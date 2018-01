Via i mercanti dal Menti! al Teatro Astra di Vicenza

VIA I MERCANTI DAL MENTI!



« Il Vicenza e la sua storia rimarranno sempre. La passione dei vicentini non sarà mai spazzata via e non parlo solo di chi ha avuto la fortuna di vivere gli anni d’oro della mia gestione, o quelli ancora prima, ma anche di tutti quei ragazzi che hanno 18-20 anni e non hanno mai visto vincere il Lane, perché l’amore per i colori biancorossi non teme nulla.» (Pieraldo Dalle Carbonare)



Riprendendo le parole di Pieraldo Dalle Carbonare, non possiamo che constatare con rammarico che gli “anni d’oro” sono ormai solo un ricordo lontano, che da 15 anni a questa parte è diventato una nostalgica àncora in mezzo ad un mare di difficoltà. Difficoltà crescenti, logoranti, severamente impietose verso i nostri cuori così affezionati alla storica squadra cittadina, la quale sembra aver raggiunto i minimi livelli storici. Se è vero che il calcio è solo uno sport, un gioco, un argomento secondario rispetto a tutti i problemi che può avere questa città, non possiamo negare quanto l’amore per i colori biancorossi abbia da 115 anni legato tutti noi in un unico grande cuore pulsante, orgoglioso della sua appartenenza berica e della sua “vicentinità”, a cui ha donato valore aggiunto e blasone.



Il Vicenza Calcio è un patrimonio che va salvaguardato e noi tutti abbiamo il dovere morale di difenderlo. Basta con tutti questi banditi che lo stanno facendo colare a picco, basta con tutti gli avvoltoi che cercano di accaparrarsi un pezzo di carcassa, il Lane non può e non deve morire. Un appello, disperato forse, che rivolgiamo soprattutto a chi ha la capacità e la possibilità di intervenire: salvare il Vicenza Calcio è salvare il cuore di oltre 6000 abbonati, di ancor più affezionati cittadini e soprattutto l’onore di un’intera città.



INVITIAMO pertanto la pubblica amministrazione, le istituzioni, l’imprenditoria vicentina, gli organi sportivi, i tifosi biancorossi e tutta Vicenza a partecipare ad un incontro che si terrà VENERDI’ 19/01/2018 alle ore 21.00 presso il TEATRO ASTRA di Vicenza.

Verrà imbastito un tavolo di dibattito il cui unico scopo sarà quello di salvaguardare il nostro Lane e a cui parteciperanno componenti del mondo politico, industriale, della società civile vicentina e della sua storia sportiva. Ci teniamo quindi a una presenza massiccia e colorata (portate sciarpe e materiale biancorosso!) perché VICENZA SIAMO NOI e nessuno ci porterà via i nostri colori.



FORZA VECCHIO CUORE BIANCOROSSO!