Vicenza si prepara a Carnevale e San Valentino: tutti gli eventi

Si avvicina il fine settimana che colorerà la città di maschere e cuori con tante iniziative promosse in sinergia tra Comune di Vicenza (assessorati alla partecipazione e alla crescita), Sezione 1 Centro Storico di Confcommercio Vicenza, Fidapa BW Italy (Federazione italiana donne arti professioni e affari) sezione di Vicenza, Club for Unesco Vicenza e associazione Liberi Pensatori e Musicaglobale.

Il 10, 11, 13 e 14 febbraio il centro storico accoglierà un pubblico eterogeneo, con un occhio di riguardo ai più giovani e agli innamorati di tutte le età. E sarà un crescendo di piccole e grandi sorprese, sotto “un cielo” di cuori rossi illuminati che uniranno, non solo idealmente, il centro storico a corso San Felice Fortunato, importante via commerciale della città e quartiere nella cui antica Basilica – compreso lo spazio antistante - il 14 febbraio si tiene la tradizionale Festa di San Valentino.

I cuori sono stati allestiti in corso San Felice, corso Palladio, corso Fogazzaro, nel loggiato al piano terra della Basilica, in contra’ Porti e contra’ Pigafetta, in piazza delle Erbe, in contra’ del Monte, in piazza Castello, in contra’ Muscheria.

Inoltre, in prossimità di alcuni negozi del centro storico, in corso Palladio, corso Fogazzaro, nel loggiato al piano terra della Basilica, in contra’ Muscheria, in piazza Biade si potranno incontrare dei simpatici “cartonati” raffiguranti immagini di antiche famiglie nobili vicentine con la possibilità di scattare degli originali “selfie” d’epoca: basterà infatti affacciarsi negli appositi fori praticati ad hoc sui volti di alcuni protagonisti raffigurati, per fare un salto indietro nel tempo e apparire al centro di un quadro d’epoca. Le vie e le vetrine saranno allestite con romantici palloncini rossi a forma di cuore.

IL PROGRAMMA DEL CARNEVALE