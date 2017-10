Vicenza: appuntamenti nel centro storico e nei quartieri per il weekend fino al 9 novembre

Numerosi gli appuntamenti nel centro storico e nei quartieri di Vicenza per il weekend di sabato 4 e domenica 5 novembre, proseguendo fino a giovedì 9 novembre con conferenze, spettacoli, incontri, corsi, mercatini e manifestazioni varie. Gli eventi vedono il patrocinio a cura dell’assessorato alla partecipazione

QUARTIERI:

Sabato 4 novembre, dalle 9 alle 12, al Centro Civico 7, via Rismondo 2, conferenza "Diventare Assertivi - Parte 1", relatrice Maria Stocchiero, seminario di approfondimento psicologico (a pagamento con iscrizione obbligatoria) a cura di Pillole di Benessere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione 7 tel. 0444 222770

Sabato 4 novembre, alle 21, al Teatrino di Bertesina, via San Cristoforo, si potrà assistere a "Nudo alla Meta", commedia brillante di Enzo Duse, con la C.T. Teatro Veneto Città di Este, regia di Stefano Baccini. A cura della Parrocchia di Bertesina in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso adulti 9 euro, fino a 14 anni 6 euro. Info e prenotazioni Italo Zuccon 0444.511645 - 347.6416986

CENTRO STORICO:

Sabato 4 novembre dalle 9 alle 19.30 in corso Fogazzaro sud (da contra’ Pedemuro San Biagio a corso Palladio), via Battisti e contra’ Garibaldi arriva "Collezionare", mostra mercato del collezionismo specializzato, con oggettistica e piccolo antiquariato, vintage e tutto quello che può essere al centro di un interesse e di una passione. A cura dell’associazione Vivere Fogazzaro Vicenza in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Info: goldlion66@gmail.com.

Sabato 4 e domenica 5 novembre, dalle 9 alle 19.30, in piazza delle Erbe, sarà allestito "Fuori Mercato", mercatino vintage, dell’artigianato e del riciclo creativo. Ci sarà anche una sezione dedicata alle tendenze dell’artigianato artistico e del riciclo creativo per la trasformazione di oggetti e materiali in articoli di diverso pregio, con nuovi contenuti di design e originalità e con una nuova forte impronta manuale e creativa. Inoltre laboratori creativi per bambini ed adulti. A cura dell'Associazione Culturale Pandora, in accordo con l’Associazione “Botteghe di Piazza delle Erbe” e in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: associazioneculturalepandora@gmail.com.

Sabato 4 e domenica 5 novembre, dalle 9.30 alle 19.30 piazza Castello ospiterà la 2° edizione di "Legumi Che Passione" rassegna dedicata ai legumi e alle loro proprietà. A cura di "Veneto a Tavola" in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Saranno a disposizione 250 varietà di legumi rappresentative di ogni territorio italiano, e non solo, con schede descrittive per conoscerli e apprezzarli al meglio. Nello stesso orario in occasione della manifestazione ci sarà anche il mercatino "Bontà e Benessere" con prodotti alimentari, legumi, articoli erboristici, salutistici ed artigianato naturale. Dalle 15 alle 16.30 si potrà effettuare lo scambio di semi allo stand di Civiltà Contadina. Inoltre i bambini potranno partecipare al laboratorio gratuito "Conoscere i Legumi attraverso il Mosaico". Info: circoscrizione1@comune.vicenza.it, FB Veneto a Tavola

Da sabato 4 a martedì 14 novembre il Gruppo animatori culturali e ambientali La Rua, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione, proporrà una serie di visite guidate alla Chiesa di San Vincenzo con appuntamento in piazza dei Signori davanti all'edificio religioso. Giorni e orari: sabato 4 e sabato 11 novembre alle 15.30, 16, 16.30; domenica 5 e domenica 12 novembre alle 10.30, 11, 11.30, il pomeriggio alle 15.30, 16, 16.30; martedì 7, giovedì 9, martedì 14 novembre alle 10.30, 11, 11.30. Partecipazione a contributo libero. Info e prenotazioni: larua@ctg.it, tel. 0444 500528, 345 8097108.

Domenica 5 novembre, dalle 9 alle 19, in piazzale De Gasperi, "Artisti in Piazza tra Pittura e Scultura. Esposizione d'arte", a cura dell’associazione “Gruppo Culturale d’Iniziativa” di Creazzo, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.accendilatuaarte.it

Lunedì 6 novembre, dalle 15.30 alle 17.30, al Centro Civico dei Ferrovieri, via Rismondo 2, conferenza "Commercio equo solidale e sviluppo sostenibile", relatrice Marta Fracasso, nell’ambito dei corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati, a cura della Scuola del lunedì ''Don Carlo Gastaldello'' in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it, tel. 0444 222770

Lunedì 6 novembre, alle 20.45 all’Oratorio Araceli, "Funghi dal Vero", conferenza sul riconoscimento dei funghi con A. Fusa e M. Refosco. A cura del Gruppo Micologico Bresadola in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: frangasp@alice.it

Lunedì 6 novembre, alle 20.45, nell’ambito del ciclo 2017-2018 "Traiano e Adriano, l'Apogeo dell'Impero", al Centro Diurno Proti, contra’ De' Proti 3, si terrà la conferenza "Villa Adriana e i Giardini di Tivoli", relatore Mario Colombo. A cura del Gruppo Archeologico CRT in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circoscrizione 1 tel. 0444 222711, circoscrizione1@comune.vicenza.it, C.R.T tel. 0444 321851, presti.grazia@fastwebnet.it

Mercoledì 8 novembre, dalle 20.30 alle 22.30, al Centro Civico 7, via Rismondo 2, conferenza "Come affrontare le perdite della vita", relatrice Viviana Casarotto, nell’ambito dei seminari di approfondimento psicologico, a cura di Pillole di Benessere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Serata ad entrata libera. Info: circoscrizione 7 tel. 0444 222770.

Giovedì 9 novembre, alle 16, alle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, in contra’ Santa Corona 25, conferenza "Publio Ovidio Nasone, il poeta dei teneri amori” a cura di Graziella Azzarini. A cura della Società Dante Alighieri in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 964262

Mostre:

Da lunedì 6 a domenica 19 novembre, dalle 10 alle 18.30 al Centro Civico 7, Via Vaccari 107, si potrà visitare la mostra "Le Concrezioni Geometriche”, esposizione delle opere di Enrico Casagrande A cura di Enrico Casagrande in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Inaugurazione sabato 11 novembre alle 17.30. Info: enrico-casagrande@hotmail.it.

Appuntamenti al Centro Diurno Proti (Centro Storico):

Ogni mercoledì dalle 10 alle 11.30 al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, incontri dedicati alla filatelia e numismatica "Dentelli e Tondelli", viaggio nel magico mondo del collezionismo. A cura dell'Unione Filatelica e Numismatica Vicentina in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione1@comune.vicenza.it

Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, "La Grande Tombola" a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni lunedì e venerdì, alle 9.30, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, corso di Tai Chi a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Iscrizioni presso il centro. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni mercoledì, alle 15.30, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, tombola/bingo con video gigante, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, Scuola di Burraco con la maestra Valeria Croci, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Corsi:

Ogni lunedì, dalle 20 alle 22.30, "Balla che ti passa!", alla scuola media Carta, in via Carta incontri settimanali con la danza folk di livello principiante ed intermedio a cura di La Farandola e dell’assessorato alla partecipazione. Primo incontro gratuito. Info: 0445.855731 - www.lafarandola.it - lafarandola@yahoo.it

Ogni martedì, dalle 20.30 alle 22.15, corso base gratuito di Sahaja Yoga al centro civico della circoscrizione 7, via Rismondo 2. A cura dell’associazione di promozione sociale Sahaja Yoha in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione.

Eventi continuativi al centro La Locomotiva (Ferrovieri):

Tutti i giorni, tranne i festivi, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), spazio lettura riviste e quotidiani, studio, postazioni internet wi-fi, scambialibro e letture bambini. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Info: www.locomotivaferrovieri.it - locomotivaferrovieri@gmail.com - 393.9412817.

Ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle 16 alle 19, al centro La Locomotiva in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), distribuzione dei libri e scambialibro. Servizio volontario di distribuzione dei libri della Biblioteca. A cura dell'associazione Genitori ICS in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com.

Eventi continuativi nel Centro di aggregazione in viale San Lazzaro 112:

Tutti i giorni, tranne i festivi, alle 15, in viale San Lazzaro 112, gioco delle carte e delle bocce. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel./fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it.

Ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 18, in viale San Lazzaro 112 gioco della tombola. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. e fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it.

Ogni giovedì, dalle 15 alle 17.30 in viale San Lazzaro 112, cucito e lavori manuali. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. e fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it.

Altri eventi continuativi:

Ogni mercoledì, dalle 20.45 alle 22.30 al Centro Civico di via Colombo 9, "Delos per la Città 2017": serate di dibattito, informazione e sensibilizzazione alla lotta contro la violenza di genere e depotenziamento degli stereotipi che creano discriminazione. A cura dell'associazione D.E.L.O.S. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: associazione D.E.L.O.S. cell. 339 8946918 e info@delosvicenza.it.

Dal lunedì al sabato, dalle 14.30 alle 19, in viale Istria 39, gioco delle carte e delle bocce. A cura del Club I Sempreverdi in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 510795, email clubisempreverdi@alice.it.

ELENCO MANIFESTAZIONI