"Verdure e Ovi": passeggiata enogastronomica a Marano Vicentino

LA TOP 5 PER PASQUA E PASQUETTA 2017 SUL TERRITORIO BERICO

EVENTI DI PASQUA E PASQUETTA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della manifestazione "Pasquetta In Fattoria" per l'inaugurazione del percorso "Agritour de Molinara" nell'Alto Vicentino, lunedì 17 aprile dalle 10 alle 18 è in programma "Verdure e Ovi" agli Orti di Sant'Angelo a Marano Vicentino in via Pascoli con degustazioni, pic-nic, passeggiate ed attività ricreative. Alle 10 colazione a base di crepes con marmellata e "mela chips"; alle 10.30 l'incontro con il consulente ambientale in ambito teatrale Nicola Sordo, che sperimenterà le sue tecniche di comicità; alle 11.30 visita alla culture e il laboratorio di trasformazione. Per tutto il giorno animazione per bambini e passeggiate con gli asini a cura di "Il Giardino di Mulè" e laboratorio olfattivo a cura di "Inflora". Costo cestini pic-nic: "Merenda" 10 euro; "Double" 11 euro; "Family" 22 euro.

NICOLA SORDO: consulente ambientale dal 2003 al 2005 della Rete di Educazione Ambientale della provincia di Trento. Ha sperimentato l'utilizzo di tecniche teatrali e il linguaggio del clown in percorsi con tematiche ambientali: rifiuti, mobilità sostenibile, agricoltura, alimentazione. Sperimenta la comicità ovunque nelle piazze, strade, negozi e locali.

