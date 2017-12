Vicenza, la città si prepara al nuovo anno: tutti gli eventi

Fino a domenica 7 gennaio sarà un “Magico Natale” in via Cesare Battisti, corso Palladio e corso Fogazzaro, dalle 9 alle 21, con accoglienti chalet in legno allestiti a cura di Confcommercio di Vicenza che ha proposto quest’anno il progetto natalizio coordinando le diverse associazioni del centro storico, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Le casette in legno saranno addobbate con decorazioni e luci natalizie e proporranno articoli di artigianato a tema natalizio, prodotti alimentari confezionati, decorazioni per la casa ed oggettistica da regalo. Tutti i giorni sarà quindi possibile acquistare oggetti tipici immergendosi in un’atmosfera che ricorda i mercatini delle località montane.

Venerdì 29 e sabato 30 dicembre e da venerdì 5 a domenica 7 gennaio, l'associazione culturale “Pandora” proporrà in piazza delle Erbe l'edizione natalizia di un mercatino che finora ha sempre riscosso un buon successo di pubblico. “Fuori Mercato – rassegna di Natale di artigianato creativo, remake ed arte” offrirà idee per i regali con l'esposizione di artigianato creativo e artistico insieme ad articoli di abbigliamento, accessori per la casa e gioielli vari, articoli vintage, di artigianato e derivati dal riciclo creativo, tutti legati al periodo natalizio. Verrà dato spazio anche alle Onlus con banchi a tema natalizio. I 15 gazebo, saranno a disposizione dalle 9 alle 19.30 e proporranno iniziative collaterali: laboratori per grandi e piccoli per la costruzione di un piccolo Babbo Natale e un mosaico a tema natalizio, musica di intrattenimento e la presenza di un mimo. L’iniziativa è curata dall’Associazione Culturale Pandora in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

EVENTI