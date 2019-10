"VÈRBEN - Emozioni d'autunno": tanti eventi in Altopiano

Il 5 e 6 ottobre 2019 arriva un nuovo appuntamento per vivere l'autunno in Altopiano: si chiama "VÈRBEN - Emozioni d'autunno" e vi aspetta a Roana, Mezzaselva e Cesuna con una serie di attività dedicate ad adulti, bambini e famiglie, che vi faranno scoprire, assaporare, ammirare le bellezze di questa stagione; in una parola vi faranno innamorare dell'Altopiano in autunno.

Dai laboratori per bambini gratuiti, alla camminata sensoriale a piedi nudi nel bosco; dai giochi e musica della Sagra di Santa Giustina, alle performances live di vari artisti altopianesi; dalla visita a Malga Zovetto con dimostrazione della lavorazione del formaggio, all'esposizione di alpaca e animali della fattoria; e tanto altro ancora.

L’autunno viene celebrato in tutte le sue sfumature e in tutta la sua bellezza nel Comune di Roana con l’evento “Vérben – Emozioni d’autunno"

Sabato 5 ottobre

Questa stagione affascinante viene declinata nei sapori della tavola, nei giochi con la natura per i bambini, nell’arte, nella fotografia, nei prodotti tipici della terra e nei suoi colori.

Sabato 5 ottobre il programma vedrà un primo laboratorio per bambini “Baby Land Art” a Mezzaselva, presso il parco SelvArt. Seguirà la visita guidata del parco.

Il pomeriggio le attività si spostano a Roana dove ha luogo l’annuale Sagra di Santa Giustina: dalle ore 14.30 iniziano i giochi di una volta a cura del Comitato Santa Giustina e a seguire i laboratori per bambini a cura di JeEvent Studio “C’erano una volta il re e la regina dei boschi”. Alle 18.30 Vérben saluta Roana con uno spettacolo di musica dal vivo e con “il magico spettacolo delle lanterne volanti”: i bimbi faranno volare in cielo lanterne biodegradabili a simbolo di rinascita dei boschi dell’Altopiano dopo il disastro del Vaia.

Domenica 6 ottobre

Vérben sarà a Cesuna. Alle ore 10.00 si svolgerà una visita guidata a Malga Zovetto con la possibilità di assistere alla lavorazione del formaggio, mentre presso il Piazzale di Via Vecchia Stazione e all’interno del Pala Ciclamino durante tutta la giornata sarà possibile visitare il mercatino agro-alimentare di prodotti tipici del territorio, ammirare due mostre fotografiche a cura di Fabio Ambrosini Bres e Roberto Costa Ebech dedicate allo splendore autunnale della natura e al VAIA, fare un giro in carrozza per ammirare il foliage nella storica strada del trenino, cavalcare un asinello o conoscere gli alpaca o ancora vivere l’autunno attraverso tutti e 5 i sensi con un percorso-gioco sensoriale.

Nel pomeriggio spazio alla bellezza con performance live di acconciature artistiche a tema autunnale a cura di Stefano Mosele di Studio 95, performance live di scenografia artistica a cura di Giulia Rigoni e Gianluca Bardoa e alle 17.00 grande spettacolo di danza con Luca Dalle Nogare con la scuola centro Formazione Danza Chorus di Lusiana, dal titolo “Ri-nascere dal Vaia…può tornare il colore?”.

Per chi volesse risvegliare il corpo e la mente alle ore 10.00 presso il Parco delle Leggende ci sarà una splendida seduta di nature yoga a cura di Chandra Yoga e emozionanti voli in parapendio con Fabio Ambrosini Bres (entrambi su prenotazione ai numeri indicati nella brochure).

Diversi i locali che hanno aderito all’iniziativa che vi delizieranno con menu autunnali pensati appositamente per esaltare i sapori e i prodotti che la nostra terra offre in questa stagione.

Durante il weekend di "Vèrben" potrete trovare proposte culinarie dedicate all'autunno:

MEZZASELVA

Ristorante K2

ROANA

Bar Alpi

Eurobar

Ristorante La Baitina

Ristorante al Bosco

Ristorante Alla Posta

CESUNA

Rifugio Kubelek

Osteria Al Cacciatore

Ristorante Baita Jok

Ristorante Belvedere

Pizzeria Las Vegas

Malga Col Del Vento