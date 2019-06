Vespaiolona: la notte bianca e rossa della DOC Breganze

VESPAIOLONA 2019: TORNA LA FESTA NELLE CANTINE PER LA NOTTE BIANCA (E ROSSA) DELLA DOC BREGANZE

Venerdì 21 giugno 2019, torna la Vespaiolona, nella notte più corta dell'anno, la notte bianca e rossa tra le cantine della DOC Breganze. L'appuntamento organizzato dall'associazione Strada del Torcolato e dal Consorzio Tutela Vini DOC Breganze, giunto alla dodicesima edizione, vedrà coinvolte quest'anno 12 cantine.

A partire dalle 19.30 di venerdì e fino alle 2.00 di sabato mattina, in ogni cantina i visitatori potranno assaggiare i vini prodotti dalle aziende accompagnati da diverse proposte gastronomiche, che andranno dai piatti della tradizione a proposte più internazionali.

Il tutto accompagnato da ottima musica dal vivo e spettacoli di intrattenimento. I visitatori potranno scoprire così le diverse espressioni di Vespaiolo, il vino autoctono di Breganze nelle varianti fermo e spumante, i rossi bordolesi che così bene si sono acclimatati in questa zona e il dolce Torcolato.

Le Cantine coinvolte quest'anno sono:

- Col Dovigo Cantina Col Dovigo il menù è ricco ed eclettico

📍 pizza gourmet

📍 spiedo al cartoccio

📍 risotto con porcini e formaggio castelgrotta

📍 frittelle di mele

- La Costa. Un menu gustoso e fresco quello che propone La Costa Fattoria Sociale per la Vespaiolona 2019:

📍 ravioli ripieni di baccalà e olive nere

📍 roast beef di manzo con verdure saltate

📍 il gelato artigianale di Emè

- Le Vigne di Roberto ci stupisce con due piatti decisamente gustosì e... carnivori! In collaborazione con Macellerie del Gusto Macelleria da Renato di Schio e Malo.

📍 tartare di Angus

📍 tagliata di bisteccona

- Cantina Maculan, per questa dodicesima edizione della Vespaiolona, ci stupisce con una collaborazione con il ristorante FuoriModena di Vicenza che proporrà lo gnocco fritto in abbinamento ai vini della cantina.

- Miotti Firmino Firmino Miotti Vignaiolo in Breganze. Il programma gastronomico:

📍 hamburger di carne, vegetariani e vegani di Bamburger

📍 dolci golosi al Vespaiolo e al Torcolato

- Transit Farm Transit Farm per la Vespaiolona 2019 si affiderà allo SHELTER per un menu da leccarsi i baffi:

📍 gnocchi al pomodoro e burrata o al ragù di cortile

📍hamburger di scottona o vegetariani

📍arancini e arrosticini

- Vitacchio Emilio proporrà:

spiedo di quaglie della Confraternita della Quaglia di Levà

piatto tipico con sopressa artigianale e formaggi di montagna

- Ca' Biasi, nella sua magnifica posizione da cui si possono accarezzare le colline con lo sguardo,

propone un menù saporito della tradizione contadina: piatto rustico e patate al salto.

- IoMazzucato

- Cantina Beato Bartolomeo da Breganze

- Vigneti dell'Astico

- Le Colline di Vitacchio Giampietro

Un servizio di bus navetta garantirà il collegamento tra la piazza centrale di Breganze e le diverse cantine, mentre il traffico privato sarà bloccato sulle strade interessate. Il servizio e l'accesso alle cantine sarà riservato ai possessori del kit-pass acquistabile in prevendita online a partire dal 4 giugno, sul sitowww.vespaiolona.it

Per motivi di sicurezza, la partecipazione alla Vespaiolona è a numero chiuso.



Per informazioni contattare la Strada del Torcolato e dei Vini di Breganze chiamando lo 0445-300595 o scrivendo a stradadeltorcolato@gmail.com

Non perdete altro tempo, acquistate il vostro biglietto per la notte più pazza dell'estate > bit.ly/Vespaiolona-biglietti



Dove: Cantine della DOC Breganze (VI)

Orario: dalle 19.30 di venerdì 21 alle 02.00 di sabato 22 giugno

Parcheggio: gratuito

Costo: 25€ comprensivo di bus navetta per le cantine, bicchiere, tracolla portabicchiere, pass e sei assaggi di vino DOC Breganze.

Non verranno somministrati alcolici ai minori di 18 anni, per i quali non è richiesto l’acquisto del kit-pass