Magika 2019, ecco il Capodanno a Vicenza: tutto il programma

Quest'anno a Vicenza il Capodanno in piazza dei Signori si festeggia fin dalle 16 del pomeriggio. L'iniziativa del 31 dicembre, clou delle manifestazioni natalizie promosse dal Comune di Vicenza, sarà infatti una maratona a ingresso libero in cui tutte le generazioni, dai bimbi, ai giovani, agli adulti, troveranno la proposta giusta per festeggiare in allegria e serenità l'arrivo dell'anno nuovo.

Il programma della manifestazione è stato presentato lunedì mattina a Palazzo Trissino dal sindaco Francesco Rucco, dall'assessore alle attività produttive Silvio Giovine e da Fabio Facchini di Vgest, curatore del progetto artistico realizzato per conto di Confcommercio, con il sostegno di Funny Group, Benza, Stereocittà e Fondazione TCVI.

IL PROGRAMMA