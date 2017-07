"Vicenza di Notte - Oratorio San Nicola: Storia e Arte"

Martedì 11 luglio, il gruppo ACA “la Rua” C.T.G. e l’assessorato alla partecipazione propongono il secondo appuntamento con Vicenza di Notte, Passeggiate in Centro Storico dedicata all’Oratorio San Nicola, dove ci si ritroverà alle 20.30. Per informazioni sulla serata "Oratorio San Nicola: storia e arte": 0444.500528 - 345.8097108 - larua@ctg.it. La partecipazione prevede un contributo libero.

ORATORIO SAN NICOLA. L'Oratorio di San Nicola da Tolentino è una cappella di struttura classica, ma decorata all'interno in stile barocco e che ospita un considerevole ciclo di dipinti del Seicento di scuola veneta. L'edificio fu costruito a partire dal 1505 dalla Venerabile confraternita di San Nicola da Tolentino, che già dalla metà del Quattrocento aveva un altare nella vicina chiesa di San Michele degli Agostiniani (distrutta nel 1812). In fasi successive l'edificio fu dapprima allungato (1634-1654) e successivamente innalzato con il conseguente rifacimento del soffitto e l'aggiunta di due finestre laterali superiori al posto delle precedenti tre lunette, posizionate ad un livello leggermente più basso, ma che consentivano una migliore illuminazione delle pitture sul lato opposto. L'oratorio venne completato nel 1678 con la costruzione della facciata (attribuita al vicentino Carlo Bottiron). È scandita da quattro paraste in ordine corinzio, poggianti su un alto zoccolo. È chiusa da un timpano triangolare, con al centro la stella a otto punte caratteristica di san Nicola, e sormontata da tre statue.

L'apparato artistico al suo interno data fino al 1680 circa. Dal 1810 l'oratorio dipende dalla chiesa di Santa Maria in Foro detta dei Servi, parrocchia di San Michele; fu restaurato nel 1946 dopo gli eventi bellici ed ancora all'inizio degli anni duemila.

