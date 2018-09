VI OFF musica, cultura e cibo: tutto il programma

Vicenzaoro Fuori Fiera è: VIOFF.

La prima edizione avrà luogo sabato 22 settembre a partire dalle 18 e coinvolgerà l'intera città per una serata indimenticabile. Con la partecipazione di decine di esercizi commerciali e molte altre realtà, sarà un appuntamento che vedrà protagoniste le eccellenze alimentari italiane in una cornice di eventi volti a promuovere e rivalutare la Città di Vicenza nella sua interezza.





EVENTI CULTURALI



• Visite guidate gratuite della città alle 18.30, 20 e 20.30 in collaborazione con le Guide Turistiche Autorizzate per Vicenza con partenza da piazza Matteotti, solo su prenotazione tel. 0444 320854 - iat@comune.vicenza.it



• Iat Vicenza aperti fino alle 22 (Basilica Palladiana, Piazza Matteotti, Museo Naturalistico Archeologico)



• Musei Civici Vicenza aperti fino alle 22, biglietto unico 5 euro, con emissione dalle 17 presso gli infopoint IAT (ultimo ingresso alle 21.30). Tutti i musei aderenti sono: Museo Naturalistico Archeologico, Palazzo Leoni Montanari, Palladio Museum, Museo Diocesano, Museo del Gioiello, Chiesa di Santa Corona e dalle 20 alle 21.30 Pinacoteca Civica di Palazzo Chiericati



• Video Mapping Architetturale in piazza dei Signori alle 22





EVENTI MUSICALI



• Concerti del Conservatorio Di Vicenza, nel cuore del centro storico dalle 18 alle 21



• DJ Set Cuore Matto Vicenza Gold in piazza dei Signori dalle 22.30





SHOPPING



• Negozi aperti fino alle 24 con allestimento di eleganti plateatici per la degustazioni di prodotti tipici delle realtà enogastronomiche italiane e vicentine



• Servizio bar in piazza dei Signori dalle 18



• Mercatini di degustazione in corso Fogazzaro a cura di Confesercenti Vicenza





EVENTI ENOGASTRONOMICI



• Fiera del Pesce di Chioggia con le eccellenze dei nostri mari finalizzata alla valorizzazione della produzione ittica Adriatica: in piazza Castello “Il pesce ha l’oro in bocca”, un’iniziativa delle Marinerie Venete, il 21 - 22 - 23 settembre



• Street food Cucine a Motore® Street Food Festival / Vicenza in Viale Rumor. 21 settembre dalle 18 alle 24, 22 - 23 settembre dalle 11 alle 24