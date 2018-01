Vicenza: appuntamenti nel centro storico e quartieri dal 26 al 31 gennaio

Nel centro storico e nei quartieri di Vicenza numerosi gli appuntamenti da venerdì 26 a mercoledì 31 gennaio a cura dell'assessorato comunale alla partecipazione tra incontri, corsi, conferenze, mostre, escursioni, feste, manifestazioni e spettacoli.

CALENDARIO EVENTI:

Venerdì 26 gennaio, alle 20.30, a Villa Tacchi, in viale della Pace 87, per il ciclo di incontri “Il piacere di leggere e ascoltare”, in occasione del Giorno della Memoria: “Voci dal Lager: il lessico della morte, le parole della vita” con Patrizia Rigotto, Giulia Ferro Milone e Annette Neises. A cura del Centro Culturale Italo-Tedesco in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso libero. Info: 0444 512516, www.italotedesco.de, info@italotedesco.de

Sabato 27 gennaio alle 9.30 nella sede dell’associazione Pro Senectute in contra’ De Proti 3, “Nei tuoi panni” conferenza per capire cosa succede nella mente di una persona che si ammala di demenza. Come percepisce il mondo che la circonda? Si parlerà di come affrontare i disturbi del comportamento, provando anche ad indossare i panni del malato attraverso un percorso sensoriale guidato. Relatori: le psicologhe Silvia Caicchiolo e Sara Sabbadin. Presenta e modera Daniela Grieco, presidente dell’associazione Pro Senectute.

L’incontro ad ingresso libero è organizzato dall’ associazione Pro Senectute in collaborazione con l’associazione Circolo d’argento a.p.s. e con l’assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444321140, prosenectutevicenza@gmail.com, www.prosenectutevicenza.it

Domenica 28 gennaio, alle 16, al Teatro San Giuseppe, in via Mercato Nuovo, commedia “Il servo di scena” di R. Harwood, con la compagnia “Stabile del Leonardo” di Treviso. Nell’ambito della 19^ rassegna Teatro Sei 2018. A cura di F.I.T.A. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circoscrizione 6 tel. 0444 222760, circoscrizione6@comune.vicenza.it

Domenica 28 gennaio, alle 16, a La Locomotiva, in via Rismondo 2, 25° Festa della creatività e dell’arte psichica. Verranno presentate due performance teatrali su temi sociali, in particolare sul tema della femminilità: “Essere donna in trasformazione”, monologo di e con Elisa Marini con proiezioni di immagini pittoriche di Lina Ortolan; “Sopravvivere ¿ o vivere!!”, monologo di e con Giuliana Santaliana. A cura dell’Istituto di Pedagogia Acquariana in collaborazione con La Locomotiva e con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso libero. Info: Amedeo 338 1294146, www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com

Domenica 28 gennaio, alle 17, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, presentazione della prima raccolta di racconti della scrittrice vicentina Monica Vaccaretti “Buongiorno, Mezzanotte, Buonanotte, Giorno!”. Racconti d’introspezione e di attualità. Storie vicentine, di ieri e di oggi. Emozioni di carta, scritte con l’inchiostro del cuore. Tra il coraggio e le fragilità del vivere, i fatti storici e di cronaca, i semplici gesti del quotidiano. Dialoga con l’autrice il giornalista Alessandro Scandale. Letture a cura della Compagnia Teatrale La Giostra con Angelo Sicilia e Sonia Elia, musiche a cura Alessandro De Gobbi al pianoforte e Sofia Camazzini al violoncello. A cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com

Lunedì 29 gennaio, dalle 15.30 alle 17.30, al Centro Civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, conferenza “Scrivere e raccontare se stessi”, relatore Paolo Lanaro, nell’ambito dei corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati, a cura della Scuola del Lunedì ''Don Carlo Gastaldello'' in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it, tel. 0444 222770

Mercoledì 31 gennaio, visita alla mostra “Van Gogh. Tra il grano e il cielo”. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. E’ necessaria la prenotazione. Info e prenotazioni: tel./fax 0444 963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org

Mostre:

Fino al 31 gennaio, “C'era una volta il gas”, al Centro Civico 7, in via Rismondo 2, mostra fotografica di Antonio Cunico, a cura del fotoclub “Il Punto Focale” B.F.I. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Orari: da lunedì a venerdì 9-12.30, martedì e giovedì 16.30-18.30. Info: ilpuntofocale@libero.it, www.ilpuntofocale.com

Fino al 31 gennaio, “Scripofilia!!! Titoli di Stato, obbligazioni e azioni fuori corso”, al Centro Diurno Proti, in contrà De' Proti 3, mostra di titoli ante e post unità d'Italia. A cura Unione Filatelica e Numistatica Vicentina in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Visite accompagnate il mercoledì mattina dalle 10.30 alle 12. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com

Appuntamenti continuativi al Centro Diurno Proti (in centro storico)

Ogni mercoledì dalle 10 alle 11.30 al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, incontri dedicati alla filatelia e alla numismatica “Dentelli e Tondelli”. Viaggio nel magico mondo del collezionismo. A cura dell'Unione Filatelica e Numismatica Vicentina in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione1@comune.vicenza.it.

Dal lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 15 alle 18, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, La grande tombola, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni lunedì e venerdì, alle 9.30, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, corso di Tai Chi a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Iscrizioni presso il centro. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni mercoledì, alle 15.30, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, tombola/bingo con video gigante, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni lunedì e giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, scuola di burraco con la maestra Valeria Croci, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni mercoledì pomeriggio Sportello Sociale, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, consulenza legale famiglia. A cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com

Appuntamenti continuativi al centro La Locomotiva (Ferrovieri) e in circoscrizione 7

Tutti i giorni, tranne i festivi, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), spazio lettura riviste e quotidiani, studio, postazioni internet wi-fi, scambialibro e letture bambini. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Info: www.locomotivaferrovieri.it, email locomotivaferrovieri@gmail.com, tel. 393 9412817.

Ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle 16 alle 19, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), distribuzione dei libri e scambialibro. Servizio volontario di distribuzione dei libri della Biblioteca. A cura dell'associazione Genitori ICS in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com.

Ogni martedì, dalle 20.30 alle 22.15, corso base gratuito di Sahaja Yoga al centro civico della circoscrizione 7, via Rismondo 2. A cura dell’associazione di promozione sociale Sahaja Yoha in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione.Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it

Ogni giovedì, dalle 17 alle 18.15, a La Locomotiva, in via Rismondo 2, “Sentire il corpo: conoscersi e ri-conoscersi”, laboratori rivolti a preadolescenti sulla conoscenza di sè e la relazione con gli altri attraverso lo yoga e altre pratiche divertenti. A cura dell’Associazione Asvattha Yoga in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com. Info, costi e iscrizioni: Manuela 349 6053395

Appuntamenti continuativi al Centro di aggregazione in viale San Lazzaro 112

Tutti i giorni, tranne i festivi, alle 15, in viale San Lazzaro 112, gioco delle carte e delle bocce. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel./fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it.

Ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 18, in viale San Lazzaro 112 gioco della tombola. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. e fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it.

Ogni giovedì, dalle 15 alle 17.30 in viale San Lazzaro 112, cucito e lavori manuali. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. e fax 0444 963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org

Appuntamenti continuativi al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9

Tutti i pomeriggi, dalle 16, al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9, Gioco Bimbi, attività ricreative gestite dalle mamme, a cura di A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni lunedì, martedì, giovedì, dalle 14.30 alle 18, Gioco della tombola al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9 a cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni mercoledì, dalle 9 alle 12 al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9 Servizio di infermeria per il controllo della pressione e della glicemia. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni giovedì, dalle 9 alle 12, al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9, Servizio di infermeria per il controllo dell’udito. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni mercoledì, dalle 14.30 alle 18, Cucito e ricamo al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9, a cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni venerdì, dalle 14.30 alle 18 al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9, Gioco delle Carte – Burraco. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'Assessorato alla Partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni sabato, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9, Pomeriggio di ballo. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Appuntamenti continuativi al Circolo Noi San Giuseppe - Bar Patronato San Giuseppe, Parrocchia San Giuseppe, Via Mercato Nuovo

Al Bar Patronato San Giuseppe, Parrocchia San Giuseppe via Mercato Nuovo, dalle 15 alle 18, Pomeriggi con Noi: ogni lunedì, Cartemania: giochiamo a burraco, scala, poker; ogni martedì, Tombolando: giochiamo a tombola; ogni mercoledì, Canta che ti passa: cantiamo assieme; ogni giovedì, Ad Alta Voce: ascoltiamo letture interpretate; ogni venerdì, Ri-Tombolando: giochiamo a tombola.

A cura di Circolo Noi San Giuseppe in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 963246

Altri eventi continuativi:

Ogni lunedì, dalle 21 alle 22.30, “Balla che ti passa!”, alla scuola media Carta, in via Carta incontri settimanali con la danza folk di livello intermedio a cura di La Farandola e dell’assessorato alla partecipazione. Primo incontro gratuito. Info: 0445855731, www.lafarandola.it, lafarandola@yahoo.it

Ogni mercoledì, dalle 20.45 alle 22.30 al Centro Civico di via Colombo 9, “Delos per la città”: serate di dibattito, informazione e sensibilizzazione alla lotta contro la violenza di genere e depotenziamento degli stereotipi che creano discriminazione. A cura dell'associazione D.E.L.O.S. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: associazione D.E.L.O.S. cell. 339 8946918 e info@delosvicenza.it.

Dal lunedì al sabato, dalle 14.30 alle 19, in viale Istria 39, gioco delle carte e delle bocce. A cura del Club I Sempreverdi in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 510795, email clubisempreverdi@alice.it.