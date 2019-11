Campagna Amica in Città:tantissimi eventi

Sabato 23 e Domenica 24 Novembre dalle 10 alle 18 in piazza San Lorenzo a Vicenza torna l’amatissimo evento: CAMPAGNA AMICA IN CITTA’. Una due giorni all’insegna dell'educazione al cibo, mercato prodotti tipici, mostra fotografica #adottaunalbero, numerosi laboratori per famiglie e idee per un natale strepitoso.

Venerdì 22 novembre- zona Ca’ Balbi Via Generale dalla Chiesa- Via Maurisio

Aspettando Campagna Amica

Sabato 23 novembre - Domenica 24 novembre Piazza San Lorenzo e Corso Fogazzaro dalle 10 alle 18

- Mostra Fotografica #adottaunalbero a cura del Circolo Fotografico Vicenza

- Coltiviamo Diritti con Epaca

- Lo Street Food di Campagna Amica a cura di Bamburger

- Mostra Mercato dei Prodotti tipici e tradizionali vicentini presso il Mercato Coperto Campagna Amica Contrà Cordenons, 4 e lungo Corso Fogazzaro

Sabato 23 novembre

- A spasso con gli Alpaca e laboratorio manuale a cura di A&A Alpaca

- Dalle 10 alle 13.00 Il Cibo giusto…l’Olio Evo si racconta a cura di Agriturismo Marani

- h 11.00 Home- made, idee regalo per Natale e non solo. Laboratorio per adulti a cura de Il Giglio Rosso

- h 15.30 Crea il tuo decoro per l’albero, laboratorio per famiglie a cura de Il Giglio Rosso

- Dalle ore 15.00 alle 17.30 “IL PIACERE DI FARSI MENAR PEL NASO!” laboratorio olfattivo per famiglie a cura di Epaca Coldiretti

- Shooting fotografico per famiglie con Paolo Giovanni Sperotto

- H 17.00 Aperitivo in musica con Radio Vicenza e Terranostra

Domenica 24 novembre

- Giornata nazionale contro la violenza sulle donne: h 10.00 WIRun Evento benefico per raccogliere fondi a favore del Centro Antiviolenza a cura di Women In Run di Vicenza

- Dalle 10 alle 13.00 l’Olio Evo si racconta, i benefici dell’olio EVO: alimento, cosmetico e non solo

- h 11.00 Anguane dei nostri giorni: crea il tuo unguento o la tua candela. Laboratorio per famiglie a cura di Il Casale delle erbe

- H 15.30 LORENZO E L'ISOLA NUOVA - lettura e animazione teatrale a cura di exvUoto teatro (VI)

- Dalle ore 15.00 alle 17.30 “IL PIACERE DI FARSI MENAR PEL NASO!” laboratorio olfattivo per famiglie a cura di Epaca Coldiretti

- L’eleganza del nostro passato, auto d’epoca in Piazza

- Shooting fotografico per famiglie con Paolo Giovanni Sperotto

- H 17.00 Aperitivo in musica con Terranostra

