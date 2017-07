"Venigallia 2107: Storia Natura Leggenda": festa celtica a Castelnovo di Isola Vicentina

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 14 a domenica 16 luglio si svolgerà l'undicesima edizione di "Venigallia: Storia, Natura e Leggenda" al Parco Rizzi a Castelnovo di Isola Vicentina in via Sant'Antonio con la rievocazione storica degli usi e costumi celtici. Un viaggio indietro nel tempo per famiglie e bambini all'interno di un villaggio celtico con gruppi strorici in abiti tradizionali, figuranti e cornamuse itineranti. Venerdì e sabato ci sarà l'accensione del fuoco sacro di Venigallia con il falò di mezzanotte.

Sono previsti anche musica con concerti, spettacoli, laboratori creativi, mercatini artigianali, giochi ed animazione per bambini oltre allo stand gastronomico con 8 food truck per il cibo di strada di qualità (carne alla griglia, crepes, gelato, panini con hamburger-wurstel- salsicce, gourmet e specialità regionali). Orari: 19 - 24 venerdì 14 luglio / 12 - 24 sabato 15 luglio / 12 - 20 domenica 16 luglio.

Evento garantito anche in caso di maltempo con la struttura coperta di 1000 metri quadri. Entrata gratuita. La manifestazione è organizzata da "Silikon Kafè" in collaborazione con Andrea Moretti, che ha curato la regia. Info: 338.8050215 - info@venigallia.it. Vedi anche: "Venigallia 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 14 luglio

ore 19: Apertura mercatini e quartiere gastronomico con birrerie

ore 20: Inaugurazione ufficiale "Venigallia" con la presenza delle autorità locali e dei protagonisti

ore 21.30: "Il Simposio" - Confronto aperto a tutti per celebrare Dioniso tra vino e filosofia al campo greco

ore 22: Live di musica celtica

ore 24: Accensione del primo fuoco di "Venigallia" - Accampamenti storici

Sabato 15 luglio

ore 12: Apertura mercatini e quartiere gastronomico con birrerie - Apertura e inizio attività ai campi storici

dalle 14.30 alle 18: Attività e laboratori didattici a cura di Torcos au Bedo - Sippe Ulfson - Figli del sole - Venetkens

ore 15: Laboratori sui gioielli antichi

ore 15.30: Laboratorio sull’antica arte del mosaico romano

ore 16: "Erbaruna Pagiuga" - Gioco e pratica dell’arte "Herbaria" per bambini 4/12 anni

ore 17.30: "La battaglia dei bambini" - Giochi con le spade di legno

ore 18.30: Spettacolo celtico tra mito e leggenda

ore 19: Apertura quartiere gastronomico con birrerie

ore 19.30: Suggestioni musicali celtiche

ore 21: Spettacolo “Rituale celtico alla madre terra” con tutti i gruppi storici

ore 21.45: Spettacolo di tessuti aerei fra mito e leggenda

ore 22: "Il Simposio" - Confronto aperto a tutti per celebrare Dioniso tra vino e filosofia al campo greco

ore 22.30: Live di musica celtica

ore 24.30: Accensione del fuoco sacro di Venigallia con tutti i gruppi storici e il pubblico.

Domenica 16 luglio

ore 12: Apertura mercatini e quartiere gastronomico con birrerie - Apertura e inizio attività ai campi storici

dalle 14.30 alle 18: Attività e laboratori creativi a cura di: Torcos au Bedo - Sippe Ulfson - Figli del sole - Venetkens

ore 15: Laboratori sui gioielli antichi

ore 15: Musica itinerante con le cornamuse ed i tamburi della "Cateaters Pipe Band"

ore 15.30: Laboratorio sull’antica arte del mosaico romano

ore 16: "Erbaruna Pagiuga" - Gioco e pratica dell’arte "Herbaria" per bambini 4/12 anni

ore 17: "La battaglia dei bambini" - Giochi con le spade di legno

ore 17.30: Spettacolo celtico tra mito e leggenda

ore 18: Rituale della conservazione del fuoco con la partecipazione dei gruppi storici

ore 18.30: Suggestioni musicali celtiche

ore 19: Spettacolo celtico con i "Venetkens"

ore 20: Saluto musicale conclusivo con "Cateaters Pipe Band"

ELENCO MANIFESTAZIONI