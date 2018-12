Trash Night: la notte più folle di Vicenza

TRASH NIGHT!



Inesorabile come Babbo Natale torna la Trash allo Smeraldo.



Gli Olol Jackson All Stars per l'occasione saranno supportati da Parente Diggei della famossima crew bolognese dell'Internazionale Trash Ribelle.



Strenna natalizia, happy hour 2x1 su tutti i drink dalle 23.00 alle 24.00



Alle 02.00 taglio del pandoro Melegatti in solidarietà ai ragazzi che rischiano il loro posto di lavoro.



Gradito il cappello di Babbo Natale



Free entry