Venezia da terra - festival della storia 2018

Dal 5 al 7 ottobre 2018, torna il Festival della Storia organizzato dai Comuni di Campiglia dei Berici, Orgiano e Pojana Maggiore (VI).



Teatro, conferenze, incontri con gli autori, visite guidate e enogastronomia...



Tanti gli eventi in programma, per un fine settimana dedicato alla Storia del Veneto e delle sue piccole comunità



✅Venerdì 5.10 - H.18.00

🏛️Orgiano - Palazzo dei Vicari



- Tavola rotonda: "La grande storia nel piccolo comune: luoghi e narrazioni da Agnadello a Campoformido"



✅Venerdì 5.10 - H. 20.45

🏛️Orgiano - Villa Fracanzan Piovene



- "Venezia dall'Europa". Concerto inaugurale del Coro Amici della Musica di Barbarano Vicentino con La Fraglia dei Musici



✅Sabato 6.10 - H. 14.45

🏛️ Campiglia dei Berici



- "Navigando in Terraferma". Esplorazione guidata nel paesaggio veneto in collaborazione con Consorzio Colli Berici e gli storici di Venezia da Terra.



✅Sabato 6.10 - H. 21.00

🏛️ Campiglia dei Berici - Teatro Parrocchiale



- "Cancaro ala roba". Spettacolo teatrale con Terracrea teatro. Adattamento e regia di Giorgio Sangati da testi di #Ruzante



✅Domenica 7.10 - H. 10.30

🏛️ Campiglia dei Berici - Chiesa della Madonna della Neve



- Tavola rotonda: "Il paese che non c’è. Fare e disfare comunità nel Veneto di ieri e di oggi"



✅Domenica 7.10 - H. 12.45

🏛️ Pojana Maggiore - Osteria Dai Fradei



- "A pranzo con i Pojana". Pranzo su prenotazione con ricette tradizionali (Prenotazioni:0444.1441633 o 349.7393605; costo 20 Euro comprensivi di visita a Villa Pojana).



✅Domenica 7.10 - H. 16.00

🏛️ Pojana Maggiore - Villa Pojana - Sala degli Imperatori



- "#Palladio. Vita e opere dell'inventore dell'architettura moderna". Lezione spettacolo a cura di Francesco Mazzai



✅Domenica 7.10 - H. 17.45

🏛️ Pojana Maggiore - Villa Pojana - Cantine



- "Pinte d'autore". Presentazione de "I Rossi", il nuovo libro di Umberto Matino e presentazione delle birre Lucky Brews - Birra Artigianale Italiana (ingresso gratuito; degustazioni a pagamento)



✅Domenica 7.10 - H. 21.00

🏛️ Pojana Maggiore - Villa Pojana - Piano nobile



- "Versi Di-Vini" Concerto spettacolo a cura di Theama Teatro



... e molto altro ancora!



#VDT2018