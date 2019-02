Feste di Carnevale per grandi e bambini in centro storico e nei quartieri

Giovedì 28 febbraio

alle 16, alle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, in contra' Santa Corona 25, Racconti di viaggio: memorie di un giornalista globetrotter, con Giorgio D'Ausilio. A cura della Società Dante Alighieri. Info: tel. 0444 964262

alle 16, al Salone “Don Bosco”, in via PL. Da Palestrina 82, Carnevale dei bambini e dei Giovani 2019. Festa in maschera con animazione per i ragazzi e giovani. A cura Circolo Noi San Lazzaro. Info: Circolo Noi San Lazzaro cell. 331 3641348, circolonoisanlazzaro@gmail.com

alle 20.30, alla Locomotiva, in via Rismondo 2,“E quando il latte non basta? Le sfide dello svezzamento”, conferenza del ciclo “Siamo genitori … E poi?”. A cura di Alessia Zaroccolo, ostetrica e di Elisa Baccarini, psicologa psicoterapeuta. Info e iscrizioni: Elisa 349 1931369 dott.elisabaccarini@gmail.com, Alessia 346 3331808, alessia.zaroccolo@gmail.com

Venerdì 1 marzo

alle 9.30, al Centro aggregazione di via Colombo, 7/9, “Corretti stili di vita”, conferenza del ciclo "Healthy Active Ageing". A cura di A.P.S. Senior Veneto. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

alle 20.30, alla Locomotiva, via Rismondo 2, “Pensieri senza scarpe”, vitamine naturali per il nutrimento del cuore, della mente e dell’anima. Presentazione del libro a cura dell’autore Carlo Spillare e del giornalista Alessandro Scandale. A cura della Locomotiva. www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com. Ingresso libero. Referente: Alessandro 348 6958143

dalle 20.30 alle 22.30, al Centro Civico 7, via Rismondo 2,. "Sfidare se stessi. Cambiare le abitudini per trovare la felicita'”. Ciclo di conferenze su benessere e psicologia per invitare il cittadino a prendersi cura di se. Relatore Stefano Pattaro Psicologo e Psicoterapeuta. A cura di Starbene – Benessere e Psicologia in collaborazione con Assogevi. Serata ad entrata libera. Info: cell. 328 8469234, psypattaro@gmail.com

Sabato 2 marzo

dalle 14.30, Carnevale dei bambini 2019. Festa di carnevale con dolci, trombette e stelle filanti. Alle 14.30 ritrovo nel piazzale della chiesa di Santa Bertilla, alle 14.45 partenza della sfilata delle maschere, accompagnate dalla “banda musicale” con majorettes fino alla zona del mercato del Villaggio del Sole (via Granatieri di Sardegna); alle 15.30 sfilata delle maschere fino al piazzale delle opere parrocchiali del Villaggio del Sole. Alle 16 esibizione della “banda musicale” con majorettes. Un pomeriggio di divertimento per tutti i bambini con giochi proposti dagli animatori. A cura della Parrocchia San Carlo e Santa Bertilla. Info: Parrocchia San Carlo tel. 0444 564448, sancarlo@libero.it

dalle 14.30, al Centro Civico in via E. De Nicola 8, Festa di carnevale con tornei di Briscola, Tombola e Dolci. A cura del Gruppo Pensionati Riviera Berica. Info: tel. 0444 222720

alle 14.30, il Carnevale dei bambini. A cura di Galleria Parco Città, Associazione Postumia, Club I Sempreverdi, Circolo Ricreativo Montegrappa, Gruppo Alpini Anconetta e San Lazzaro. Alle 15 della sfilata delle maschere nel parco giochi di via Istria e lungo le via del quartiere di San Francesco con il complesso strumentale A. Pedrollo Band di Sovizzo e le Majorettes di Fara Vicentino. Arrivo alla Galleria Parco città con sfilata in maschera e premiazioni. Esibizione Hip Hop della scuola di ballo Beat Streat di Parco Città. Partecipazione libera. In caso di maltempo ritrovo alle 14.30 alla Galleria Parco Città. Info: cirocoscrizione4@comune.vicenza.it

Sabato 2 e 9 marzo, mercoledì 6 e 13 marzo,

dalle 15 al Centro Civico di via Calvi 56, Torneo di Bridge. A cura del Gruppo Pensionati La Rondine. Info: Gruppo Pensionati La Rondine tel. 0444 504924,rondine_1926@libero.it

Sabato 2 marzo

alle 15.30, al Centro Civico di via Calvi 56, “Il giovane farmacista incontra l'anziano nella sua fragilità”, conferenza del ciclo "Pillole di saggezza". A cura del Gruppo Pensionati La Rondine. Info: Gruppo Pensionati La Rondine tel. 0444 504924, rondine_1926@libero

alle 21, al Teatro Cà Balbi, in via Marco da Montegallo 4, "Puccini e la fine del Melodramma", da Manon, Bohème, Tosca e Butterfly fino al geniale capolavoro comico dello Schicchi. Piero Zordan e un prestigioso cast di tredici affermati cantanti con la concertazione del maestro Stefano Bettineschi, allestimento scenico curato dagli artisti. A cura della Parrocchia di San Benedetto. Ingresso: 10 euro adulti, 4 euro fino a 14 anni. Info e prenotazioni: 0444 912779, info@teatrocabalbi.com, www.teatrocabalbi.com

Domenica 3 marzo

dalle 14 alle 17.30, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, Festa di Carnevale “Il sorriso del quartiere”, sfilata lungo le vie del quartiere dei Ferrovieri dalla zona PEEP alla Parrocchia di Sant’Antonio. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata. Info: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com

alle 15.30, al Centro Civico di via Calvi 56, Carnevale in maschera, allietato da ballo con orchestra. A cura del Gruppo Pensionati La Rondine. Info: Gruppo Pensionati La Rondine tel. 0444 504924, rondine_1926@libero.it

alle 16.30, al Teatro San Giuseppe, in via Mercato Nuovo, rappresentazione teatrale “Fotocopie” di S. Beinat” con “TeatroRoncade” di Roncade (Tv). 20^ Rassegna teatrale TeatroSei 2019. A cura di F.I.T.A. Ingresso: pomeridiano intero 7 euro, ridotto 5 euro. Info: Fita Vicenza tel. 0444 323937, fitavicenza@fitavicenza.it, Circoscrizione 6 tel. 0444 222760 circoscrizione6@comune.vicenza.it

Lunedì 4 marzo 2019

dalle 15.30 alle 17.30, al Centro Civico 7 dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, conferenza “Commercio mondiale: equo o iniquo?”, relatrice Marta Fracasso. Fra le nazioni del mondo, come può economicamente competere uno staterello del Centro America con colossi come Cina e USA? Come un piccolo agricoltore dell'Africa può competere con le multinazionali del settore, che gestiscono in pratica il commercio del mondo? Ecco allora nascere il commercio "equo" e "solidale", non più iniquo e prevaricatore: alcune delle motivazioni che hanno portato a dare una risposta eticamente positiva al mercato delle diseguaglianze... A seguire piccola festa di Carnevale. Incontri monografici gratuiti per adulti e pensionati, a cura della Scuola del Lunedì “Don Carlo Gastaldello”. Info: tel. 0444 222770, circoscrizione7@comune.vicenza.it

Martedì 5 marzo

alle 11, in viale S. Lazzaro 112, Assemblea dei Soci di A.P.S. Senza Frontiere. A seguire pranzo, frittelle e crostoli per festeggiare l'ultimo di Carnevale. Info: tel./fax 0444963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org

alle 20.30, nel Salone “Don Bosco”, in via PL. Da Palestrina 82, Carnevale per Ragazzi e Giovani 2019. Festa in maschera con animazione. A cura del Circolo Noi San Lazzaro. Info: Circolo Noi San Lazzaro cell. 331 3641348, circolonoisanlazzaro@gmail.com

alle 20.45, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, “Rolwaling valley con salita al Parchamo”, visione e commento foto di Paolo Rosina. Trekking ad anello, con partenza dalla valle del Tamacoshi per poi salire alla valle del Rolwaling, da qui attraverso il passo Tesi Lapche La di 5755 si entra nella valle di Tamek per poi arrivare nella valle del Kumbu a Lukla poi in volo a Kathmandu. A cura dell’associazione culturale “L’Angolo Vicentino dell’Avventura”. Info: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com. Ingresso gratuito. Referente: Maurizio 339 8907558

Mercoledì 6 marzo

dalle 16, al Centro Civico di via Calvi 56, Polenta e renga anche d'asporto, incontro conviviale. A cura del Gruppo Pensionati La Rondine. Prenotazione obbligatoria. Info: Gruppo Pensionati La Rondine tel. 0444 504924, rondine_1926@libero

alle 20.30, al Centro Diurno “Proti”, in contra' De' Proti 3, “English Conversations”, conversazioni in lingua inglese. Tema della serata: Figure femminili importanti (in vista della Festa della Donna). A cura di BPW FIDAPA Vicenza. Info: 348 8122638, fidapavicenza@gmail.com

Mostre

Fino al 15 marzo "E' inverno...fioccano i coriandoli", al Centro civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, primo piano mostra collettiva di pittura degli Amici per l'arte. a cura dell'associazione culturale Amici per l'arte. Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it tel. 0444 222770

Fino al 15 febbraio, "Le perigourd au l'art de vivre", luoghi, storia, colori, racconti e la magia di un luogo magico. Mostra di immagini della Dordogna. Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, circolo Proti, contra' de' Proti 3. Ingresso libero. Informazioni: 3355820524.

Fino al 31 marzo, al Centro civico 7, in via Rismondo 2, “I Got The Blues”, mostra fotografica di Antonio Cunico. A cura del fotoclub Il Punto Focale. Info: ilpuntofocale@libero.it, www.ilpuntofocale.com. Orario: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30.

Appuntamenti continuativi al centro Anziani San Bortolo (in via Medici 91)

Tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 e l'ultima domenica del mese dalle 15.30 alle 18.30, Balli in coppia e di gruppo con DJ, al Centro Anziani San Bortolo in via Medici 91, a cura del centro e dell'ufficio partecipazione. Info: Centro Anziani San Bortolo - tel. 3337221534 - sanbortolo.centroanziani@gmail.com

Tutti i mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30, gioco delle carte al Centro Anziani San Bortolo in via Medici 91, a cura del centro e dell'ufficio partecipazione. Info: Centro Anziani San Bortolo - tel. 3337221534 - sanbortolo.centroanziani@gmail.com

Tutti i mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30, laboratorio di maglia e cucito per la realizzazione di vestiti per bambini a sostegno del Centro aiuto alla vita. Al Centro Anziani San Bortolo in via Medici 91, a cura del centro e dell'ufficio partecipazione. Info: Centro Anziani San Bortolo - tel. 3337221534 - sanbortolo.centroanziani@gmail.com

Tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 18.30, al Centro Anziani San Bortolo in via Medici 91 è attiva la biblioteca con il prestito libri. A cura del centro e dell'ufficio partecipazione. Info: Centro Anziani San Bortolo - tel. 3337221534 - sanbortolo.centroanziani@gmail.com

Appuntamenti continuativi al centro La Locomotiva (Ferrovieri) e in circoscrizione 7

Tutti i giorni, tranne i festivi, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), spazio lettura riviste e quotidiani, studio, postazioni internet wi-fi, scambialibro e letture bambini. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Info: www.locomotivaferrovieri.it, email locomotivaferrovieri@gmail.com, tel. 3939412817.

Ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle 16 alle 19, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), distribuzione dei libri e scambialibro. Servizio volontario di distribuzione dei libri della Biblioteca. A cura dell'associazione Genitori ICS in collaborazione con l'ufficio partecipazione.

Info: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com.

Ogni venerdì dalle 9.30 alle 11.30, al centro La Locomotiva, in via Rismondo 2, lo spazio mamme-bambini, nonni-nipoti per stare insieme e condividere esperienze. A cura de La Locomotiva in collaborazione con l'ufficio partecipazione. www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com

Ogni sabato, dalle 16 alle 19, al centro La Locomotiva, in via Rismondo 2, Scacchi per i più piccoli. A cura de La Locomotiva in collaborazione con l'ufficio partecipazione. www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com

Appuntamenti continuativi al Centro di aggregazione in viale San Lazzaro 112

Tutti i giorni, tranne i festivi, alle 15, in viale San Lazzaro 112, gioco delle carte e delle bocce. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel./fax 0444963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org

Ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 18, in viale San Lazzaro 112 gioco della tombola. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. e fax 0444963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org

Ogni mercoledì, dalle 9 alle 11, in viale San Lazzaro 112, Servizio di ambulatorio. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel./fax 0444963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org

Ogni giovedì, dalle 15 alle 17.30 in viale San Lazzaro 112, cucito e lavori manuali. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. e fax 0444963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org

Ogni mercoledì dalle 16 alle 18, in viale San Lazzaro 112, è a disposizione uno sportello informativo per anziani a cura di Terra di mezzo. Dalle 16.30 alle 17.30 percorso benessere guidato da Francesca Montemezzo (15 euro). A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'ufficio partecipazione.

www.senzafrontiere.org, info@senzafrontie re.org

Appuntamenti del Gruppo Pensionati La Rondine, al Centro di via Calvi 56

Tutti i giorni, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro di via Calvi 56, Gioco delle Carte, a cura del Gruppo Pensionati La Rondine in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444504924, rondine_1926@libero.it

Ogni lunedì e venerdì, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro di via Calvi 56, Gioco del Burraco. A cura del Gruppo Pensionati La Rondine in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444504924, rondine_1926@libero.it

Ogni primo e terzo martedì del mese, dalle 15 alle 17, al Centro di via Calvi 56, misurazione della pressione e della saturazione. A cura del Gruppo Pensionati La Rondine con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444504924, rondine_1926@libero.it

Ogni martedì e giovedì, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro di via Calvi 56, La grande Tombola. A cura del Gruppo Pensionati La Rondine con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444504924, rondine_1926@libero.it

Ogni martedì, dalle 11 alle 12, in via Calvi 60, I martedì del benessere - percorso per adulti/anziani attraverso il movimento, i colori, la musica, la memoria, il respiro e la voce, con Francesca Montemezzo - pedagogista clinico, promotrice dell'iniziativa con l'ufficio partecipazione. Primo incontro gratuito. Costo mensile di 4 incontri: 15 euro

Ogni mercoledì e sabato, dalle 15 alle 18.30, al Centro di via Calvi 56, Torneo di bridge. A cura del Gruppo Pensionati La Rondine con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444504924, rondine_1926@libero.it

Appuntamenti continuativi al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9

Tutti i pomeriggi, dalle 16, al Centro aggregazione di via Colombo 7/9, giochi per bambini, attività ricreative gestite dalle mamme. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni lunedì, martedì, giovedì, dalle 14.30 alle 18.30, Gioco della tombola al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9 a cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni martedì, dalle 15.30 alle 17.30, al Centro Aggregazione di via C. Colombo 7, Educazione economico-finanziaria, a cura di APS Senior Veneto con l'ufficio partecipazione. Info: APS Senior Veneto tel. 0444961837 seniorveneto@gmail.com

Ogni mercoledì, dalle 9 alle 12 al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9 Servizio di infermeria per il controllo della pressione e della glicemia. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni mercoledì, alle 9.30, al Centro aggregazione di via Colombo 7/9, I mercoledì del benessere, percorso per adulsti/anziani attraverso il movimento, i colori, la musica, la memoria, il respiro e la voce, con la dott.ssa Francesco Montemezzo, pedagogista clinico.

A cura A.P.S. Senior Veneto con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni mercoledì, dalle 14.30 alle 18.30, Cucito e ricamo al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9, a cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni mercoledì, dalle 20.45 alle 22.30, al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9, “Delos per la città”. Serate di dibattito, informazione e sensibilizzazione alla lotta contro la violenza di genere e depotenziamento degli stereotipi che creano discriminazione. A cura Associazione D.E.L.O.S. in collaborazione con l'ufficio partecipazione.Info: Associazione D.E.L.O.S. cell. 3398946918, info@delosvicenza.it

Ogni giovedì, dalle 9 alle 12, Servizio di infermeria: controllo dell’udito, al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9, a cura di A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni venerdì e sabato, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9, gioco del burraco, a cura di A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni sabato, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9, pomeriggio di ballo, a cura di A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Appuntamenti continuativi al Centro Diurno Proti (in centro storico)

Ogni lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 15 alle 18, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, La grande tombola, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 0444569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni lunedì e giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, scuola di burraco con la maestra Valeria Croci, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 0444569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni lunedì e venerdì dal 10 settembre alle 9.30, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, Corso di Tai Chi. A cura Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 0444569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni mercoledì, alle 15.30, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, Tombola/Bingo con video gigante. A cura Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 0444569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni martedì dalle 16 alle 18 Sportello Sociale, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, dedicato a consulenza legale per la famiglia. A cura del Circolo d'Argento a.p.s., dell'associazione Terra di Mezzo in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 0444569900, circolodargento@gmail.com

Altri eventi continuativi

Dal lunedì al sabato, dalle 14.30 alle 19, in viale Istria 39, gioco delle carte e delle bocce. A cura del Club I Sempreverdi in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444510795, email clubisempreverdi@alice.it

Ogni martedì, dalle 20.30 alle 22.15, al Centro civico della Circoscrizione 7, in via Rismondo 2, Corso base gratuito di Sahaja Yoga. A cura Associazione di Promozione Sociale Sahaja Yoga con l'ufficio partecipazione. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it

Ogni martedì, dalle 15 alle 17, al Centro Parrocchiale di Polegge, in via Comunale di Polegge 82, Laboratorio di Scrittura e Memoria con Giulia Romare, neurospicologa Avmad. A cura Associazione Pensionati La Speranza. Info e prenotazioni: Paolo tel. 348 2472751. Ingresso a pagamento

Tutti i martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30, nella parrocchia S. Maria Ausiliatrice in via Cricoli 2, attività per anziani: gioco della tombola, delle carte e ginnastica. A cura del Mini Centro Sociale di Saviabona e dell'ufficio partecipazione. Info: Parrocchia S. Maria Ausiliatrice - tel. 0444 507216

Tutti i mercoledì dalle 14.30 alle 18, nella parrocchia di Ospedaletto, in via Ghirotto 6, attività per anziani: gioco della tombola, delle carte e ginnastica. A cura Amici Pensionati di Ospedaletto e dell'ufficio partecipazione. Info: Parrocchia di Ospedaletto - tel. 0444 510795.

Dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30, nella sede della Pro Loco Laghetto, in via Lago d'Iseo 25, attività per anziani: gioco della tombola, delle carte e ginnastica. E' possibile richiedere la concessione di spazi per feste di compleanno. A cura Pro Loco Laghetto. Info: Pro Loco Laghetto - tel. 0444 920270

Ogni martedì, dalle 10 alle 11.30, al centro diurno Proti, in contrà De' Proti 3, scuola di ballo “Il flamenco”, a cura del Circolo d'Argento Aps. Iscrizioni al centro. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com