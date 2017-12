Vicenza: appuntamenti nei quartieri per il Ponte dell'Immacolata

Numerosi gli appuntamenti nei quartieri di Vicenza tra incontri, spettacoli, concerti, mostre, mercatini, feste, manifestazioni, eventi sportivi e iniziative di solidarietà, aspettando il Natale con la collaborazione dell'assessorato comunale alla partecipazione.

Mercatini:

Il "Mercatino di Natale a Bertesinella" sarà a disposizione fino a domenica 17 dicembre nei locali dell’oratorio da lunedì a venerdì, dalle 15 alle 17.30, sabato e nei giorni festivi dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18. A cura Gruppo Mani Preziose, Parrocchia di Bertesinella in collaborazione con l’assessorato comunale alla partecipazione. Informazioni: Gruppo Mani Preziose 347.9237021.

Fino a domenica 10 dicembre sarà a disposizione, nell’oratorio della Chiesa di Anconetta, in viale Anconetta 147, il “Mercatino Missionario di Natale pro ospedale in El Salvador” con l’esposizione di lavori manuali e prodotti artigiani di El Salvador. Orari di apertura: giovedì 7 dicembre dalle 18 alle 20, venerdì 8 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, sabato 9 dicembre dalle 18 alle 20, domenica 10 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. A cura Gruppo Le Donne del Pozzo di Anconetta, in collaborazione con l’assessorato comunale alla partecipazione. Info: Circoscrizione 4 - 0444.222740 - circoscrizione4@comune.vicenza.it

Venerdì 8 e domenica 10 dicembre nell’aula 5 dell’oratorio della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, via S. Bertilla, dalle 10 alle 12 ci sarà la “Bancarella missionaria” con esposizione di lavori manuali pro missioni. A cura Parrocchia di S. Andrea Apostolo in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Info: Circoscrizione 4 - 0444 222740 - circoscrizione4@comune.vicenza.it

Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre nella Parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice a La Baita, in via Saviabona 5, ci sarà il "Mercatino Missionario" con oggettistica ed articoli confezionati a mano a favore del Centro Aiuti per l'Etiopia. Sarà aperto venerdì 8 dicembre dalle 8.30 alle 18, sabato 9 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle dalle 15 alle 20. Domenica 10 dicembre dalle 8.30 alle 17. A cura Gruppo La Bottega della Formica in collaborazione con l'assessorato comuanle alla partecipazione. Info: Circoscrizione 4 - tel. 0444 222740 - circoscrizione4@comune.vicenza.it

Sabato 9 e domenica 10 dicembre nel sagrato della Chiesa di Villaggio del Sole dalle 17 alle 20.30 ci sarà il Mercatino di Natale con oggettistica varia, a cura della parrocchia.

Eventi:

Da venerdì 8 a sanato 30 dicembre “Canto della Stella”, con il carro attrezzato e il coro, lungo le vie di Casale dalle 19 alle 22 nella Parrocchia di Casale in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Info: Parrocchia Casale - 0444.504132 - casale@parrocchia.vicenza.it

Sabato 9 dicembre “Festa dell’Anziano”, incontro conviviale, intrattenimento e doni per i soci al parco giochi di Laghetto alle 12.30. A cura Pro Loco di Laghetto in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Info: Pro Loco di Laghetto - 0444.920220 / Circoscrizione 5 - 0444.222750 - circoscrizione5@comune.vicenza.it

Sabato 9 dicembre “Concerto di Natale” con i Cantori di Santomio diretti dal Maestro Nicola Sella nella chiesa San Carlo, al Villaggio del Sole, alle 20.30. A cura Parrocchia e in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Parrocchia San Carlo - tel. 0444 564448 - sancarlo@libero.it

Domenica 10 dicembre musical “Concerto di Natale Counting Down to Christmas”, Annual Holiday Show, con la Compagnia Soldiers' Theatre, al Teatro Cà Balbi di Bertesinella, in via M. da Montegallo 4, alle 19.30. Ingresso libero. A cura Amici del Teatro Cà Balbi Parrocchia di Bertesinella in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: info@teatrocabalbi.com - www.teatrocabalbi.com

Domenica 10 dicembre “Concerto di Natale” del Coro CantAmarilli di Cavazzale diretto da Nicoletta Tretto, nella chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi, in via Pagani 2, alle 16. Seguirà momento conviviale e scambio di auguri nel salone parrocchiale.

A cura del Club I Sempreverdi in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circoscrizione 4 - tel. 0444 222740 - circoscrizione4@comune.vicenza.it

Martedì 12 dicembre concerto natalizio a Parco Città del Coro e Orchestra degli allievi del corso ad indirizzo musicale della scuola "Mainardi" per gli ospiti della casa di riposo Residenza per anziani Ipark e per i loro familiari, in via Quadri 79 alle 16.15. A cura Coro e Orchestra degli allievi del corso ad indirizzo musicale della scuola “Mainardi” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circoscrizione 4 - tel. 0444 222740 - circoscrizione4@comune.vicenza.it

Mercoledì 13 dicembre “Saggio di Natale”, concerto degli alunni della scuola primaria “Tiepolo” e secondaria di primo grado “Barolini” alla palestra scuola elementare Tiepolo, via Palemone 20, dalle 18.30 alle 22. A cura Istituto Comprensivo Vicenza 4 “Barolini” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Istituto Comprensivo Vicenza 4 “Barolini” - tel. 0444 500094

Giovedì 14 dicembre “Saggio di Natale”, concerto degli alunni della scuola secondaria di primo grado “Barolini” nell’aula magna della scuola media Barolini, in via Palemone 20 dalle 18.30 alle 20. A cura dell’Istituto Comprensivo Vicenza 4 “Barolini” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Istituto Comprensivo Vicenza 4 “Barolini” - tel. 0444 500094

Iniziative sportive:

Pattini protagonisti al Roller Derby Vicenza (10 dicembre) al Pattinodromo di viale Ferrarin dove si terrà l’incontro amichevole delle nazionali femminili e maschili. A cura di The Anguanas Vicenza Roller Derby.

Il palazzetto dello sport ospiterà Champion’s League Pulcini (primo incontro il 3 dicembre, poi l’ 8, il 10 e il 17 dicembre): si tratta del torneo di calcio giovanile indoor, a cura del giornale "Sport Vicentino" con San Lazzaro Calcio.

Iniziative solidali:

“Bullismo questo sconosciuto” è il tema dell’incontro per le famiglie del quartiere Santa Bertilla e si terrà lunedì 11 dicembre nell’oratorio di S. Bertilla, via Ozanam 1 dalle 15.30 alle 18.30 e curato dall’Associazione di Promozione Sociale “Terra di mezzo”. Info: tel. 342 0082954 - terradimezzo96@gmail.com

