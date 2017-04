"Vicenza e le sue Botteghe Storiche": i segreti del capoluogo berico

Sabato 15 aprile alle 14.50 è in programma l'escursione "Vicenza e le sue Botteghe Storiche" per il ciclo dei "Sabati in Villa 2017" con ritrovo in piazza Matteotti. Un salto nel tempo alla scoperta delle più belle botteghe storiche nel centro del capoluogo berico. Si partirà dall’affascinante mondo della stampa, dove verrà illustrata l’arte calcografica e litografica. Poi ci si sposterà nel magico mondo dei cappelli, dove si ammirerà una collezione privata e i rari attrezzi per la loro realizzazione. Il viaggio continuerà tra le lampade più strane in un negozio ricco di meraviglie. Il pomeriggio si concluderà in una delle più vecchie pasticcerie vicentine con alcuni segreti. Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco del centro storico e UNPLI Vicenza presso la sede della Pro Loco. Guida: Alberta Curti, animatrice del territorio Comitato UNPLI Vicenza e Pro Loco Centro Storico. Costo: 10 euro compresi ingressi. Prenotazione obbligatoria per massimo 20 persone. Per informazioni e prenotazioni: Consorzio Pro Loco Colli Berici - Basso Vicentino - Piazza Simposio 3 - Nanto (aperto dal lunedì al venerdì 8.30-13 e 15-18.30 / sabato 8.30-13) - 0444.638188 - 348.3279666 - consorzio@colliberici.it.

ELENCO ESCURSIONI