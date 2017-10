Vicenza: appuntamenti nel centro storico e nei quartieri per il weekend di Halloween

HALLOWEEN 2017: TOP 5 A VICENZA E PROVINCIA

HALLOWEEN 2017: TUTTI GLI EVENTI SUL TERRITORIO BERICO

Molti gli appuntamenti nel centro storico e nei quartieri di Vicenza tra feste, spettacoli teatrali, intrattenimenti, concerti, conferenze, incontri, corsi, mostre da sabato 28 ottobre fino a giovedì 2 novembre per il weekend di Halloween.

CALENDARIO EVENTI:

CENTRO STORICO:

Sabato 28 ottobre, dalle 10.30 alle 19.30 in piazza Castello e piazza Duomo “Unico”, il mercato del fatto a mano, dedicato al remake, alla creatività e all’originalità. A cura dell'Associazione Centro Storico Città del Palladio in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: cittadelpalladio@gmail.com.

Sabato 28 ottobre, alle 17, nella Chiesa di San Michele ai Servi, in Piazza Biade, XX Festival Concertistico Internazionale, concerto per la giornata mondiale del malato con Coro e Orchestra Barocca A. Palladio, diretti da Enrico Zanovello, eseguiranno musiche di Carissimi e Monteverdi. A cura Associazione Archicembalo Ensemble in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 342 5611407.

Giovedì 2 novembre, alle 16 alle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, contra’ Santa Corona 25, Letture dantesche di ragazzi del Liceo Pigafetta, a cura di Luisella Ferrarese. A cura della Società Dante Alighieri in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 964262.

QUARTIERI E ZONA INDUSTRIALE:

SABATO 28 OTTOBRE

Sabato 28 e domenica 29 ottobre dalle 9 alle 19 Mek Promotion organizza alla Fiera di Vicenza il 4° Children and Family, la più grande manifestazione del Veneto dedicata al mondo dei bambini, della famiglia e del tempo libero con oltre 150 espositori in 22.000 mq. Si potranno trovare tutti gli articoli e le novità di mercato per la gravidanza, l’infanzia e la crescita. Presenti 5 aree tematiche: commerciale - didattica - giochi - animale amico - sport. Previsti numerosi laboratori per i più piccoli.

Sabato 28 e domenica 29 ottobre dalle 9 alle 19 alla Fiera di Vicenza è in programma "MOVE!", dedicato al fitness e allo sport indoor con un ricco palinsesto di attività e novità introdotte dai migliori "presenter" italiani e internazionali per professionisti ed amatori. Presente un'ampia offerta di prodotti e servizi legati a questo settore.

Sabato 28 ottobre, dalle 9 alle 12, al Centro Civico 7, via Rismondo 2, conferenza “Stress, ansia e fatica: sconfiggerle con il training autogeno”, relatrice Chiara Passuello. Nell’ambito di Pillole di Benessere - Seminari di psicologia e conferenze su temi psicologici in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Seminario a pagamento con iscrizione obbligatoria. Informazioni: Circoscrizione 7 tel. 0444 222770.

Sabato 28 ottobre, alle 21, al Teatro Cà Balbi di Bertesinella, “Badanti”, commedia brillante contemporanea in lingua dialettale e italiana scritta e diretta da Fabrizio Piccinato, con la Compagnia Artefatto di Verona. A cura degli Amici del Teatro Cà Balbi Parrocchia di Bertesinella in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso: interi 8 euro, ragazzi fino 14 anni 4 euro. Per informazioni: tel. 0444/912779 - www.teatrocabalbi.com.

Sabato 28 ottobre, dalle 21 alle 24, nell’Aula Magna Scuola Media Carta, in via Carta 3, “Bal Folk”, festa per ballare sui ritmi delle più belle danze popolari del repertorio internazionale. A cura della Farandola in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

DOMENICA 29 OTTOBRE

Domenica 29 ottobre, alle 17, al Teatro San Giuseppe, in via Mercato Nuovo, “Musica e Parole”, esecuzione di brani musicali e letture interpretate. A cura della C.T. La Ringhiera e Sestetto San Sebastiano in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: tel. 347 1747432, www.teatroringhiera.it

Domenica 29 ottobre, alle 18, al Centro Civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, “La famosa operetta”, concerto con il quintetto Ethos, a cura dell'Associazione Docenti Musicisti in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: tel. 0444 222770, circoscrizione7@comune.vicenza.it.

LUNEDI' 30 OTTOBRE

Lunedì 30 ottobre, alle 20.45, all’Oratorio Araceli, “Funghi dal Vero”, conferenza sul riconoscimento dei funghi con F. Poggi e F. Serafin. A cura del Gruppo Micologico Bresadola in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: frangasp@alice.it.

Lunedì 30 ottobre, dalle 15.30 alle 17.30, al Centro Civico dei Ferrovieri, via Rismondo 2, conferenza “La legge sull'adozione: dare un figlio ad una coppia o dare una famiglia ad un bambino?”, relatore Dario Crestani. Nell’ambito dei corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati, a cura della scuola del lunedì ''Don Carlo Gastaldello'' in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso libero. Info: tel. 0444 222770, circoscrizione7@comune.vicenza.it.