Vicenza, eventi nei quartieri dal 14 al 19 giugno

Giovedì 14 giugno, dalle 20 alle 21.30, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, “Laboratorio di lettura espressiva per adulti: dalla parola all’emozione”, a cura di Luca Toschi, educatore teatrale. A cura della Locomotiva e del settore partecipazione. Info e iscrizioni: Donato 393 9412817, www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com

Venerdì 15 giugno, alle 17.30, nel cortile del Centro Civico Villa Lattes, via Thaon di Revel 44, “Alla ricerca di un amico”, animazione teatrale per bambini e famiglie con la C.T. La Ringhiera. Nell’ambito della rassegna “Teatrosottolestelle 2018”, 24^ edizione. Evento speciale per i bambini in collaborazione con il “Tavolo di Quartiere”. A cura di C.T. La Ringhiera e del settore partecipazione. Info: C.T. La Ringhiera cell. 347 1747432 mpia@teatroringhiera.it, Circoscrizione n. 6 tel. 0444 222760, circoscrizione6@comune.vicenza .it.

Sabato 16 giugno, alle 21.15, “Prova per un recital”, nel cortile del Centro Civico Villa Lattes, in via Thaon di Revel 44, con la Compagnia Teatrale “La Ringhiera” di Vicenza. 24^ edizione “Teatrosottolestelle 2018”. Tradizionale rassegna teatrale con compagnie teatrali amatoriali venete. A cura della Compagnia Teatrale La Ringhiera e del settore partecipazione. Info: La Ringhiera cell. 347 1747432 mpia@teatroringhiera.it, Circoscrizione n. 6 tel. 0444 222760 circoscrizione6@comune.vicenza .it

Domenica 17 giugno, dalle 16, Associazioni in festa nel piazzale dietro la chiesa di S. Antonio ai Ferrovieri. A cura della parrocchia e del settore partecipazione. Info: Circoscrizione 7 tel. 0444 222772, circoscrizione7@comune.vicenza .it

Fino a domenica 17 giugno, nella parrocchia di S. Antonio ai Ferrovieri, Festa del Giglio, 60^ edizione. Torneo di calcio, teatro, giochi ed intrattenimenti per tutti. A cura della parrocchia e del settore partecipazione. Programma su Facebook FestaDelGiglio

Martedì 19 e e 26 giugno, dalle 20.30 alle 23, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, Gioco del burraco con la maestra Valeria Croci. A cura della Locomotiva e del settore partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com ,

Valeria 328 3851863