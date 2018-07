Estate a Vicenza 2018: il programma da luglio a settembre

Attività artistico-culturali e ricreative in programma in vari contesti urbani della città (Campo Marzo, Giardino Salvi, Chiostro di Santa Corona, piazze e altri luoghi del centro storico e dei quartieri) nel corso dell'estate 2018. Il programma di manifestazioni è rivolto a un pubblico vasto ed eterogeneo sia dal punto di vista anagrafico che culturale (dai giovani ai meno giovani, dalla platea di bambini e famiglie fino a ricomprendere sia i più esigenti culturalmente che chi ama il semplice svago) con appuntamenti di musica, iniziative letterarie e altre iniziative culturali, attività per bambini e famiglie, cinema all'aperto, attività nei quartieri e negli spazi del centro storico.

Organizzatore: Theama Teatro, Ensemble Vicenza Teatro, La Piccionaia, Stivalaccio Teatro, Società del Quartetto, Società Generale di Mutuo Soccorso, enti ed associazioni varie in collaborazione con il Comune di Vicenza.

IL PROGRAMMA