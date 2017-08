Mercoledì 23 agosto alle 20.30 l'Associazione Guide Turistiche Autorizzate in collaborazione con l'assessorato comunale alla crescita del propone il percorso "Vicenza Criminale" alla scoperta del volto noir della città palladiana per il ciclo di visite guidate estive nell'ambito della rassegna "L’Estate a Vicenza 2017". Verranno raccontate storie di nobili che diventano banditi, di famigerati sicari e di oscure prigioni. Il ritrovo è fissato in piazza Duomo davanti al palazzo delle Opere Sociali e il percorso durerà 1 ora e 45 minuti. La partecipazione è a contributo libero. Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione scrivendo a vicenzatourguide@gmail.com oppure chiamando al 333.5988806.

VICENZA CRIMINALE. L'itinerario attraversa il centro storico muovendosi sulle tracce di fuorilegge e scene del crimine, con un'attenzione particolare per gli episodi avvenuti tra 500 e 600 negli anni di Palladio e Scamozzi. Ci sono vendette efferate e carcerati che fuggono sui tetti della città, feste popolari che finiscono in un bagno di sangue e interminabili faide familiari. E sul banco degli imputati finiscono quasi sempre le grandi famiglie dell'aristocrazia – i Porto, i Capra, i Trissino, i Valmarana – con il loro seguito di bravi e bravacci. Ne esce un ritratto inedito "della Vicenza Palladiana" e delle tensioni politiche e sociali che hanno segnato i secoli più importanti della storia della città.

