Vicenza e il Rinascimento veneto: visita guidata

Approfitta della magica atmosfera natalizia per visitare la città con la guida che ti accompagnerà attraverso piazze e vie alla scoperta delle opere simbolo di Vicenza. Al termine della visita potrai anche girare per i mercatini del centro storico alla ricerca dei regali per i tuoi cari!

Alla Basilica Palladiana potrete anche visitare l'interessante mostra Ritratto di donna: https://www.mostreinbasilica.it/it/ritratto-di-donna

Itinerario: Giardino Salvi e castello scaligero, piazza Castello, Piazza Duomo, Piazza Erbe e Piazza dei Signori, Basilica palladiana, Loggia Bernarda, torri civiche, Monte di Pietà, corso Palladio con i palazzi rinascimentali e veneziani, Teatro Olimpico, splendida rivisitazione dei teatri romani in chiave rinascimentale.

Sorta alle pendici dei colli Berici e alla confluenza di fiumi un tempo navigabili, Vicenza, nota come “città del Palladio” per le numerose opere architettoniche da lui qui realizzate, vanta una storia di oltre 2000 anni ed è oggi una delle città di provincia più affascinanti e vivibili del nostro paese, oltre che emblema del Rinascimento italiano. Dal 1994 è stata dichiarata patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Qui Andrea Palladio ha lasciato il segno di un’epoca irripetibile in cui la munificenza di alcune grandi famiglie ha sposato un linguaggio architettonico che ha saputo coniugare classicità e rigore scientifico, eleganza e comfort, consegnando all’ammirazione dei contemporanei e dei posteri uno dei più mirabili esempi di genialità umana.

Ritrovo: Viale Roma, all'ingresso del Giardino Salvi

Durata: 3 ore

Prezzo: € 18 a persona.

Quando: domenica 8 dicembre 2019 ore 14.30

Include: guida turistica, aperitivo in bar locale, assicurazione

Il tour è confermato con la partecipazione di un minimo di iscritti

Visita al Teatro Olimpico, splendida rivisitazione dei teatri romani in chiave rinascimentale.

Basilica Palladiana e ingresso alla mostra Ritratto di donna

