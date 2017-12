Vicenza: aperitivo di beneficenza per sostenere le donne vittime di violenza

Finger food, drink speciali e le melodie natalizie del Ge'Z Duet con Gessica Zonta e Manuel Mocellin per l'aperitivo natalizio di beneficenza “in rosa” di domani (martedì 4 dicembre dalle ore 18) al Cucù in piazza delle Erbe con il Ladies' Circle 7 di Vicenza, per raccogliere fondi in favore del progetto “La Valigia di Caterina” del Centro Antiviolenza di Vicenza. L'obiettivo della serata è sostenere l’importante progetto che aiuta le donne vittime di violenza a rifarsi una vita, offrendo loro le risorse necessarie per ritrovare indipendenza, autonomia e serenità per sé e per i propri figli.

L'ingresso è a offerta libera, raccolta dalle rappresentanti del Ladies' Circle (associazione femminile internazionale fondata in Gran Bretagna nel 1930 e attualmente presente in 40 nazioni con 12.000 socie) che ha promosso l'iniziativa benefica. Per la serata dedicata alle donne il Cucù associa alla sua proposta abituale una selezione di drink e finger food speciali all'insegna del colore rosa.

La Vie en Rose (gin, sciroppo di rosa, succo di litchi), Pink Lady (gin, succo di limone, triple sec, granatina) e Americano Rosè (Vermouth bianco, Campari, soda) sono i cocktail cui si aggiunge un Franciacortà Rosè in tema con la serata, mentre la cucina proporrà tempura di verdura viola con maionese al lampone, crema di zucca con crumble di amaretti e melograno abbinata a chips di riso aromatizzate alla carota viola, mousse di cotto alla brace con polenta pasticciata fritta alla barbabietola, piatti sempre all'insegna delle sfumature del rosa, come accompagnamento ai drink.

All’ingresso il Ladies’ Circle chiederà un’offerta libera a sostegno del progetto “La Valigia di Caterina”. L’offerta non dà diritto a consumazioni che vanno pagate a parte.