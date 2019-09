Vespa giro sui Colli Berici - Sagra di Colzè

DOMENICA 29 SETTEMBRE



In occasione della Sagra di Colzè di Montegalda, VESPA GIRO sui Colli Berici!

Il percorso di circa 60 Km è aperto a tutti (Lambretta, LmL, New Vespa) e prevede una tappa aperitivo a metà percorso.



PROGRAMMA:



ORE 15.30: Raduno nel piazzale della Chiesa di Colzè

ORE 16.00: Partenza per giro sui Colli Berici passando per Montegalda - Ponte di Nanto - Ponte di Barbarano - S.Germano dei Berici - Grancona - Vò di Brendola - Arcugnano - Longara - Bugano - Rientro a Colzè. (60 Km circa)

ORE 18.00: Rientro a Colzè e birra di benvenuto ai partecipanti



- Chi partecipa al giro e desidera mangiare in sagra, avrà un piccolo sconto sulla cena -

SPECIALITA' OSSI DE MASCIO E GALLETTO ALLA BRACE



La serata continuerà nell'Area Giovani con Sixty Seventy Band (cover band italiane), mentre nel capannone principale si potranno scatenare gli animi più calienti con la serata latina!



Per info: 3382036912

