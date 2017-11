"Vicenza di Corsa contro la Violenza": allenamento libero con le Women in Run

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, sabato 25 novembre alle 10 le Women In Run tornano a fare branco per far sentire la loro voce contro i soprusi e le aggressioni sul mondo femminile con "Vicenza di Corsa contro la Violenza" insieme al patrocinio del comunale.

Previsto un allenamento libero di 10 km di corsa o 5 km di cammino e/o corri-cammina tra le vie del centro palladiano. A dettare i ritmi le WIR Angels. Ritrovo alla Chiesa di San Lorenzo a Vicenza.

Dress code: maglietta fucsia per le donne e rossa per gli uomini.

Partecipazione: offerta libera per sostenere concretamente il CeAV - Centro comunale Antiviolenza di Vicenza.

