Vicenza: appuntamenti nel centro storico e nei quartieri dal 1 all'8 febbraio

Numerosi gli appuntamenti nei quartieri e nel centro storico di Vicenza da giovedì 1 a giovedì 8 febbraio a cura dell'assessorato comunale alla partecipazione tra incontri, conferenze, corsi, spettacoli, mostre,

CALENDARIO EVENTI:

Giovedì 1 febbraio, alle 16, alle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, in contra’ Santa Corona 25, conferenza-documentario di un viaggio attraverso il Sahara alla ricerca della sua genesi e della preistoria dell'uomo, con di Giorgio D'Ausilio. A cura della Società Dante Alighieri in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 964262

Sabato 3 febbraio, alle 15, all’oratorio parrocchiale, in Via PL. Da Palestrina 82, Festa di San Giovanni Bosco 2018 organizzata dalle realtà giovanili della parrocchia, scout, Acr, Circolo Noi, Gruppo Giovani, con giochi, laboratori, musica e tanto divertimento. A cura Circolo Noi San Lazzaro in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circolo Noi San Lazzaro 331.3641348 - circolonoisanlazzaro@gmail.com

Sabato 3 febbraio, alle 21, al Teatrino di Bertesina, in via San Cristoforo, “...Ella”, musical con la Compagnia teatrale Musical Theatre Company di Verona, regia di Pia Sheridan. A cura della Parrocchia di Bertesina in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso euro 10 adulti, euro 6 fino a 14 anni. Info e prenotazioni: Italo Zuccon 0444 511645, 347 6416986

Sabato 3 febbraio, alle 21, al Teatro Cà Balbi di Bertesinella, “Il calabrone”, commedia brillante contemporanea di Franco Ferri, libero adattamento e regia di Franco Picheo, con la Compagnia Arcadia (Torri di Quartesolo). A cura degli Amici del Teatro Cà Balbi Parrocchia di Bertesinella in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso: interi euro 8, ragazzi fino 14 anni euro 4. Info: tel. 0444/912779, www.teatrocabalbi.com

Domenica 4 febbraio, alle 16, al Teatro San Lazzaro, via PL. Da Palestrina 82, I.Conti, con la C.T. “Asolo Teatro” di Casella, commedia “Se il mondo xe sordo” adattamento da d’Asolo (Tv). TeatroSei 2018, 19^ rassegna teatrale. A cura di F.I.T.A. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circoscrizione 6 tel. 0444 222760, circoscrizione6@comune.vicenza.it

Domenica 4 febbraio, dalle 16 alle 19, a La Locomotiva, via Rismondo 2, “Comunicazione e libero confronto d’idee”: visione gratuita di “Io sono Li”, a seguire libero scambio di impressioni, idee e considerazioni sul film. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.Ingresso gratuito. Referente: Paola 340 3645632. Info: www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com

Lunedì 5 febbraio, dalle 15.30 alle 17.30, al Centro Civico dei Ferrovieri, via Rismondo 2, conferenza “La riforma protestante a Vicenza: bagliori ed evanescenze”, relatore Claudio Gioseffi, corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati, a cura della Scuola del Lunedì ''Don Carlo Gastaldello'' in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it - 0444.222770

Lunedì 5 febbraio, alle 20.45, al Centro Diurno “Proti”, contra’ De' Proti 3, per il ciclo di conferenze 2017-2018 “Annibale e la seconda Guerra Punica (218 a.C.)”, si parlerà di “Annibale e il suo sogno”, relatore Mario Colombo. A cura del Gruppo Archeologico CRT in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circoscrizione 1 tel. 0444 222711, circoscrizione1@comune.vicenza.it, C.R.T tel. 0444 321851, presti.grazia@fastwebnet.it

Martedì 6 febbraio, alle 20.45, La Locomotiva, via Rismondo 2 “Upper Mustang: the land of wind whispering", proiezione fotografica. Presenta la serata Silvia Antonini, A cura dell’associazione Culturale “L’Angolo dell’Avventura” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com Ingresso gratuito - Referente: Maurizio 339.8907558

Mercoledì 7 febbraio, dalle 20.15 alle 21.15, all’Oratorio Proti, contra’ dei Proti 3, conversazione in lingua inglese di qualsiasi livello con la Tutor Micol Toffanello. A cura di Fidapa BPW Italy sezione di Vicenza in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Incontro aperto a socie e simpatizzanti. Info: Facebook fidapavicenza, fidapavicenza@gmail.com

Mercoledì 7 febbraio, alle 18, in Circoscrizione 7 (Zona Ferrovieri), via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), si svolgerà l'incontro “Tutela legale della Donna e della Famiglia”. Interverranno: Everardo Dal Maso, presidente della Consulta per le politiche di genere del Comune di Vicenza, che illustrerà gli argomenti trattati nella guida “Vicenza per le donne”; per il Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati, l'avvocato Roberta Ruggeri affronterà l’argomento “I regimi patrimoniali della famiglia”; per l'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili, Carla Favero illustrerà lo sportello dell'Organismo di composizione della crisi. Ci sarà quindi spazio per gli interventi dal pubblico. L'evento è organizzato a cura di Ufficio pari opportunità e Consulta per le politiche di genere del Comune di Vicenza e fa parte del ciclo di incontri "Vicenza per le donne". Info: pariopp@comune.vicenza.it

Giovedì 8 febbraio, alle 16, Salone “Don Bosco”, via PL. Da Palestrina 82, Carnevale 2018, festa in maschera con animazione per bambini e ragazzi. Premiazione delle maschere più simpatiche in salone “Don Bosco”. A cura Circolo Noi San Lazzaro in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circolo Noi San Lazzaro cell. 331 3641348circolonoisanlazzaro@gmail.com

Giovedì 8 febbraio, dalle 20.30 alle 22, al Centro Civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, conferenza “Il rancore che ammala”, serate divulgative ad ingresso gratuito sulla salute e benessere del corpo e della mente. A cura dell'associazione culturale nazionale Igienistiche Naturali (A.C.N.I.N.) in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: sc@acnin.it, oppure Ida Carboniero tel. 0444 375064, www.acnin.it



Mostre:

Fino a domenica 11 febbraio, in contra’ Piancoli 14, “Fotogirovagando”, mostra di fotografia di Tullio Mauro. A cura di Ar.tù-Artisti Uniti. Si può visitare da martedì a domenica 15.30-19.30. Info: www.artistiuniti.com, info@artistiuniti.com

Appuntamenti continuativi al Centro Diurno Proti (in centro storico)

Ogni mercoledì dalle 10 alle 11.30 al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, incontri dedicati alla filatelia e alla numismatica “Dentelli e Tondelli”. Viaggio nel magico mondo del collezionismo. A cura dell'Unione Filatelica e Numismatica Vicentina in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione1@comune.vicenza.it.

Dal lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 15 alle 18, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, La grande tombola, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni lunedì e venerdì, alle 9.30, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, corso di Tai Chi a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Iscrizioni presso il centro. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni mercoledì, alle 15.30, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, tombola/bingo con video gigante, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni lunedì e giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, scuola di burraco con la maestra Valeria Croci, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni mercoledì pomeriggio Sportello Sociale, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, consulenza legale famiglia. A cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com

Appuntamenti continuativi al centro La Locomotiva (Ferrovieri) e in circoscrizione 7:

Tutti i giorni, tranne i festivi, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), spazio lettura riviste e quotidiani, studio, postazioni internet wi-fi, scambialibro e letture bambini. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Info: www.locomotivaferrovieri.it, email locomotivaferrovieri@gmail.com, tel. 393 9412817.

Ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle 16 alle 19, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), distribuzione dei libri e scambialibro. Servizio volontario di distribuzione dei libri della Biblioteca. A cura dell'associazione Genitori ICS in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com.

Ogni martedì, dalle 20.30 alle 22.15, corso base gratuito di Sahaja Yoga al centro civico della circoscrizione 7, via Rismondo 2. A cura dell’associazione di promozione sociale Sahaja Yoha in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it

Ogni giovedì, dalle 17 alle 18.15, a La Locomotiva, in via Rismondo 2, “Sentire il corpo: conoscersi e ri-conoscersi”, laboratori rivolti a preadolescenti sulla conoscenza di sè e la relazione con gli altri attraverso lo yoga e altre pratiche divertenti. A cura dell’Associazione Asvattha Yoga in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com. Info, costi e iscrizioni: Manuela 349 6053395

Ogni venerdì (da febbraio), a La Locomotiva, in via Rismondo 2, lo spazio bimbi sarà dedicato a tutte le mamme con figli (anche neonati) che vogliono trascorrere un po’ di tempo in compagnia, condividendo scoperte e fatiche dell’essere mamma. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com

Appuntamenti continuativi al Centro di aggregazione in viale San Lazzaro 112

Tutti i giorni, tranne i festivi, alle 15, in viale San Lazzaro 112, gioco delle carte e delle bocce. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel./fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it.

Ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 18, in viale San Lazzaro 112 gioco della tombola. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. e fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it.

Ogni giovedì, dalle 15 alle 17.30 in viale San Lazzaro 112, cucito e lavori manuali. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. e fax 0444 963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org

Ogni mercoledì, dalle 9 alle 11, in viale S. Lazzaro 112, attività ambulatoriale a cura di aps Senza Frontiere in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Info: tel. e fax 0444 963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org

Appuntamenti continuativi al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9

Tutti i pomeriggi, dalle 16, al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9, Gioco Bimbi, attività ricreative gestite dalle mamme, a cura di A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni lunedì, martedì, giovedì, dalle 14.30 alle 18, Gioco della tombola al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9 a cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni mercoledì, dalle 9 alle 12 al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9 Servizio di infermeria per il controllo della pressione e della glicemia. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni giovedì, dalle 9 alle 12, al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9, Servizio di infermeria per il controllo dell’udito. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni mercoledì, dalle 14.30 alle 18, Cucito e ricamo al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9, a cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni venerdì, dalle 14.30 alle 18 al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9, Gioco delle Carte – Burraco. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'Assessorato alla Partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni sabato, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9, Pomeriggio di ballo. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Appuntamenti continuativi al Circolo Noi San Giuseppe - Bar Patronato S. Giuseppe, Parrocchia S. Giuseppe, Via Mercato Nuovo

Al Bar Patronato San Giuseppe, Parrocchia San Giuseppe via Mercato Nuovo, dalle 15 alle 18, Pomeriggi con Noi: ogni lunedì, Cartemania: giochiamo a burraco, scala, poker; ogni martedì, Tombolando: giochiamo a tombola; ogni mercoledì, Canta che ti passa: cantiamo assieme; ogni giovedì, Ad Alta Voce: ascoltiamo letture interpretate; ogni venerdì, Ri-Tombolando: giochiamo a tombola.

A cura di Circolo Noi San Giuseppe in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 963246

Altri eventi continuativi:

Ogni lunedì, dalle 21 alle 22.30, “Balla che ti passa!”, alla scuola media Carta, in via Carta incontri settimanali con la danza folk di livello intermedio a cura di La Farandola e dell’assessorato alla partecipazione. Primo incontro gratuito. Info: 0445855731, www.lafarandola.it, lafarandola@yahoo.it

Ogni mercoledì, dalle 20.45 alle 22.30 al Centro Civico di via Colombo 9, “Delos per la città”: serate di dibattito, informazione e sensibilizzazione alla lotta contro la violenza di genere e depotenziamento degli stereotipi che creano discriminazione. A cura dell'associazione D.E.L.O.S. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: associazione D.E.L.O.S. cell. 339 8946918 e info@delosvicenza.it.

Dal lunedì al sabato, dalle 14.30 alle 19, in viale Istria 39, gioco delle carte e delle bocce. A cura del Club I Sempreverdi in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 510795, email clubisempreverdi@alice.it.