Vicenza, città protagonista a "Paesi che vai" in onda su Rai Uno

Le bellezze storiche, naturali e culinarie di Vicenza saranno protagoniste di “Paesi che vai... Luoghi detti comuni” in onda sabato 29 aprile, alle 11.30, su Rai 1. Alle riprese hanno collaborato “Vicenza è - Vicenza Film Commission” e l’assessorato alla crescita del Comune di Vicenza.

Non solo palazzi e ville palladiane nel programma che torna in un'edizione rinnovata, con un format originale ideato, realizzato e condotto da Livio Leonardi. La puntata è infatti composta di diverse rubriche: “Paesi che vai... Gossip dell’arte che trovi”, che affronta il mistero sul volto del celebre architetto. “Paesi che vai... Almanacco che trovi" illustra la gastronomia tipica e “Paesi che vai... Eccellenze che trovi” ha come protagonista il baccalà. La rubrica “Paesi che vai... Natura che trovi” ci porta sull’altopiano di Asiago a scoprirne bellezza e sapori. Ultima tappa: Monte Berico.