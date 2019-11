Vi-Orienta Festival della scuola

Venerdì 22 e sabato 23 novembre il padiglione 1 della Fiera di Vicenza ospiterà la prima edizione di “Vi-Orienta”, il Festival della Scuola.

L’evento, a ingresso libero e gratuito, aperto dalle 8.30 alle 17 il venerdì e dalle 8.30 alle 18 il sabato, è rivolto agli alunni delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado di tutta la provincia, ma è aperto anche a genitori, famiglie e docenti.

L’obiettivo è quello di creare un unico polo innovativo di orientamento scolastico per supportare gli studenti nel percorso decisionale, aiutandoli anche a comprendere le proprie potenzialità e competenze.

In questi due giorni di Festival, gli studenti avranno la possibilità di entrare in contatto con la quasi totalità delle scuole pubbliche, paritarie o centri di formazione professionale della provincia, che presenteranno la propria offerta formativa all’interno di aule dedicate.

Non mancheranno workshop e approfondimenti curati da relatori di eccellenza su temi come l’alternanza scuola-lavoro, i disturbi dell’apprendimento, il metodo di studio e la gestione dei social network. Importante la collaborazione con gli ordini professionali che metteranno a disposizione i loro professionisti per brevi consulenze alle famiglie, ai docenti o agli studenti, grazie alla partecipazione di pedagogisti, psicologi, consulenti del lavoro, grafologi ed esperti di alimentazione.

Gli studenti potranno partecipare liberamente a due laboratori proposti da LePleiadi Science Farmer dedicati alla robotica e alla logica creativa. Inoltre, ci sarà anche un’area informativa per le forze dell’ordine, che proporranno esercitazioni pratiche e una per la presentazione delle associazioni sportive, tra le quali ha già aderito Tramarossa Basket Vicenza.