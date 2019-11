Albertino e Cuore Matto a Villa Bonin

Albertino, simbolo della radio (Deejay, m2o) e di tutta la musica da ballo italiana, il 29 novembre 2019 è lo special guest di Cuore Matto, party in programma a Villa Bonin club & restaurant.

E' un appuntamento dedicato a chi vuol divertirsi con eleganza, emozionandosi. Ogni festa diventa un evento da ricordare, con la voglia vivere tutto daccapo, ancora una volta... e Albertino è proprio perfetto per un evento di questo tipo... Non è solo uno dei dj italiani più rappresentativi di sempre. Definirlo una vera leggenda del mixer e della radiofonia, per una volta, non è esagerato. E non c'è solo il sound di questo artista, non c'è solo la sua voce: conta moltissimo anche la sua ironia. I suoi slogan ('illuminaaa', "Piach"), i suoi tanti personaggi (Marco Ranzani, etc) mettono subito il buonumore. Da Radio Deejay ad m2o, la sua carriera è semplicemente infinita. Albertino è la guida alla musica moderna dalla deep house, pop e dubstep, dall’hip hop alla drum and bass.

COS'E' VILLA BONIN

Villa Bonin da vent'anni è un punto di riferimento in tutto il Nord Italia per chi ha voglia di divertirsi, cenare e ballare. Aperta da gennaio a dicembre, è un grande spazio pieno del meglio che la tecnologia al servizio dello spettacolo può offrire: maxi schermi, luci e impianto audio creano emozione, grazie al talento di top dj come Bob Sinclar, Nervo, Gigi D'Agostino e Gabry Ponte e a party scatenati come Besame, format nato qui e oggi costantemente in tour in tutta Italia. Ma Villa Bonin non è solo questo. Come dice il nome stesso del locale, è anche un edificio ricco di storia, che ospita la barchessa di una grande villa palladiana. Qui ogni serata che inizia presto, da un aperitivo a cinque stelle che diventa una cena servita all'altezza delle aspettative dei più esigenti.

29/11 Cuore Matto con Albertino @ Villa Bonin (dettagli, prezzi, orari)

https://www.facebook.com/ events/427700604602566/

Villa Bonin Club & Restaurant

Via Del Commercio, 49 | 36100 Vicenza - Uscita A4 Vicenza Ovest

+39 393 012 33 93 info@villabonin.it www. villabonin.it

https://www.facebook.com/ VILLABONIN/



