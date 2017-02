Vicenza: appuntamenti nel centro storico e nei quartieri dal 25 febbraio al 3 marzo

Numerosi gli appuntamenti nel centro storico e nei quartieri di Vicenza da sabato 25 febbraio a venerdì 3 marzo a cura dell’assessorato comunale alla partecipazione tra incontri, conferenze, corsi, iniziative, mostre, mercatini e teatro.

Il calendario degli eventi:

Sabato 25 febbraio, dalle 9.30 alle 19.30, in piazza delle Erbe, “Centoxcento, mercato artigiano e contadino”, laboratori e degustazioni, dj set. A cura dell'Associazione Botteghe di Piazza delle Erbe e dell'Associazione Come un Incantesimo, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Evento dedicato alla manualità, al lavoro artigianale, ai designer indipendenti, makers e illustratori, alle autoproduzioni e ai piccoli produttori agricoli e orticoltori, alle piccole realtà locali che operano nel commercio, alle associazioni. Saranno presenti anche ristoratori che si occupano di cucina naturale, vegetale, locale, sostenibile ed etica. Info: http://comeunincantesimo.blogspot.it.

Sabato 25 febbraio, dalle 9 alle 12, al Centro Civico dei Ferrovieri in via Rismondo 2, seminario di approfondimento psicologico “Riconoscere la manipolazione nelle relazioni”, relatrice Maria Stocchiero (Psicologa e Psicoterapeuta). A cura dell’Associazione Pillole di Benessere, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Maria Stocchiero tel. 0444 506513 e mar.sto@virgilio.it

Sabato 25 febbraio, alle 17, al Centro Civico di via Calvi 60, “Il potere della mente e le tipologie dei pensieri” corso base di meditazione Raja Yoga. Primo di sei incontri a cura dell'Università Spirituale Mondiale Brahma Kumaris Onlus, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Info: Laura Spada 340.2152224, www.brahmakumaris.it, www.formazionespirituale.org

Sabato 25 febbraio, alle 21, e domenica 26 febbraio, alle 16, al Teatro San Lazzaro, in via P.L. Da Palestrina, “La Sensale di Matrimoni”, commedia di T. Wilder, con la compagnia teatrale La Ringhiera di Vicenza. Rassegna Teatro Sei 2017. A cura di Teatrosei, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso: pomeridiano intero 7 euro e ridotto 5 euro, serale 7 euro. Info: F.I.T.A. Vicenza 0444 323837, fitavicenza@libero.it. La Ringhiera 347 1747432, Lo Scrigno 340 78712744

Lunedì 27 febbraio, alle 15.30, Centro Civico dei Ferrovieri in via Rismondo 2, conferenza “Le acque di Vicenza: secoli di storia”, relatore Claudio Gioseffi. Corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati. A cura della scuola del Lunedì “Don Paolo Gastaldello, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it – tel. 0444 222770

MOSTRE:

Fino al 10 aprile, “Noi due e il nostro mondo”, mostra di pittura di Renata Padovani e Gilda Guiotto dell'Associazione Amici per l'Arte. A cura dell'Associazione Amici per l'Arte alla Circoscrizione 7 (Zona Ferrovieri), via Vaccari 107. Info: tel. 0444 511669, cell. 338 7584031. La mostra è visitabile in orari di apertura della Circoscrizione: dal lunedì al venerdì 9-12.30, martedì e giovedì anche 16.30-18.

ALTRE INIZIATIVE E CORSI PERIODICI:

Tutti i giorni, eccetto festivi: spazio lettura riviste e quotidiani-Studio-Postazioni internet wi-fi. Scambialibro-Letture Bambini. A cura della Locomotiva, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Al Centro dei Ferrovieri, Via Rismondo 2. Info: www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com, tel 393 9412817. Orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 - martedì e giovedì dalle 16 alle 19

Ogni lunedì, dalle 21 alle 22.30, nell’Aula magna scuola Carta, via Carta 3 "Balla che ti Passa", corso di danza folk. A cura dell'Associazione La Farandola, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: lafarandola@yahoo.it, www.lafarandola.it

Ogni lunedì e giovedì dalle 9 alle 11, al Centro Civico n. 7 (Ferrovieri), via Rismondo 2, Scuola di Italiano per Immigrati Stranieri. Corsi gratuiti di Lingua Italiana. Livelli: Elementare e intermedio (A1 e A2+), durata: 4/8 mesi. A cura del Gruppo Comunicando, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni Centro Civico 7 0444 222770 mail circoscrizione7@comune.vicenza.it

Ogni martedì, dalle 20.30 alle 22.15, al Centro Civico della Circoscrizione n. 7, via Rismondo 2, Corso base gratuito di Sahaja Yoga, a cura dell'Associazione di Promozione Sociale Sahaja Yoga, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione

Dal martedì al giovedì, dalle 13 alle 18 (Riviera Berica), L'Attiko! Per ragazzi della superiori. Finita la scuola, uno spazio per preparare assieme il pranzo, studiare, imparare a organizzare il proprio tempo, per sperimentare insieme a un educatore la vita quotidiana in modo quasi indipendente. A cura della coop. Alinsieme, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Per iscrizioni: segreteria@alinsiemecoop.org, cell. 345 5139791

Ogni martedì e giovedì, dalle 16 alle 19, alla Locomotiva - Centro dei Ferrovieri, via Rismondo 2, distribuzione dei Libri e Scambialibro. Servizio volontario di distribuzione dei libri della Biblioteca. A cura dell'Associazione Genitori ICS, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com tel. 393 9412817

Ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 16.30 Doposcuola alla Locomotiva - Centro dei Ferrovieri. A cura di Associazione Genitori ICS, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: locomotivaferrovieri@gmail.com, mail locomotivaferrovieri@gmail.com

Ogni mercoledì, dalle 10 alle 11.30, in contrà G. De Proti 3, Dentelli e Tondelli. Viaggio nel magico mondo del collezionismo. Incontri dedicati alla filatelia e alla numismatica. A cura dell'Unione Filatelica e Numismatica Vicentina, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione1@comune.vicenza.it

Ogni mercoledì, alle 15, al Centro Diurno Proti, contra’ De' Proti 3, "La Grande Tombola" a cura del Circolo d'Argento a.p.s., in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 328064, circolodargento@gmail.com

Ogni giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti, contra’ De' Proti 3, Scuola di Burraco con la maestra Valeria Croci. A cura del Circolo d'Argento a.p.s., in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 328064, circolodargento@gmail.com

Ogni giovedì, dalle 18 alle 19, al Centro Civico Circoscrizione 7, via Rismondo 2, Yoga della Risata, a cura di Laughter Yoga International University, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it

Ogni venerdì, dalle 19.15 alle 20.15, al Centro Civico Circoscrizione 3, in viale della Pace 89, Yoga della Risata. A cura di Laughter Yoga International University, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione e assessorato alla comunità e alle famiglie

Info: viviana.casarotto@gmail.com

