associazione Culturale “L’Angolo dell’Avventura” in collaborazione con l'assessore alla partecipazione. Uno sguardo antropologico sulle attività dell’uomo, un omaggio al lavoro che passa ancora attraverso il fare utilizzando le mani ed il corpo insinuandosi negli spazi della vita quotidiana. Info: www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com. Ingresso gratuito – Referente: Maurizio 339 8907558

Mercoledì 6 e martedì 12 giugno, dalle 20.30 alle 23, alla Locomotiva, via Rismondo 2 Gioco del Burraco con la maestra Valeria Croci. A cura La Locomotiva in collaborazione con l'assessore alla partecipazione. Il Burraco è un gioco di carte appassionante e coinvolgente. Abilità, strategia, tattica, competizione e un divertimento genuino in compagnia di amici. Info: www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com, Valeria 328 3851863

Giovedì 7 giugno, dalle 9, in viale S. Lazzaro 112, Gara di Bocce a coppie. A cura A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessore alla partecipazione. Info: tel. 0444 963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org

Giovedì 7 giugno, alle 19.45, in Villa Tacchi, viale della Pace 87, “Nutrire il corpo. Nutrire la mente”, conferenza con Antonella Ferrari, insegnante di meditazione. A cura di Università Spirituale mondiale Brahma Kumaris onlus e Locanda del Gusto in collaborazione con l'assessore alla partecipazione. Info: 340 2152224, www.brahmakumaris.it, bkvicenza@gmail.com

Giovedì 7 e 14 giugno, dalle 20 alle 21.30, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, “Laboratorio di lettura espressiva per adulti: dalla parola all’emozione”, a cura di Luca Toschi, Educatore Teatrale. A cura La Locomotiva in collaborazione con l'assessore alla partecipazione. Info e iscrizioni: Donato 393 9412817,www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com

Giovedì 7 giugno, dalle 20.30 alle 22, al Centro Civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, conferenza “Quando servono gli integratori?”, relatore Ferdinando Donolato. Serate divulgative ad ingresso gratuito sulla salute e benessere del corpo e della mente. A cura Associazione Culturale Nazionale Igienistiche Naturali (A.C.N.I.N.) in collaborazione con l'assessore alla partecipazione. Info: sc@acnin.it, 0444 375064, www.acnin.it

