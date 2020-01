Vicenza del primo Novecento: visita guidata

Ad un mese dall'inaugurazione della mostra dedicata ad Ubaldo Oppi, prende avvio la serie di visite guidate tematiche dedicate ad approfondire alcuni aspetti di Vicenza nei primi anni del Novecento. In quegli anni Vicenza comincia ad allargarsi oltre i suoi confini storici, si interviene in modo importante nel cuore del centro storico - addirittura in una piazza dei Signori che era immutata da secoli - e la vita dei vicentini comincia a trasformarsi in senso moderno.

Tra tram, cinema, associazionismo e la crescita del fascismo, il percorso ripercorre la storia di una città in pieno cambiamento.

La nostra guida Monica Zulian vi accompagnà in un itinerario che si svilupperà attraverso il centro cittadino, dai giardini Salvi al complesso del Teatro Astra e fornirà l’occasione di conoscere un dipinto di Oppi poco conosciuto e ancora conservato nella sua sede originaria.

Quando: sabato 18 gennaio 2020

Dove: Appuntamento alle ore 15.00 all'arco di ingresso dei Giardini Salvi

Costo: 8 euro a persona

Durata: 2 ore circa. La visita si concluderà nei pressi del cinema Astra.

Prenotazione obbligatoria tramite mail a vicenzatourguide@gmail.com

Posti limitati