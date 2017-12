Vicenza: appuntamenti nel centro storico per il Ponte dell'Immacolata

Numerosi gli appuntamenti nel centro storico di Vicenza per il Ponte dell'Immacolata tra feste, manifestazioni, mercatini, eventi e musei aperti nel weekend da venerdì 8 a domenica 10 dicembre.

CALENDARIO EVENTI NEL CENTRO STORICO:

ll sabato e la domenica nei giorni 9, 10, 16, 17 23, 24 dicembre dalle 9 alle 20 con "Aspettando il Natale con Team for Children Vicenza Onlus" al gazebo bianco dell’associazione “Team for Children Onlus” in contra’ Garibaldi, di fronte al negozio “Maison Mason”, che collaborerà all’iniziativa, si potranno acquistare panettoni per raccogliere fondi a favore del progetto “Vicenza Ospitale”, a sostegno dell’apertura di una casa di accoglienza per le famiglie dei pazienti dell’ospedale San Bortolo che risiedono in altre città. I bambini si divertiranno con letture animate, con la mascotte del Team, il paperotto gigante, con Minnie e Topolino e giochi antichi di legno. L’iniziativa è in collaborzione con l'assessorato alla partecipazione. Info: info@teamforchildrenvicenza.it - www.teamforchildrenvicenza.it

Fino a domenica 7 gennaio sarà un "Magico Natale" in via Cesare Battisti e corso Palladio e corso Fogazzaro, dalle 9 alle 21, con accoglienti chalet in legno allestiti a cura di Confcommercio di Vicenza che ha proposto quest’anno il progetto natalizio coordinando le diverse associazioni del centro storico, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Le casette in legno saranno addobbate con decorazioni e luci natalizie e proporranno articoli di artigianato a tema natalizio, prodotti alimentari confezionati, decorazioni per la casa ed oggettistica da regalo. Tutti i giorni sarà quindi possibile acquistare oggetti tipici immergendosi in un’atmosfera che ricorda i mercatini delle località montane. Informazioni: Confcommercio, tel. 0444964300, ascom@ascom.vi.it

Da venerdì 8 a domenica 10, da venerdì 15 a domenica 17, da venerdì 22 a domenica 24, l'associazione culturale Pandora proporrà in piazza delle Erbe l'edizione natalizia di un mercatino che finora ha sempre riscosso un buon successo di pubblico. "Fuori Mercato – rassegna di Natale di artigianato creativo, remake ed arte" offrirà idee per i regali con l'esposizione di artigianato creativo e artistico insieme ad articoli di abbigliamento, accessori per la casa e gioielli vari, articoli vintage, di artigianato e derivati dal riciclo creativo, tutti legati al periodo natalizio.V errà dato spazio anche alle Onlus con banchi a tema natalizio. In piazza delle Erbe ha aperto i battenti lo scorso fine settimana e proseguirà da venerdì 8 a domenica 10, da venerdì 15 a domenica 17, da venerdì 22 a domenica 24, venerdì 29 e sabato 30 dicembre e poi da venerdì 5 a domenica 7 gennaio. 15 gazebo, saranno a disposizione dalle 9 alle 19.30 e proporranno iniziative collaterali: laboratori per grandi e piccoli per la costruzione di un piccolo Babbo Natale e un mosaico a tema natalizio, musica di intrattenimento e la presenza di un mimo. L’iniziativa è curata dall’Associazione Culturale Pandora in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: Associazione Culturale Pandora 347.0802580, associazioneculturalepandora@gmail.com

Venerdì 8 dicembre in Borgo Santa Lucia e via Zambeccari dalle 8 alle 20 è in programma la 7° Festa di Santa Lucia, tradizionale mercatino con i prodotti delle botteghe del quartiere e mercatino artigianale creativo degli hobbisti. Sono previste anche iniziative delle associazioni di volontariato, attività per bimbi e intrattenimenti musicali. A cura Confcommercio e dell’associazione Il Tritone in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: info@iltritone.info.

Venerdì 8 e sabato 9 dicembre arriva in piazza Castello dalle 9.30 alle 19.30 "Bontà e Benessere", la mostra mercato di prodotti alimentari tipici e biologici, erboristici, salutistici e di artigianato. Ci sarà anche una mostra di dolci storici natalizi tipici di ogni regione italiana.

Sabato 9 dicembre, dalle 15 alle 17, accanto alla della mostra, verrà organizzato il laboratorio per bambini “Dolcetti Natalizi”, che insegnerà a creare dei dolcetti da appendere all’albero di Natale. A cura di Veneto a Tavola s.a.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: info@venetoatavola.it

Da venerdì 8 a domenica 10, da venerdì 15 a domenica 17, da venerdì 22 a domenica 24, da venerdì 5 a domenica 7 gennaio 2018, l Circo delle Pulci - Mercatino vintage, artigianato creativo edizione Merry Christmas sarà allestito in piazzale De Gasperi dalle 8 alle 22 e proporrà oggetti di collezionismo e hobbistica del passato, articoli di abbigliamento, accessori per la casa, nonché addobbi per l'albero di Natale. Sono previste anche attività collaterali ed intrattenimenti, tra cui laboratori creativi per bambini, stand di solidarietà e proposte musicali. Pandora in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Info: Associazione Culturale Pandora - 34. 0802580 - associazioneculturalepandora@gmail.com

Eventi:

Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre, da venerdì 15 a domenica 17 dicembre e dal 22 al 24 dicembre 2017 arriverà Babbo Natale in piazza delle Erbe e raggiungerà anche contra’ Lioy, Ponte San Paolo, contra’ San Paolo, contra’ Catena, contra’ Pescaria, via Pigafetta donando ai bimbi caramelle e cioccolatini e facendo con loro foto e qualche gioco di magia. L’iniziativa è curata dall'Associazione Botteghe di Piazza delle Erbe in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Babbo Natale sarà presente il venerdì dalle 17 alle 20, i sabati e le domeniche dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

Sabato 9 dicembre, dalle 15 alle 18.30 in piazza San Lorenzo arie natalizie saranno eseguite con l’arpa celtica a cura dell’associazione Vivere Fogazzaro Vicenza in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: goldlion66@gmail.com

Domenica 10 dicembre in corso Fogazzaro, via Cesare Battisti, corso Palladio e piazza dei Signori, dalle 15 alle 18.30, si potrà ammirare la performance dell’artista Thierry Parmentier che si esibirà in uno spettacolo di danza itinerante lungo le vie del centro storico, con coreografie di angeli danzanti in parata per gli auguri di Natale, accompagnati da musiche a tema. E’ una proposta dell’associazione Vivere Fogazzaro Vicenza in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Info: goldlion66@gmail.com

“Incontra un amico per la tua prevenzione” è in programma per l’intera giornata di venerdì 8 dicembre in contra’ Garibaldi, dalle 8 alle 20. Alle 15 è prevista la sfilata e il concerto del Corpo Bandistico di Vivaro. Info: Associazione LINFA – Vicenza

Musei aperti ed esposizioni temporanee:

I musei civici comunali si potranno visitare anche venerdì 8 dicembre, oltre che sabato 9 e domenica 10 dicembre, con i consueti orari.

Teatro Olimpico e Museo Naturalistico Archeologico saranno aperti dalle 9 alle 17 (ultima entrata 16.30)

Palazzo Chiericati sarà aperto dalle 9 alle 19 (ultima entrata 18.30) il venerdì 8 e il 9 sabato, domenica 10 dalle 9 alle 17 (ultima entrata 16.30).

La Chiesa di Santa Corona sarà accessibile dalle 9 alle 17, ultima entrata 16.30 - Tutti i sabati riapertura alle 17.30 per la Santa Messa.

Dalle 9 alle 13 e dalle 14.15 alle 17 (ultima entrata 16.30) si potrà entrare al Museo del Risorgimento e della Resistenza (ingresso gratuito). Per informazioni: www.museicivicivicenza.it.

Le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari (www.gallerieditalia.com/it/vicenza/) e il Palladio Museum - www.palladiomuseum.org - saranno aperti dalle 10 alle 18.

Il Museo Diocesano rimarrà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (www2.museodiocesanovicenza.it/it/).

Il Museo del Gioiello sarà aperto venerdì 8 dicembre, sabato 9 e domenica 10 dicembre dalle 11 alle 19 (https://www.museodelgioiello.it/it/)

In Basilica Palladiana si potrà visitare la mostra "Van Gogh. Tra il grano e il cielo". Informazioni: www.lineadombra.it

Trenino di Natale - Vicenza Express. Venerdì 8 dicembre, ma anche sabato 9 e domenica 10, in centro storico circolerà il trenino di Natale, iniziativa dell'assessorato alla semplificzione e innovazione, con partenza alle 11 e sosta alle 12.30, per ripartire poi dalle 15.30 alle 19. Salire a bordo costerà 2.50 euro a persona (tariffa sia adulti che per bambini). In occasione della festività dell’8 dicembre sono previste tariffe speciali: tutti i bambini pagheranno 1 euro mentre per l’adulto che li accompagnerà la tariffa sarà di 2,50 euro.

Il trenino percorrerà il centro storico ma è prevista anche una sosta al mercato ortofrutticolo da cui si potrà arrivare in centro.

ELENCO MANIFESTAZIONI