"Viaggio al Centro della Birra": corso degustativo alla Botte di Ferro di Vicenza

Ogni lunedì dal 9 al 30 gennaio alle 20.30 "Botte di Ferro" di Vicenza in Strada Marosticana 24 presenta "Viaggio al Centro della Birra", corso didattico degustativo per veri "Birro Amatori". Si terranno 4 incontri per tutti gli appassionati e bevitori della birra, che vorranno approfondire le proprie conoscenze. Per informazioni ed iscrizioni: 389.9031009 Luciano (sms o whatsup).

