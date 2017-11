Vicenza: appuntamenti nel centro storico e nei quartieri per il weekend fino al 7 dicembre

Numerosi gli appuntamenti nel centro storico e nei quartieri di Vicenza da venerdì 1 a giovedì 7 dicembre a cura dell’assessorato comunale alla partecipazione tra corsi, incontri, conferenze, spettacoli, mostre, manifestazioni e feste.

CALENDARIO EVENTI

Venerdì 1 dicembre, dalle 17 alle 20, Centro Polifunzionale Alinsieme, in via Riviera Berica 254, "Tecniche di rilassamento" e "Gruppo di Parola", laboratori con le psicologhe Natalia Sorrentino ed Elena Sanson. A cura di Alinsieme in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Laboratori gratuiti a numero chiuso. E' necessaria la prenotazione. Info e iscrizioni: segreteria@alinsiemecoop.org - 345.5139791.

Sabato 2 dicembre, dalle 9 alle 12, al Centro Civico Circoscrizione 7, in via Rismondo 2, conferenza "Quando i nostri genitori invecchiano e dimenticano... (conoscere la demenza)", relatrice Viviana Casarotto. Seminari di approfondimento psicologico a pagamento con iscrizione obbligatoria. A cura di Pillole di Benessere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione 7 - tel. 0444 222770.

Sabato 2 dicembre, alle 21, al Teatro Cà Balbi di Bertesinella, "Mogli e Buoi", commedia dialettale scritta e diretta da Adriano Mazzucco, con la Compagnia Modus Vivendi di Verona. A cura degli Amici del Teatro Cà Balbi, Parrocchia di Bertesinella, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune di Vicenza. Ingresso: intero 8 euro, ragazzi fino 14 anni 4 euro. Per informazioni: 0444. 912779 - www.teatrocabalbi.com.

Sabato 2 dicembre, dalle 21 alle 24, nell’Aula Magna della Scuola Media Carta in via Carta 3, "Bal Folk", festa di danze popolari ballando sui ritmi delle più belle ballate del repertorio internazionale. L'evento è organizzato dalla Farandola in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.lafarandola.it - lafarandola@yahoo.it.

Lunedì 4 dicembre, dalle 15.30 alle 17.30, al Centro Civico dei Ferrovieri, in via Vaccari 2, conferenza "Don Tonino Bello e la Chiesa del grembiule", relatore Don Antonio Guidolin. Ingresso libero. Nell’ambito dei corso culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati. A cura della Scuola del lunedì ''Don Carlo Gastaldello'' in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it - 0444.222770.

Lunedì 4 novembre, alle 20.45, al Centro Diurno Proti in contra’ De' Proti 3, per il ciclo di conferenze 2017-2018 "Traiano e Adriano, l'Apogeo dell'Impero", conferenza “Legami fra economia, potere e consenso in età alto - imperiale”, relatore Paolo De Zorzi. A cura del Gruppo Archeologico CRT in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circoscrizione 1 - tel. 0444.222711 - circoscrizione1@comune.vicenza.it - C.R.T - tel. 0444.321851 - presti.grazia@fastwebnet.it

Giovedì 7 dicembre, alle 16, alle Gallerie d'Italia-Palazzo Leoni Montanari, contra’ Santa Corona 25, conferenza "Il '900 Letterario Italiano visto da un Bibliofilo" con il relatore Paolo Bevilacqua. Evento a cura della Società Dante Alighieri in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 964262

Giovedì 7 dicembre, dalle 20.30 alle 22.30, al Centro Civico dei Ferrovieri, in via Vaccari, 2, conferenza "Cercare allegria per un buon futuro", relatore Renato Marini. Serata divulgativa ad ingresso gratuito sulla salute e benessere del corpo e della mente. Evento a cura dell'Associazione Culturale Nazionale Igienistiche Naturali (A.C.N.I.N.) in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione

Info: sc@acnin.it o Ida Carboniero - 0444.375074 - www.acnin.it

Mostre:

Fino a domenica 10 dicembre, in contra’ Piancoli 14, "Luce e vita" mostra personale di acquerello di Piero Tracca, aperta da martedì alla domenica dalle 15.30 alle 19.30 ( lunedì chiuso). A cura di galleria Artù'-Artisti Uniti. Info: www.artistiuniti.com - info@artistiuniti.com.

Appuntamenti continuativi al Centro Diurno Proti (in centro storico):

Ogni mercoledì dalle 10 alle 11.30 al Centro Diurno Proti in contra’ De' Proti 3, incontri dedicati alla filatelia e alla numismatica "Dentelli e Tondelli" - Viaggio nel magico mondo del collezionismo. A cura dell'Unione Filatelica e Numismatica Vicentina in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione1@comune.vicenza.it.

Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, al Centro Diurno Proti in contra’ De' Proti 3, La Grande Tombola, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444.569900 - circolodargento@gmail.com.

Ogni lunedì e venerdì, alle 9.30, al Centro Diurno Proti in contra’ De' Proti 3, corso di Tai Chi a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Iscrizioni presso il centro. Info: 0444.569900 - circolodargento@gmail.com.

Ogni mercoledì, alle 15.30, al Centro Diurno Proti in contra’ De' Proti 3, tombola/bingo con video gigante, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900 - circolodargento@gmail.com.

Ogni giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti in contra’ De' Proti 3, Scuola di Burraco con la maestra Valeria Croci, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444.569900 - circolodargento@gmail.com.

Appuntamenti continuativi al Centro La Locomotiva (Ferrovieri):

Tutti i giorni, tranne i festivi, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), spazio lettura riviste e quotidiani, studio, postazioni internet wi-fi, scambialibro e letture bambini. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Info: www.locomotivaferrovieri.it, email locomotivaferrovieri@gmail.com, tel. 393 9412817.

Ogni martedì, dalle 20.30 alle 22.15, corso base gratuito di Sahaja Yoga al Centro Civico della Circoscrizione 7, via Rismondo 2. A cura dell’associazione di promozione sociale Sahaja Yoha in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione

Ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle 16 alle 19, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), distribuzione dei libri e scambialibro. Servizio volontario di distribuzione dei libri della Biblioteca. A cura dell'associazione Genitori ICS in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com.

Appuntamenti continuativi al Centro di Aggregazione in viale San Lazzaro 112:

Tutti i giorni, tranne i festivi, alle 15, in viale San Lazzaro 112, gioco delle carte e delle bocce. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel./fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it.

Ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 18, in viale San Lazzaro 112, gioco della tombola. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. e fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it.

Ogni giovedì, dalle 15 alle 17.30 in viale San Lazzaro 112, cucito e lavori manuali. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. e fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it.

Altri eventi continuativi:

Ogni lunedì, dalle 20 alle 22.30, "Balla che ti Passa!", alla scuola media Carta, in via Carta incontri settimanali con la danza folk di livello principiante ed intermedio a cura di La Farandola e dell’assessorato alla partecipazione. Primo incontro gratuito. Info: 0445855731, www.lafarandola.it, lafarandola@yahoo.it

Ogni mercoledì, dalle 20.45 alle 22.30 al Centro Civico di via Colombo 9, "Delos per la città 2017": serate di dibattito, informazione e sensibilizzazione alla lotta contro la violenza di genere e depotenziamento degli stereotipi che creano discriminazione. A cura dell'associazione D.E.L.O.S. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: associazione D.E.L.O.S. cell. 339 8946918 e info@delosvicenza.it.

Dal lunedì al sabato, dalle 14.30 alle 19, in viale Istria 39, gioco delle carte e delle bocce. A cura del Club I Sempreverdi in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 510795, email clubisempreverdi@alice.it.

ELENCO MANIFESTAZIONI