Vicenza Agrifood 2019

VicenzAgri è la Fiera delle Macchine ed Attrezzature per l'Agricoltura, il Bosco ed il Giardino promossa da Confcommercio Imprese per l'Italia.

VicenzAgri è una manifestazione nata nel marzo 1998 con l'obiettivo di proporre al mondo dell'agricoltura vicentina un'unica ed esclusiva esposizione di macchine e attrezzature agricole, per il bosco ed il giardinaggio e tutto quanto può servire per curare al meglio il giardino, con aggiornamenti sulle soluzioni più innovative, il tutto presentato in un contesto che riesce a valorizzare al meglio la fiera.



OBIETTIVO



La manifestazione dedicata alle tecnologie agricole e meccaniche si propone l'obiettivo di promuovere e sviluppare la meccanizzazione in agricoltura attraverso la divulgazione delle più moderne tecniche di coltivazione e trattamento dei prodotti agricoli, anche attraverso l'organizzazione di convegni ad iniziativa di enti ed associazioni del settore agromeccanico.

Per agricoltori, conto-terzisti, allevatori e commercianti di macchinari "VicenzAgri" è inoltre un'utile occasione di aggregazione in una fiera che vuole diventare il punto di riferimento dell'intero Triveneto.



LUOGO E DATA



La Fiera si svolgerà nell'area del Foro Boario di Vicenza (uscita autostrada A4 Vicenza Est), in un'ampia e scoperta struttura dotata di parcheggio nei giorni di Sabato 2 e Domenica 3 Marzo 2019.