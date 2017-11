Vicenza: appuntamenti nel centro storico e nei quartieri per il weekend fino al 16 novembre

Numerosi gli appuntamenti nei quartieri e in centro storico dall’11 al 16 novembre a cura dell’assessorato comunale alla partecipazione tra feste, manifestazioni, conferenze, corsi, incontri, mostre, concerti e spettacoli.

CALENDARIO EVENTI:

Sabato 11 e domenica 12 novembre, dalle 10.30 alle 19, nel salone di Villa Tacchi, viale della Pace 87, Mostra di Ricamo 2017 che raccoglie i lavori eseguiti con impegno e abilità tecnica dall’associazione culturale Arte del Filo. In collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Entrata libera. Inaugurazione sabato 11 alle 10.30. Info: arteldefilo@iol.it - www.artedelfilo.org

Sabato 11 novembre, alle 16.30, nella Galleria Parco Città, via Quadri 79, alla Galleria Parco Città in Festa con "Small Miss Perfect", concorso di bellezza per ragazze che non superano 1,65 di altezza, dai 15 ai 25 anni. A cura Galleria Parco Città in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circoscrizione n.4 tel. 0444222740 - circoscrizione4@comune.vicenza.it - www.parcocitta.it - info@parcocitta.it

Sabato 11 novembre, alle 17, in Cattedrale, piazza Duomo, XX Festival Concertistico Internazionale. Il maestro Anders Eissten Dahl eseguirà musiche di Bach, Franck, Slogedal, Lindberg e Hovland. A cura Associazione Archicembalo Ensemble, Istituto Diocesano di Musica Sacra di Vicenza in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 342 5611407

Domenica 12 novembre, alle 10.15, commemorazione del IV Novembre, a cura del Gruppo Alpini di Anconetta, Associazione Combattenti e Reduci, Federazione Provinciale di Vicenza Sezione di Ospedaletto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione

Alle 10,15 ritrovo al Parco della Pace di Ospedaletto, alle 10.30 Santa Messa accompagnata dal coro CAM di Ospedaletto. A seguire deposizione corona d'alloro al monumento.

Domenica 12 novembre, alle 16.30, nella chiesa parrocchiale di San Paolo, viale Giosuè Carducci 13, XXXVII Concerto d'Autunno con l'Orchestra Sinfonica degli studenti del conservatorio musicale di Vicenza "Arrigo Pedrollo" diretto da Claudio Martignon. A cura della Parrocchia di San Paolo in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Conservatorio di Musica "Arrigo Pedrollo" di Vicenza. Info: 0444.507551 - www.consvi.it - produzione@consvi.it

Lunedì 13 novembre, dalle 15.30 alle 17.30, al Centro Civico dei Ferrovieri, via Rismondo 2, conferenza “Il verde a Vicenza”, relatrice Romana Coaduro dell'Associazione La Civiltà del Verde. Nell’ambito dei corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati, a cura della Scuola del lunedì ''Don Carlo Gastaldello'' in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it - 0444.222770

Lunedì 13 novembre, alle 20.45, all’Oratorio Araceli, "Funghi dal Vero", conferenza sul riconoscimento dei funghi con F. Pobbe e E. Boscaro. A cura del Gruppo Micologico Bresadola Info: frangasp@alice.it

Mercoledì 15 novembre, dalle 20.30 alle 22.30, al Centro Civico 7, via Rismondo 2, conferenza “Essere nonni: piaceri e conflitti di questo ruolo”, relatrice Chiara Passuello. Seminari di approfondimento psicologico a cura di Pillole di Benessere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Entrata libera. Info: circoscrizione 7 - tel. 0444.222770

Giovedì 16 novembre, alle 16, alle Gallerie d'Italia, Palazzo Leoni Montanari, contra’ Santa Corona 25, conferenza "M'ammaestro Ovidio. L'altro maestro: personaggi e suggestioni di Ovidio nella Divina Commedia di Dante", a cura di Chiara Magaraggia, con intermezzi musicali di Linda Viero. A cura della Società Dante Alighieri in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444.964262

Giovedì 16 novembre, alle 20.30, nel salone Don Bosco dell’oratorio della chiesa di San Lazzaro, via Da Palestrina 82, incontro sul Dono con Fidas, Admo e Aido per i giovani della comunità. A cura Circolo Noi San Lazzaro in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Info: Circolo Noi San Lazzaro - 331.3641348 -sandromaniglio@libero.it

Giovedì 16 novembre, alle 20.45, in viale San Lazzaro 112, "Il Cinema e la Grande Guerra 1914-1918": la Guerra Immaginaria e la Realtà del Cinema. Come il cinema ha cercato di raccontare la Grande Guerra nella sua reale tragicità, nascosta e oscurata dal mito e dalla retorica propagandistica. Scelta delle immagini e commento: Elvio Bissoli. Ricerche iconografiche: Marco Marcante. Montaggio audio e video: Irene Maria Bissoli, Gianni Marcante. Durata della serata: 80 minuti. A cura dell'A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel./fax 0444 963068, mail centro.sf@libero.it

Appuntamenti al Centro Diurno Proti (centro storico):

Ogni mercoledì dalle 10 alle 11.30 al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, incontri dedicati alla filatelia e alla numismatica “Dentelli e Tondelli”. Viaggio nel magico mondo del collezionismo.

A cura dell'Unione Filatelica e Numismatica Vicentina in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione

Info: circoscrizione1@comune.vicenza.it

Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, La grande tombola, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni lunedì e venerdì, alle 9.30, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, corso di Tai Chi a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Iscrizioni presso il centro. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni mercoledì, alle 15.30, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, tombola/bingo con video gigante, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, Scuola di Burraco con la maestra Valeria Croci, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Corsi:

Ogni lunedì, dalle 21 alle 22.30, “Balla che ti passa!”, alla scuola media Carta, in via Carta incontri settimanali con la danza folk di livello principiante ed intermedio a cura di La Farandola e dell’assessorato alla partecipazione. Primo incontro gratuito. Info: 0445.855731 - www.lafarandola.it - lafarandola@yahoo.it

Ogni martedì, dalle 20.30 alle 22.15, corso base gratuito di Sahaja Yoga al centro civico della circoscrizione 7, via Rismondo 2. A cura dell’associazione di promozione sociale Sahaja Yoha in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione.

Eventi continuativi al centro La Locomotiva (Ferrovieri)

Tutti i giorni, tranne i festivi, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), spazio lettura riviste e quotidiani, studio, postazioni internet wi-fi, scambialibro e letture bambini. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Info: www.locomotivaferrovieri.it, email locomotivaferrovieri@gmail.com, tel. 393 9412817.

Ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle 16 alle 19, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), distribuzione dei libri e scambialibro. Servizio volontario di distribuzione dei libri della Biblioteca. A cura dell'associazione Genitori ICS in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com.

Eventi continuativi nel Centro di aggregazione in viale San Lazzaro 112

Tutti i giorni, tranne i festivi, alle 15, in viale San Lazzaro 112, gioco delle carte e delle bocce. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel./fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it.

Ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 18, in viale San Lazzaro 112 gioco della tombola. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. e fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it.

Ogni giovedì, dalle 15 alle 17.30 in viale San Lazzaro 112, cucito e lavori manuali. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. e fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it.

Altri eventi continuativi:

Ogni mercoledì, dalle 20.45 alle 22.30 al Centro Civico di via Colombo 9, “Delos per la città 2017”: serate di dibattito, informazione e sensibilizzazione alla lotta contro la violenza di genere e depotenziamento degli stereotipi che creano discriminazione. A cura dell'associazione D.E.L.O.S. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: associazione D.E.L.O.S. cell. 339 8946918 e info@delosvicenza.it.

Dal lunedì al sabato, dalle 14.30 alle 19, in viale Istria 39, gioco delle carte e delle bocce. A cura del Club I Sempreverdi in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 510795, email clubisempreverdi@alice.it.

ELENCO MANIFESTAZIONI