Black Friday: tutte le occasioni on line e nei negozi

A Vicenza è tutto pronto per il Venerdì Nero: il 29 novembre infatti, partiranno una serie di super sconti in molte attività. Tutte le catene di profumeria, abbigliamento, elettronica, nei centri commerciali Palladio e Auchan, ma anche nei negozi è una gara al prezzo più basso.

La prima cosa da fare è puntare sempre in alto. Il Black Friday è il giorno giusto per esaudire i desideri irrealizzati, dovete fare solo una cosa: togliervi lo sfizio. E se nel resto dell’anno non è poi così semplice, durante il Black Friday le possibilità di farvi un regalo sono reali. Ad esempio nel vicentino le catene come Douglas, Tigotà o Acqua e Sapone venerdì, sabato e domenica offriranno prodotti scontanti fino al 50%. Ma le promozioni interesseranno tutti i settori, dall'abbigliamento ai casalinghi, profumi e creme, elettrodomestici, prodotti per la casa. Ecco le occasioni da non perdere.

Da tenere d'occhio per non lasciarsi scappare le offerte migliori su: smartphone, tablet, pc, televisori di ultima generazione e grandi elettrodomestici. Sì perché sarà proprio l’elettronica il settore che concentrerà le attenzioni maggiori dei consumatori.

Non c’è dubbio infatti che il primo vero ostacolo da superare quando si parla di hi-tech sia il prezzo, spesso decisamente proibitivo. Se di solito si riescono a trovare sconti del 20-25% al massimo, in tempi di Black Friday cambia tutto: ci si può concentrare tranquillamente su offerte intorno al 40-60% e su quelle vere occasioni che nel Venerdì Nero possono raggiungere anche l’80%.

Per chi fosse alla ricerca di un televisore o di un telefonino di ultima generazione o di un elettrodomestico e non avesse tempo di andare in giro per approfittare delle occasioni oltre al black friday c'è il 2 dicembre, Cyber monday il "lunedì cibernetico" dove saranno ad un prezzo mai visto tanti prodotti di elettronica.

Le offerte sull'elettronica da non perdere

Amazon

Black Friday, Amazon ha già lanciato una serie di sconti, con nuove offerte ogni cinque minuti.

Unieuro

Si potranno acquistare a prezzi vantaggiosi sia smartphone che elettrodomestici in negozio e on line.

MediaWorld

MediaWorld ha sconti tra il 50 e il 70 % sia on line che nei negozi fisici, dopo la registrazione.

Expert

Expert propone un’offerta talmente varia e ampia che ce n’è letteralmente per tutti i gusti, anche per i palati più esigenti.

Volete farvi un’idea? Eccovi un piccolo menù di proposte a cui farete fatica a rinunciare:

- TV LG 55” Ultra HD scontata del 25%;

- SMARTPHONE Xiaomi red mi note 7 scontato del 28%;

- ASCIUGATRICE Bosch scontata del 44%;

- ROBOT CATTURAPOLVERE IROBOT scontato del 35%.

Insomma, se un tempo il Black Friday durava solo un giorno, oggi, quando vuoi di più e quando lo vuoi prima, ci pensa Expert con l’esclusiva EXPERT BLACK FRIDAY una vera e propria abbuffata di sconti per tutti i gusti e le tasche.

Se siete alla ricerca di un presente originale per lui, siete nel posto giusto. Oggi vogliamo condividere con voi tante idee simpatiche per doni utili, alternativi e, perché no, divertenti.

Black Friday, i vestiti da acquistare per essere sempre elegante e trendy. Ogni stagione ha le sue tendenze e i suoi must have tra i quali scegliere, per creare look di tendenza e che rispecchiano in pieno la nostra personalità ci sono gli abiti. Vestiti da sera, corti, lunghi o chemisier, vediamo i modelli da tenere d’occhio durante il Black Friday.



Il conto alla rovescia è iniziato, anche quest’anno il Black Friday è tornato. Amazon ha pensato di offrire a tutti i suoi clienti una settimana di sconti speciali. Il portale dell’ e-commerce ha deciso di promuovere migliaia di prodotti per la casa a prezzi super convenienti.

Il Black Friday nasce negli Stati Uniti, e cade il giorno dopo al Giorno del ringraziamento, cioè il quarto giovedì del mese, dando avvio agli acquisti natalizi. In un primo momento era una giornata di sconti nelle attività presenti fisicamente nelle varie città, e man mano il fenomeno si esteso anche al mondo degli acquisti online, tanto che ci sono ogni anno delle vere e proprie gare tra utenti, per accaparrarsi l'oggetto tanto desiderato a un prezzo bassissimo.

Quanto dura il Black Friday

Storicamente il Black Friday dura una sola giornata, quella del quarto venerdì di novembre. Ormai sempre più spesso, però, le aziende iniziano con promozioni ad hoc diversi giorni prima. Quindi lungo tutta la settimana che termina con il Black Friday è possibile approfittare di offerte e sconti proposti su diverse tipologie di prodotti. Una cosa da ricordare è che il lunedì successivo, il cosiddetto Cyber Monday, è la giornata riservata alle offerte hi tech. Se stai cercando un nuovo smartphone, un tablet o accessori hi-tech puoi tenere monitorati i prezzi alla ricerca di qualche buon affare.